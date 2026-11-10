Gli agenti dell'attaccante del Monza aprono alla destinazione azzurra, mentre il rinnovo dell’ex United resta più che mai in bilico

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Il Napoli guarda al mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri dopo un avvio di stagione a dir poco deficitario. Il grande obiettivo per l’attacco è Gustavo Varela, rivelazione e attuale capocannoniere del campionato. Il portoghese avrebbe anche già manifestato gradimento per la destinazione azzurra. A tenere banco a Castel Volturno c’è, però, anche una questione decisamente delicata, vale a dire, il rinnovo di Scott McTominay, che a oggi resta un vero e proprio rebus.

Varela apre al Napoli

Il Napoli cerca rinforzi e non è un mistero che il nome cerchiato in rosso sul taccuino di Manna per rinforzare l’attacco già a gennaio sia quello di Gustavo Varela. Il classe 2005, rivelazione di questo avvio di stagione con nove reti messe a segno nelle sue prime dieci partite di campionato con il Monza, è in cima alla lista dei desideri degli azzurri. A spingere verso una possibile fumata bianca ci hanno pensato gli agenti dell’ex Benfica che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero manifestato apprezzamento per l’interesse del club azzurro.

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La strategia di AdL e il ruolo del Benfica

Scendendo nel dettaglio, la Rosea spiega come l’operazione potrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro a cui aggiungere il prestito di uno tra Lorenzo Lucca e Giovane, che in Brianza potrebbero provare a rilanciarsi. Da tenere a mente c’è però anche la concorrenza del Benfica che, pur non avendo inserito nella trattativa con il Monza un diritto di recompra, ha la possibilità di pareggiare un’eventuale offerta. A quel punto, la palla passerebbe nelle mani del giocatore. Varela potrebbe aver già preso la sua decisione, ma spetta al Napoli trovare la quadra per convincere i brianzoli a privarsi del loro gioiellino.

McTominay, rinnovo in bilico

Da un possibile arrivo a un possibile addio. È questa la prospettiva a cui potrebbe giungere il rapporto tra Scott McTominay e gli azzurri, qualora non si arrivasse a un accordo per il rinnovo del contratto, che AdL vorrebbe estendere fino al 2030. L’accordo però, al momento, resta in bilico o, come riportato da Repubblica, addirittura arrivato a un punto morto. Nonostante i primi contatti avessero lasciato intravedere margini per giungere a un’intesa, infatti, nelle ultime settimane il dialogo avrebbe subito una brusca frenata.

Decisione rimandata a fine stagione

A delineare uno scenario meno pessimista è però l’aggiornamento dell’esperto di mercato Fabrizio Romano, che parla di situazione in divenire. La cosa certa è che lo scozzese e il suo entourage vogliono prima di tutto comprendere le prospettive del progetto azzurro. C’è poi, ovviamente, la questione economica, con McTominay che attualmente percepisce circa 4,5 milioni di euro a stagione fino al 2028, e vorrebbe provare ad arrivare a un ingaggio da 7-8 milioni. Le parti torneranno a confrontarsi a fine stagione, ma la distanza resta e non è da escludere anche una possibile cessione per ricavare una cifra vicina ai 25 milioni. Real, United e Milan restano alla finestra.