I partenopei cercano continuità al Mapei dopo Torino e Manchester. Allegri punta sul 4-3-3, mentre D'Aversa cerca punti salvezza con Berardi e Laurienté.

Il Napoli torna in campo in campionato dopo una settimana intensa, tra la vittoria contro il Torino e il pareggio europeo sul campo del Manchester City. Gli azzurri fanno visita al Sassuolo al Mapei Stadium, per la tredicesima giornata di Serie A: Allegri vuole dare continuità ai segnali di ripresa, mentre D’Aversa è chiamato a invertire una tendenza estremamente negativa. Le indicazioni della vigilia portano verso un cambio di modulo per entrambe le squadre, con il 4-3-3 protagonista. Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli e le scelte dei tecnici.

Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali

Il Sassuolo si schiera con Muric tra i pali e una difesa a quattro composta da Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car e Doig. In mezzo al campo Matic agisce da regista, affiancato da Thorstvedt e Sulemana, chiamati a garantire equilibrio e inserimenti. Il tridente offensivo è formato da Berardi, Sebastiano Esposito e Laurienté. D’Aversa punta sulla qualità e sulla capacità di saltare l’uomo dei propri esterni per mettere in difficoltà la retroguardia partenopea.

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Anche Allegri sceglie il 4-3-3, abbandonando il precedente assetto con due trequartisti. In porta c’è Milinkovic-Savic, mentre la linea difensiva vede Rafa Marin, Beukema, Rrahmani e Olivera. A centrocampo Anguissa, Gilmour e McTominay compongono il terzetto, con lo scozzese libero di accompagnare maggiormente la manovra offensiva. In attacco spazio a Politano e Noa Lang sulle corsie esterne, con Hojlund al centro. Kevin De Bruyne non è disponibile per il problema muscolare accusato nei giorni scorsi: Allegri deve quindi rinunciare a uno dei principali riferimenti tecnici della squadra.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri.

Come arrivano Sassuolo e Napoli alla partita

Il Sassuolo attraversa uno dei momenti più complicati della propria stagione. La formazione neroverde è reduce da sei sconfitte consecutive in campionato, l’ultima arrivata contro il Genoa, e occupa il diciottesimo posto con appena otto punti conquistati in dodici giornate. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Roberto D’Aversa al posto di Alberto Aquilani, non ha ancora prodotto la svolta sperata. Il dato più preoccupante riguarda la fase difensiva: 31 gol incassati, un’enormità che certifica le difficoltà di una squadra incapace di trovare continuità e solidità. Anche il rendimento casalingo è allarmante: tre sconfitte consecutive al Mapei Stadium, con dodici reti subite. Contro il Napoli servirà una prestazione di grande attenzione, ma soprattutto una reazione caratteriale per evitare che la crisi diventi ancora più profonda.

Situazione differente, ma non priva di problemi, per il Napoli. Gli azzurri occupano il nono posto in classifica con 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. La squadra di Allegri sembra aver ritrovato qualche certezza dopo un periodo complicato: il successo per 1-0 contro il Torino, deciso da McTominay, e il pareggio per 2-2 sul campo del Manchester City hanno restituito fiducia all’ambiente.

Adesso serve però trasformare questi segnali in continuità. Il Napoli non ha ancora conquistato due vittorie consecutive in campionato e la trasferta emiliana rappresenta un’occasione importante. L’emergenza infortuni continua a condizionare le scelte del tecnico livornese, che deve fare a meno di diversi elementi, tra cui De Bruyne, Lobotka, Buongiorno e Meret. Il recupero di alcuni protagonisti sarà fondamentale per affrontare il resto della stagione con maggiori alternative.

Sassuolo-Napoli, le curiosità della gara

I precedenti raccontano una storia decisamente favorevole al Napoli. Gli azzurri hanno vinto tutte le ultime sette sfide di Serie A contro il Sassuolo, con un bilancio complessivo di 23 reti realizzate e appena due subite. Una vera e propria maledizione per i neroverdi, che non riescono a fermare i partenopei da diversi incroci. Anche il rendimento al Mapei Stadium sorride alla formazione campana: in dodici trasferte contro il Sassuolo in Serie A, il Napoli ha ottenuto sei vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta. Inoltre, gli azzurri hanno conquistato tutti gli ultimi tre confronti esterni, segnando dieci gol e subendone soltanto uno.

C’è poi un dato che rende ancora più delicata la situazione degli emiliani: il Sassuolo è arrivato a sei sconfitte consecutive e si trova a un solo passo dalla peggior striscia negativa della propria storia in Serie A, sette ko di fila registrati nel 2014. I neroverdi hanno inoltre subito almeno una rete in tutte le prime dodici giornate di questo campionato. Sul fronte opposto, il Napoli cerca una doppietta di successi consecutivi che manca ancora in questa stagione. Da seguire anche Domenico Berardi, autore di tre gol in carriera contro gli azzurri, tutti realizzati proprio al Mapei Stadium. Il capitano neroverde non segna contro il Napoli dalla stagione 2020-21 e proverà a interrompere questo digiuno in una partita fondamentale per la classifica della sua squadra.

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