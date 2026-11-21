Gli azzurri devono ritrovare la vittoria dopo settimane difficili. Il Torino di Abate cerca punti pesanti per superare i partenopei in classifica.

Si salvi chi può. Il Napoli torna in campo dopo la sosta per le nazionali per ritrovare la vittoria e provare a lasciarsi alle spalle un periodo nero, il Torino pure. Al Maradona arrivano i granata di Ignazio Abate, avversario tutt’altro che semplice e distante appena un punto in classifica dai partenopei. Manca poco alla sfida, valida per la 12a giornata di Serie: ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Torino e le scelte dei due tecnici.

Le formazioni di Napoli-Torino

Massimiliano Allegri prepara alcune novità rispetto all’ultima uscita contro la Lazio. Il Napoli si schiera con il 3-4-2-1: tra i pali c’è Milinkovic-Savic, protetto dal terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. Sulle corsie esterne agiscono Politano a destra e Spinazzola a sinistra, mentre in mezzo al campo trovano spazio Anguissa, Gilmour. In attacco la coppia è formata da Vergara e McTominay alle spalle di Hojlund, con De Bruyne inizialmente in panchina.

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Dall’altra parte Ignazio Abate risponde con il 3-5-2. Lucas Perri difende la porta granata, con Coco, Ismajli e Comuzzo a comporre la linea arretrata. Belghali e Cacciamani presidiano le fasce, mentre in mezzo al campo ci sono Casadei, Mandragora e Vlasic. In avanti spazio alla coppia formata da Adams e Giovanni Simeone, quest’ultimo particolarmente motivato contro la sua ex squadra.

Napoli, crisi profonda: Allegri cerca una reazione

Il momento del Napoli è diventato estremamente delicato. Gli azzurri non vincono dal 4 novembre, quando superarono il Monza per 4-1, e nelle ultime uscite hanno raccolto risultati decisamente inferiori alle aspettative. Prima la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League, poi il ko per 2-0 contro la Juventus e il pareggio interno per 1-1 contro la Lazio. Una sequenza negativa che ha fatto scivolare i partenopei a quota 15 punti, con un ritardo di nove lunghezze dal quarto posto.

A preoccupare non sono soltanto i risultati, ma anche le difficoltà mostrate sul piano del gioco. La squadra di Allegri – che ora non parla più in conferenza stampa – concede troppo agli avversari, fatica a mantenere la porta inviolata e non riesce a trovare continuità offensiva. Sono otto le partite consecutive nelle quali il Napoli ha subito almeno una rete, per un totale di 18 gol incassati.

A complicare ulteriormente il lavoro dell’allenatore ci sono gli infortuni di diversi elementi importanti, tra cui Buongiorno, Di Lorenzo, Badiashile, Lobotka e ora anche Meret. La partita contro il Torino diventa quindi un appuntamento fondamentale: serve una risposta immediata per evitare che la crisi si trasformi in una vera e propria emergenza stagionale.

Torino, Abate cerca il riscatto: Simeone sfida il suo passato

Anche il Torino arriva al Maradona con la necessità di cambiare marcia. I granata occupano una posizione di classifica molto vicina a quella del Napoli, con 14 punti, appena uno in meno rispetto ai partenopei. La squadra di Ignazio Abate è reduce dal pareggio interno contro il Lecce e non conquista una vittoria dal 23 ottobre, quando riuscì a superare il Monza per 3-2.

Abate punta soprattutto sull’organizzazione del centrocampo e sulla capacità della coppia offensiva di mettere in difficoltà la retroguardia azzurra. Adams e Simeone avranno il compito di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari, mentre sulle corsie esterne Belghali e Cacciamani dovranno garantire equilibrio e spinta.

Particolare attenzione merita proprio Giovanni Simeone, ex attaccante del Napoli e conoscitore dell’ambiente partenopeo. L’argentino ha già segnato cinque gol in 14 confronti contro gli azzurri e rappresenta una delle principali minacce per la difesa di Allegri.

Napoli-Torino, precedenti e curiosità della partita

La storia dei confronti tra Napoli e Torino al Maradona racconta una tradizione favorevole ai padroni di casa, anche se non mancano le insidie. Le due squadre si sono affrontate 80 volte in gare ufficiali a Napoli: 33 vittorie azzurre, 35 pareggi e 12 successi granata.

C’è però un dato particolarmente significativo: il Torino non vince in trasferta contro il Napoli in Serie A dal 17 maggio 2009, quando riuscì a imporsi per 2-1. Da allora sono arrivate 14 partite consecutive senza successi granata sul campo partenopeo.

Interessanti anche alcune statistiche individuali e collettive. Il Napoli ha già incassato quattro sconfitte nelle prime undici giornate: un dato che non si verificava dalla stagione 2009-10. Il Torino, invece, mostra una particolare fragilità nei finali di gara: è la squadra che ha subito più reti negli ultimi 15 minuti, recuperi compresi, con sette gol incassati.

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