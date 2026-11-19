Il club ha risposto all’offerta del Psv per il fuoriclasse belga mentre il camerunese è sempre più vicino al ritorno all’OM: ma i due addii potrebbero indispettire il tecnico

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli non ha intenzione di trattenere controvoglia i giocatori che volessero cambiare aria a gennaio, anche se si trattasse di Kevin De Bruyne: la dimostrazione sta nella risposta data alla prima offerta per il belga presentata dal Psv. Intanto anche Frank Anguissa sembra prossimo a salutare gli azzurri per tornare al Marsiglia: ma gli addii dei due centrocampisti potrebbero indispettire Massimiliano Allegri.

Napoli, la svolta col Psv per De Bruyne

Per scalare la classifica o anche programmare con serenità il futuro del Napoli, c’è bisogno di giocatori fortemente motivati: questa la salda convinzione di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, che non hanno intenzione di trattenere alcun calciatore controvoglia nel mercato di gennaio, anche se si trattasse di Kevin De Bruyne.

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Ecco perché di fronte alla prima offerta da 2 milioni di euro del Psv per il cartellino del belga il Napoli ha replicato con una controproposta: secondo la Gazzetta dello Sport, ADL e Manna sarebbero pronti a cedere KDB per una cifra pari a 7 milioni di euro. Una valutazione non basata sul valore reale di De Bruyne, ovviamente, ma sul fatto che a giugno scadrà il suo contratto. Tutto, però, dipende dal giocatore: il Napoli lo cederà soltanto se lui chiedesse esplicitamente il trasferimento in Olanda.

Anguissa verso il Marsiglia

Alla svolta nella gestione De Bruyne si accompagna la probabilità sempre più alta che a gennaio Frank Zambo Anguissa possa lasciare il club partenopeo. Il camerunese è in scadenza e le trattative per il rinnovo sono praticamente ferme, dato che il giocatore pretende un aumento di ingaggio (attorno ai 6 milioni di euro) che il Napoli non è intenzionato a concedere. Oggi sono tornate a circolare voci riguardo a un interesse dell’Inter, che ingaggerebbe Anguissa a parametro zero per poi tesserarlo nella prossima stagione, ma la pista più concreta è quella che porta al Marsiglia, squadra in cui il centrocampista ha militato all’inizio della carriera.

Via KDB e Anguissa: come reagirà Allegri?

Con gli eventuali addii di De Bruyne e Anguissa il Napoli anticiperebbe di qualche mese quella rifondazione tecnica già annunciata da Manna in una delle sue ultime interviste. Resta da vedere come reagirebbe Massimiliano Allegri, allenatore che sin dal suo arrivo ha messo il belga al centro del suo progetto e che in estate ha spinto per trattenere il camerunese. Le idee del tecnico non sono cambiate, Allegri ritiene ancora De Bruyne e Anguissa centrali per il suo Napoli, quindi il loro addio potrebbe incrinare il rapporto finora saldissimo tra il tecnico e la dirigenza azzurra.

La situazione potrebbe però cambiare se durante il mese di dicembre il Napoli vedesse allargarsi la distanza dal quarto posto, ora lontano 9 punti: se a gennaio la zona Champions fosse irraggiungibile, allora Allegri potrebbe accettare il nuovo piano del club e iniziare già a lavorare sul Napoli del futuro, senza De Bruyne e Anguissa. Giocatori che, però, Manna sarà chiamato a sostituire: un’impresa non facile a metà della stagione.