Da Manchester un’altra buona notizia oltre al pari col City: l’accordo non pare più impossibile, ma De Laurentiis dovrà comunque fare uno sforzo per trattenere lo scozzese

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli è tornato da Manchester con un pari prezioso contro il City, ma anche con una buona notizia riguardo a Scott McTominay: il rinnovo di contratto dello scozzese non è più impossibile dopo l’incontro tra il d.s. Giovanni Manna e l’agente del centrocampista, con entrambe le parti pronte a fare un passo avanti verso l’accordo. Ma a influire sull’operazione saranno anche le scelte di Kevin De Bruyne.

Napoli, Manna con l’agente di McTominay

Il pareggio prestigioso contro il Manchester City è stato accompagnato da un’altra buona notizia in casa Napoli: il club partenopeo e Colin Murdock, il procuratore di Scott McTominay, hanno compiuto un passo avanti nella trattativa per il rinnovo di contratto del centrocampista scozzese. L’accordo, che pareva sempre più difficile da raggiungere, è tutt’altro che raggiunto, ma rispetto a qualche giorno fa si respira un’aria diversa, di maggiore ottimismo. Fondamentale, a tal proposito, l’incontro tenuto ieri a Manchester tra il d.s. Giovanni Manna e l’agente di McTominay.

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McTominay, la proposta “alla Hamsik” del Napoli

Nella chiacchierata tenuta nella città inglese, infatti, il Napoli ha comunicato a Murdock di voler trattenere McTominay a tutti i costi: l’idea del club di Aurelio De Laurentiis è quella di trasformare lo scozzese nel nuovo Marek Hamsik, proponendogli un contratto a vita, con scadenza nel 2030 o addirittura nel 2031 (quando lo scozzese avrà 35 anni), e uno stipendio da 6,5 milioni di euro più bonus, più che raddoppiato rispetto a quello attuale (pari a 3 milioni di euro) e soprattutto il più alto dell’intero organico. Una proposta che mira a trasformare McT nella nuova bandiera della squadra e ad assicurargli, molto probabilmente, anche un futuro da capitano.

McTominay, l’agente viene incontro al Napoli

Anche Murdock, però, è venuto incontro al Napoli, a cui ha annunciato la decisione di abbassare le proprie pretese riguardo all’ingaggio del suo assistito: fino a ieri McTominay, il cui contratto scadrà nel 2028, chiedeva uno stipendio da top player assoluto, tra i 10 e i 12 milioni di euro. A Manna – secondo quanto riferito oggi dall’esperto di mercato Nicolò Schira – Murdock ha invece annunciato che il giocatore si “accontenterebbe” di 8-8,5 milioni di euro annui: McTominay, infatti, sta bene al Napoli e a Napoli, cambiare aria non è una priorità.

Il fattore De Bruyne

Dopo l’incontro, dunque, le parti si sono scoperte più vicine, ma sono tanti i fattori che nei prossimi mesi potranno influire sull’esito della trattativa. Uno è legato a Kevin De Bruyne, il giocatore più pagato attualmente dal Napoli con i suoi 5,5 milioni di euro annui e al centro di diverse voci di mercato, su tutte quella che lo vuole nel mirino del Psv già per la sessione di gennaio.

Un’eventuale addio del belga creerebbe qualche problema a Massimiliano Allegri, che si ritroverebbe privo di un leader tecnico della squadra, ma amplierebbe lo spazio di manovra di Manna: la partenza di KDB alleggerirebbe il monte ingaggi del Napoli anche in vista della prossima stagione – nel contratto di De Bruyne c’è un’opzione per un terzo anno di contratto – e fornirebbe al d.s. le risorse per l’accordo con McTominay. Anche questa vicenda, dunque, è legata a doppio filo al futuro dell’ex stella del City.