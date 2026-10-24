Napoli-Roma, formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e le sorprese di Gasperini

Al Maradona il Napoli cerca una svolta dopo le difficoltà in campionato: Hojlund guida l'attacco azzurro, Malen torna ad essere il riferimento offensivo giallorosso

Tutto pronto per il big match dell’ottava giornata di Serie A. Da una parte il Napoli di Massimiliano Allegri, chiamato a reagire dopo un periodo complicato in campionato, dall’altra la Roma di Gian Piero Gasperini che vuole confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di stagione. Le formazioni ufficiali di Napoli-Roma e le scelte dei tecnici per la gara delle ore 18.00 al Maradona.

Napoli: De Bruyne, Anguissa e McTominay a centrocampo

Il momento degli azzurri resta delicato. La sconfitta contro il Venezia ha aumentato la pressione sulla squadra e riacceso le discussioni intorno al lavoro di Allegri. Il Napoli fatica a trovare continuità di rendimento e deve migliorare soprattutto nella gestione delle partite, nella solidità difensiva e nella capacità di sfruttare le occasioni create.

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E per affrontare la Roma dopo il successo in Champions contro il Bodo, Allegri cambia tutto e punta al tradizionale 4-3-3. Tra i pali c’è Alex Meret, con una linea difensiva composta da Giovanni Di Lorenzo, Badiashile, Rafa Marín e Mathías Olivera. In mezzo al campo, la qualità di Kevin De Bruyne e gli inserimenti di Scott McTominay dovranno garantire soluzioni offensive, mentre Anguissa gioca al posto di Lobotka.

Nel tridente offensivo, Matteo Politano agirà sulla destra, Hojlund occuperà la posizione centrale – nonostante la bocciatura contro il Bodo Glimt – e Noa Lang partirà dalla corsia sinistra. Un reparto che unisce velocità, capacità di saltare l’uomo e presenza fisica, ma che dovrà trovare maggiore continuità negli ultimi metri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.

Roma, il momento d’oro di Gasperini

Se il Napoli cerca certezze, la Roma arriva al Maradona con l’ambizione di proseguire il proprio percorso positivo. Gasperini ha costruito una squadra aggressiva, capace di alzare il ritmo e mettere in difficoltà gli avversari attraverso il pressing e i movimenti dei giocatori offensivi.

I giallorossi vogliono sfruttare il momento complicato degli azzurri per conquistare un risultato pesante in trasferta ma Gasperini dovrà però fare i conti con alcune assenze pesanti. Mile Svilar, Manu Koné e Paulo Dybala non sono a disposizione, mentre Lorenzo Pellegrini si è fermato a causa di una lesione muscolare che lo terrà fuori per circa due mesi.

La Roma si presenta con un assetto offensivo che punta sulla mobilità e sulla capacità di creare superiorità tra le linee. Donyell Malen è il riferimento avanzato, sostenuto da Matías Soulé.

In difesa, Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso formano il terzetto davanti a Gollini. Sulle fasce, Emanuele Lulli e Wesley dovranno garantire corsa e copertura, mentre in mezzo al campo Marten de Roon e Niccolò Pisilli sono chiamati a dare equilibrio alla squadra.

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Rensch, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen. All. Gasperini.

Napoli-Roma, le curiosità: precedenti e numeri della sfida

La partita del Maradona mette di fronte due squadre con una lunga storia di confronti in Serie A. Secondo i dati riportati alla vigilia della gara, nei precedenti complessivi tra le due formazioni il bilancio è favorevole alla Roma, che ha ottenuto più vittorie rispetto ai partenopei.

Il Napoli, tuttavia, può aggrapparsi a un dato particolarmente interessante: gli azzurri sono rimasti imbattuti nelle ultime otto partite casalinghe di Serie A contro i giallorossi, con quattro vittorie e quattro pareggi. Un rendimento che conferma quanto il fattore campo abbia inciso negli ultimi confronti diretti.