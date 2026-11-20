A 29 anni il portiere ha un numero di problemi fisici e gare saltate pari a quello di colleghi ben più anziani come Neuer e Courtois: due le idee del d.s. per il futuro

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La frattura della quinta vertebra lombare rimediata in allenamento è soltanto l’ultimo della lunghissima serie di infortuni patiti in carriera da Alex Meret, che a 29 anni vanta uno storico pari a quello di colleghi ben più anziani. Dato che il suo contratto è in scadenza, il Napoli si sta guardando attorno: oltre al brasiliano Pedro Morisco il d.s. Giovanni Manna ha anche un’altra idea.

Napoli, nuovo infortunio di Meret

Ieri il Napoli ha annunciato un nuovo infortunio per Alex Meret, il secondo della stagione per il portiere dei due scudetti e l’ennesimo della carriera. Meret si già era fermato per un mese, tra settembre e ottobre, a causa di un problema muscolare agli adduttori. Stavolta, invece, è rimasto vittima della frattura della quinta vertebra lombare, rimediata in allenamento. Un infortunio non nuovo per Meret, che per problemi alle vertebre era finito in infermeria per due volte nel corso della stagione 2021/22 (perdendo complessivamente 10 partite).

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Meret e il tragico storico degli infortuni

Ma fratture e incidenti non sono nuovi nella carriera di Meret, portiere che a soli 29 anni presenta uno storico degli infortuni impressionante. Il portiere nato a Udine non è mai stato particolarmente fortunato: appena arrivato al Napoli, nell’estate 2018, si ruppe il braccio in ritiro, perdendo subito il posto da titolare in favore di David Ospina. Da allora, Meret ha subito qualcosa come 14 infortuni tra fratture, lesioni ai tendini o problemi muscolari, saltando complessivamente 75 gare col Napoli.

Un numero destinato a crescere fino a sfiorare probabilmente i 90 incontri dopo il problema di ieri – il portiere non tornerà prima di due mesi – e che pone il 29enne Meret alla stregua di portieri ben più anziani e che negli anni hanno accumulato infortuni su infortuni: per intenderci, in 15 anni al Bayern Monaco Manuel Neuer (40 anni), vittima di una frattura al metatarso nella stagione 2017/18 e poi di ripetuti problemi muscolari, ha toccato quota 110 partite saltate; Thibaut Courtois (34 anni), arrivato al Real Madrid nel 2018 (come Meret al Napoli), è invece fermo a 80 gare saltate a causa della rottura del crociato di due anni fa e poi di ripetuti infortuni muscolari.

Post Meret, Manna pensa a Morisco e Palmisani

I costanti problemi fisici di Meret non possono non rappresentare un fattore nelle valutazioni che il Napoli dovrà portare avanti nei prossimi mesi, con l’avvicinarsi della scadenza del contratto del portiere, fissata a giugno 2027. Il d.s. Giovanni Manna si sta guardando attorno, con radiomercato che ha evidenziato l’interesse del dirigente azzurro per Pedro Morisco, 22enne portiere brasiliano del Coritiba che Carlo Ancelotti ha già fatto esordire con la Seleçao, in scadenza di contratto a dicembre 2027.

Sul taccuino di Manna, però, figura anche un portiere italiano: si tratta di Lorenzo Palmisani, anch’egli classe 2004, pilastro del Frosinone rivelazione della serie A. Su di lui è forte anche l’interesse della Juventus, ma ad oggi l’ostacolo principale è rappresentato dal contratto appena firmato col club laziale, con scadenza 2031.