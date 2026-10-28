Monza-Napoli, Lobotka fa crac: Allegri perde un altro big contro la Juventus 

Il centrocampista è uscito in lacrime nel primo tempo dopo un brutto scontro con Mangas: improbabile il recupero per la gara di Torino

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Continua a perdere pezzi il Napoli di Massimiliano Allegri: a Monza si è infortunato anche Stanislav Lobotka, uscito in lacrime dopo pochi minuti dopo un violento contrasto. Improbabile il recupero del centrocampista per la gara con la Juventus.

Monza-Napoli, infortunio per Lobotka

Si ferma anche Stanislav Lobotka in casa Napoli, ma stavolta non per un infortunio muscolare. Il centrocampista slovacco, tornato titolare in regia contro il Monza, ha giocato appena 14’ della partita del Brianteo, obbligato a lasciare il campo dopo un contrasto violento con Mangas: Lobotka è uscito in lacrime, lasciando il posto a Billy Gilmour.

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Lobotka, il contrasto violento con Mangas

L’infortunio di Lobotka è stato fortuito quanto violento. Pressato alle spalle da Anguissa, Mangas ha infatti perso il controllo del corpo durante la corsa, franando sul centrocampista slovacco. Lobotka ha avuto la peggio, con la caviglia sinistra che ha compiuto un movimento innaturale sotto il peso di Mangas. I sanitari del Napoli si sono immediatamente resi conto della gravità dell’infortunio, ma una volta entrati in campo non hanno potuto far altro che chiedere ad Allegri di sostituire il regista.

Napoli senza Lobotka contro la Juventus

Soltanto nei prossimi giorni verrà resa nota l’entità dell’infortunio di Lobotka, ma per quanto vista al Brianteo appare improbabile che il regista possa tornare a disposizione in tempo per la gara con la Juventus in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Il centrocampista si aggiungerà dunque alla lunga lista di infortunati del Napoli di cui fanno già parte Spinazzola, Badiashile, Favasuli, Alisson Santos e Neres oltre al lungodegente Buongiorno.