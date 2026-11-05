Napoli, Politano ce l’aveva con De Bruyne: dal silenzio social durante l’infortunio alla lite con Lucca, la distanza di KDB dal gruppo

Le parole dell’esterno dirette al belga, già dallo scorso anno in più di un’occasione è sembrato un elemento estraneo allo spogliatoio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Con chi ce l’aveva Matteo Politano? Lo sfogo dell’esterno del Napoli, che dopo la sconfitta col Porto se l’era presa con gli stranieri della squadra, pare diretto a Kevin De Bruyne, con il quale aveva avuto anche un piccolo dissidio in campo. Ma già dall’anno scorso il fuoriclasse belga era sembrato distante dal gruppo azzurro.

Napoli, lo sfogo di Politano contro gli stranieri

”Mi piacerebbe che qualche volta venisse anche qualche compagno a spiegare e non solo noi italiani”. Queste le parole di Matteo Politano dopo la sconfitta del Napoli col Porto, uno sfogo pronunciato da un senatore abituato a prendersi le sue responsabilità davanti a microfoni e telecamere dopo una brutta prestazione degli azzurri. Uno sfogo, però, che è difficilmente indirizzabile verso tutti gli stranieri della squadra partenopea: ieri, dopo il 4-1 incassato dai lusitani, a commentare la sconfitta sono arrivati Scott McTominay, Rasmus Hojlund e, in zona mista, Sam Beukema.

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Napoli, Politano ce l’aveva con De Bruyne?

La sensazione, dunque, è che Politano si riferisse a un “non italiano” in particolare: il sospetto in questione è Kevin De Bruyne, autore anch’egli di una gara sottotono contro il Porto e protagonista di una lite in campo con Lorenzo Lucca che ha già fatto il giro dei social.

Prima di battibeccare con l’attaccante, però, KDB aveva avuto un piccolo scontro proprio con Politano: al 77’ il belga aveva provato a servire l’esterno, ma la palla era terminata in fallo laterale accompagnata dalle lamentele di De Bruyne nei confronti di Politano, accusato probabilmente di non aver capito le sue intenzioni. Lamentele a cui il mancino aveva risposto sbraitando a sua volta.

Napoli, KDB distante dal gruppo

Lo sfogo nel post-partita, dunque, potrebbe essere ascrivibile al battibecco avuto in campo con De Bruyne, fuoriclasse che, da quando è arrivato al Napoli, ha comunque dato l’impressione di essere un elemento se non estraneo, comunque piuttosto distante dal gruppo. La lite con Lucca è stato solo l’ultimo episodio di insofferenza di KDB, che già sotto la gestione Conte si è spesso lasciato andare a manifestazioni di fastidio per l’errore di un compagno: in questi mesi Lucca è stato di sicuro il bersaglio preferito di De Bruyne, che non ha risparmiato però occhiatacce anche a Hojlund, Politano o Alisson Santos.

De Bruyne e il malessere dello spogliatoio

Alla scorsa stagione risalgono poi altri due esempi della distanza di KDB dal gruppo squadra. Dopo il suo infortunio muscolare, il belga decise di tornare in patria per il percorso di recupero: una scelta legittima, che però venne accompagnata da una distanza totale da Napoli e dal Napoli. Da ottobre 2025 a marzo 2026, quando è tornato in campo, KDB non ha dedicato alcun messaggio social alla sua squadra e ai suoi compagni, se non quello relativo al buon esito dell’operazione a cui si sottopose a novembre.

A fine stagione, poi, arrivò lo sfogo contro Antonio Conte e il suo gioco, frasi a cui rispose poi in maniera calma ma severa, all’inizio del ritiro, il capitano Giovanni Di Lorenzo: “È l’allenatore che decide come gioca la squadra, non dobbiamo essere dipendenti da un calciatore”. Un segnale piccolo di un malessere che da tempo anima lo spogliatoio azzurro ma che ora, a distanza di mesi, si sta manifestando in maniera evidente, nel momento più difficile della storia recente del Napoli.