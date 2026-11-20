Per la prima dopo la sosta il tecnico partenopeo potrebbe proporre diverse novità: in porta Milinkovic-Savic, in attacco spazio a Vergara. Tra i granata ce ne sono tre in forse.

Torna il campionato e per il Napoli è di nuovo tempo di esame di riparazione: sabato alle 20.45 a Fuorigrotta arriva il Torino. La classifica piange, Allegri è sulla graticola e i tifosi sono scontenti. Le voci di mercato, per giunta, non aiutano a compattare l’ambiente: più che dei rinforzi attesi per gennaio, una necessità più che un auspicio, nei giorni scorsi si è discusso soprattutto di altre partenze eccellenti. De Bruyne strizza l’occhio al PSV Eindhoven, Anguissa è dato in partenza per Marsiglia o Vinovo: proprio il belga e il camerunense sono le due incognite principali per il tecnico azzurro in vista della sfida del Maradona contro i granata.

Napoli, rientri importanti per Allegri

Le buone notizie per l’allenatore toscano arrivano dall’infermeria, sempre affollatissima, ma con qualche rientro eccellente. Per il Torino, infatti, Spinazzola è da considerare arruolabile. L’esterno si è allenato in gruppo nei giorni scorsi e dovrebbe partire dall’inizio. Più difficile vedere in campo o in panchina Favasuli e Neres, che hanno svolto lavoro differenziato e sul cui impiego prevale la cautela. La lista degli altri indisponibili è molto nutrita: fuori causa Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Alisson Santos e Badiashile, a cui s’è aggiunto Meret. Tra i pali dunque Milinkovic-Savic, in mediana – come detto – le incognite sono legate alle voci che potrebbero aver “distratto” KDB e Anguissa. Nel tridente d’attacco Vergara dovrebbe spuntarla su Lang.

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Torino, i dubbi di Abate: triplo ballottaggio

Diversi dubbi anche per Abate, che a Napoli ha giocato quando era giovanissimo: nel 2004-05, in C, in prestito dal Milan nel primo anno della presidenza De Laurentiis. Il tecnico del Toro guarda con apprensione alle condizioni di Ricardo Rodriguez, alle prese con una lesione di basso grado ai flessori della coscia destra, e soprattutto a quello di Vlasic e Belghali. Il primo deve fare i conti con un fastidio al bicipite femorale, il secondo con un problemino al ginocchio. Se arriverà l’ok dai medici, entrambi giocheranno dall’inizio; in alternativa, pronti Pattersson e Braganca. Nessun dubbio in attacco: fiducia nel grande ex Simeone, in tandem con Che Adams.

Napoli-Torino, probabili formazioni

Queste le probabili formazioni del match del Maradona (sabato 20 novembre ore 20.45, diretta tv su Sky, NOW e DAZN).

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Vergara. All. Allegri

(4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Vergara. All. Allegri Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; imeone, Che Adams. All. Abate

L’arbitro di Napoli-Torino: chi è Rapuano

Per Napoli-Torino è stato designato come arbitro Antonio Rapuano, classe 1985, agente di polizia locale a Riccione, dal 2020 nella CAN di A e B. Origini campane, più precisamente telesine, sarà coadiuvato dai due assistenti Peretti e Mondin, con Di Bello IV Uomo. In Sala VAR Camplone, con Volpi nelle vesti di Avar. La curiosità attorno a Rapuano è che a gennaio 2024 è stato chiamato a dirigere la finale di Supercoppa Italiana 2023 tra Napoli e Inter, ricevendo pesanti critiche dagli azzurri – e in particolare dal tecnico di allora, Mazzarri – per il suo operato. Particolarmente contestata l’espulsione indovinate di chi? Del “Cholito” Simeone, che adesso gioca proprio nel Torino.