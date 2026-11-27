Il club partenopeo ha riavviato la trattativa per il rinnovo di contratto dello scozzese e individuato nuovi talenti su cui puntare: uno è appena stato convocato dal Brasile

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In attesa di conoscere il futuro dei suoi top player in scadenza di contratto, il Napoli ha avviato la sua rivoluzione tecnica: il piano di Giovanni Manna è di rinnovare il contratto di Scott McTominay per renderlo nei prossimi anni il leader e il riferimento di una squadra destinata a essere profondamente ringiovanita. Tra gli obiettivi del d.s. c’è anche un brasiliano appena convocato da Carlo Ancelotti nella Seleçao.

Da KDB ad Anguissa, i big in partenza nel Napoli

Kevin De Bruyne, Frank Zambo Anguissa e, probabilmente, anche Alex Meret e Stanislav Lobotka. Tra gennaio e la fine della stagione il Napoli è destinato a perdere diversi dei suoi senatori in scadenza di contratto, giocatori che hanno superato o si apprestano a superare la trentina, e che sono accomunati anche dall’avere un margine quasi nullo di ulteriore crescita tecnica.

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Quanto profonda e rapida sarà questa rivoluzione tecnica dipenderà dal mercato: se arriveranno offerte per De Bruyne o Anguissa, i due potrebbero fare le valigie già a gennaio. E lo stesso potrebbe accadere per elementi che hanno ancora un contratto lungo, ma che il Napoli non ritiene più adatti al proprio progetto: è il caso di Lorenzo Lucca e anche di Noa Lang, che nonostante la crescita delle ultime settimane resta cedibile per il club.

Napoli, McTominay al centro della rivoluzione

Il Napoli, invece, vorrebbe tenere al centro della sua rifondazione Scott McTominay, trasformando lo scozzese nel leader tecnico e caratteriale della squadra attraverso un lungo prolungamento di contratto. Le parti stanno parlando da mesi, ma in settimana per la prima volta si sono registrati passi avanti: McTominay ha abbassato le pretese sull’ingaggio, il Napoli ha avanzato la proposta di rendere lo scozzese il “nuovo Hamsik”, un giocatore-bandiera per il club. La trattativa si prospetta ancora lunga, intanto il d.s. Giovanni Manna è al lavoro sui giovani talenti da inserire in squadra.

Napoli su André, pupillo di Ancelotti

I nomi che circolano sono diversi, di sicuro tra questi rientra Gustavo Varela, attaccante rivelazione della serie A su cui, però, il Napoli sa di avere una concorrenza altissima. E per il ruolo di attaccante sono spuntati anche i nomi di Sebastiano Esposito e Joshua Zirkzee: il Napoli, però, ha bisogno di forze fresche anche in altri reparti. Il Corriere dello Sport dà per completata l’operazione per Pedro Morisco, 22enne portiere in scadenza col Coritiba che il Napoli potrebbe prendere anche a zero a luglio. Morisco, però, non è l’unico brasiliano che interessa a Manna, con lui c’è anche un fresco pupillo di Carlo Ancelotti: si tratta di André, 20enne tuttocampista del Corinthians che il c.t. della Seleçao ha fatto esordire nelle amichevoli di novembre contro Giappone e Singapore.

André è un giocatore dotato di tecnica, forza fisica e un certo fiuto per il gol, ma soprattutto è un elemento estremamente duttile, che ama giostrare da mezz’ala ma che può giocare anche da mediano, trequartista o esterno offensivo. Prima della convocazione nel Brasile la sua valutazione si aggirava attorno ai 20 milioni di euro, ora è ovviamente in ascesa.

Zabi, il nuovo Pogba del Paris Fc

Manna ha però messo gli occhi anche su un altro centrocampista, destinato per caratteristiche tecniche a prendere il posto di Anguissa. Si tratta dell’ivoriano Patrick Zabi, il “nuovo Pogba” come è stato presentato dal Paris Fc, che l’ha prelevato in estate dal Reims: pagato ben 25 milioni di euro, Zabi non si è ancora conquistato il posto da titolare, ma è considerato uno dei talenti emergenti della Ligue 1 per le sue qualità tecniche, sorprendenti in un centrocampista da 191 cm. Considerata l’operazione realizzata dal club parigino, immaginare di prelevare Zabi per meno di 30 milioni appare però piuttosto complicato per Manna.