La prova dell’arbitro Di Bello al Maradona nell’anticipo della 12esima di A analizzata ai raggi X, il fischietto pugliese ha ammonito 3 giocatori

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Chiamato a sostituire Rapuano, che ha dato forfait dopo essere stato designato, l’arbitro Di Bello conferma di essere in crescita. Nessuna sbavatura, tre ammonizioni giuste e il supporto del Var sul gol che ha deciso il match. Superati i recenti momenti difficili del fischietto brindisino. Vediamo cosa è successo al Maradona nell’anticipo della 12esima di A.

Napoli-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12′ problema per Vergara, costretto a uscire per un problema muscolare alla coscia sinistra dopo soli 11 minuti. Al suo posto entra Kevin De Bruyne. Il baby azzurro inconsolabile in lacrime in panchina. Primo giallo al 54′, è per Comuzzo per una trattenuta vistosa su McTominay. Al 56′ ammonito anche Glmour che ferma fallosamente una ripartenza di Adams.

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I dubbi sul gol

Al 73′ segna il Napoli con un diagonale da fuori area precisissimo sul secondo palo su assist di Lang. Interviene il VAR, che analizza proprio il recupero del pallone effettuato da Lang prima del cross. Dopo la verifica, la rete viene confermata. Al 75′ ammonito Anguissa per un pestone ai danni di Coco. Dopo 4′ di recupero finisce 1-0.

Chi è l’arbitro Di Bello

E’ tra i senatori della categoria Di Bello, la scelta per Napoli-Torino dopo il forfait di Rapuano, inizialmente designato per la sfida del Maradona, il fischietto brindisino due anni fa era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B. L’anno scorso aveva debuttato in Como-Cremonese, ultima uscita in Bologna-Roma ma nonostante l’esperienza ha sempre alternato prove convincenti ad altre piene di errori. Ultima uscita in A per Roma-Sassuolo.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Mondin con Crezzini IV uomo, Camplone al Var e Volpi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Comuzzo, Gilmour, Anguissa.