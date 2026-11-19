Dopo la conferenza stampa annullata all’ultimo minuto lo scorso 7 novembre il club azzurro ha comunicato che ci saranno solo gli incontri obbligati con i giornalisti: lo aveva fatto anche l’Inter di Inzaghi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La situazione in casa Napoli è tendente al critico dopo una prima parte di campionato molto complicata e ora la decisione del club è quella di scegliere la strategia del silenzio. Le conferenze stampa di Massimiliano Allegri si faranno sempre più rare mentre il tecnico incassa l’ennesimo problema fisico di una stagione fin qui tormentata sotto il profilo degli infortuni.

Napoli, la strategia del silenzio

Il Napoli sceglie il silenzio e non è la prima volta che il club azzurro percorre questa strada. Non si tratta di un silenzio stampa, ma un tentativo di provare a razionare le uscite “ufficiali” di Massimiliano Allegri. Potrebbe essere il tentativo di risposta a una situazione di crisi, un modo per non alimentare ulteriori polemiche o semplicemente per provare a tenere tutti la stessa direzione in un momento di difficoltà. La comunicazione arriva dal club che scrive: “La SSC Napoli comunica che verranno effettuare le conferenza stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente le organizzerà quando lo riterrà necessario”. Meno parole e più fatti, forse è questa la speranza del club con Allegri che si libera di un obbligo in vista del match col Torino in programma sabato 21 novembre.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il precedente dell’Inter di Inzaghi

Non si tratta di una scelta del tutto inedita quella del Napoli, anzi. Le società scelgono quasi sempre di tenere un canale di comunicazione aperto con la stampa che risulta essere anche un modo per permettere ai tifosi di capire quello che è avvenuto nel corso della settimana. Ma c’è chi adotta strategie diverse, uno dei precedenti più recenti e più noti è quello relativo all’Inter di Simone Inzaghi che nel corso della sua esperienza in nerazzurro ha ridotto progressivamente i suoi incontro con la stampa. Inzaghi parlava regolarmente prima delle sfide di Champions e dei match di cartello ma per le gare ordinarie, spesso sceglieva di parlare solo con i canali ufficiali del club, con l’obiettivo di proteggere la squadra dall’eccessiva pressione mediatica.

Meret, infortunio in allenamento

A complicare ancora i piani di Allegri, silenzio o meno, ci pensano i riscontri dall’infermeria che già pienissima accoglie ora anche Alex Meret. Il portiere azzurro infatti “in seguito a un trauma subito in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare”. Il portiere si va così ad aggiungere a una lunga lista di infortunati, con Allegri che per la sfida con il Torino deve fare a meno di Alisson Santos, Badiashile, Buongiorno, Di Lorenzo, Favasuli, Lobotka, Neres e Spinazzola.