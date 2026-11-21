Subito un problema all’inizio della sfida contro il Torino: il giovane centrocampista costretto al cambio tra le lacrime. Allegri costretto rivedere le strategie in vista del City

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Brutte notizie per il Napoli e per Max Allegri. La sfida del saturday night contro il Torino si trasforma subito in un incubo per Antonio Vergara, costretto ad abbandonare il campo dopo appena dieci minuti per un nuovo problema muscolare. Il giovane centrocampista azzurro, inconsolabile, non è riuscito a trattenere le lacrime al momento della sostituzione.

Napoli-Torino: Vergara in lacrime, nuovo infortunio muscolare

Vergara era partito titolare al fianco di Hojlund nel 3-5-2 scelto da Allegri per la delicata partita contro il Torino degli ex Abate e Simeone. Il classe 2003 ha però dovuto alzare bandiera bianca dopo pochissimi minuti, lasciando il campo disperato. Per lui si tratta di un nuovo stop dopo il problema al soleo destro accusato a ottobre durante gli impegni con la Nazionale, che lo aveva costretto a fermarsi.

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Le lacrime al momento dell’uscita fotografano tutta la frustrazione per l’ennesimo contrattempo fisico proprio quando stava cercando di ritagliarsi finalmente uno spazio nelle rotazioni azzurre. Gli esami strumentali chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero, ma le sue lacrime non fanno presagire niente di buono.

Allegri, che guaio: salta il piano City per De Bruyne

L’infortunio di Vergara ha complicato anche i piani di Allegri per Kevin De Bruyne. Il tecnico aveva deciso di lasciare inizialmente in panchina il belga contro il Torino, preservandolo in vista della trasferta di Champions League contro il Manchester City, in programma martedì 24 novembre all’Etihad Stadium.

L’obiettivo era ritrovare il miglior De Bruyne proprio nella sfida contro la sua ex squadra, dopo avergli concesso anche due giorni supplementari di riposo al rientro dagli impegni con il Belgio. L’uscita anticipata di Vergara, però, ha costretto Allegri a chiamare in causa il centrocampista.

Vergara, maledizioni infortuni: quanti problemi dopo l’exploit con Conte

Non c’è pace per Vergara, che dopo essersi messo in luce con Antonio Conte sta facendo i conti con quella che è una vera e propria maledizione infortuni. Dopo essersi preso il Napoli e la Nazionale a suon di prestazioni convincenti, il talento classe 2003 sta vivendo un 2026 costellato da continui e frustranti stop fisici.

Il calvario era iniziato a marzo, proprio contro il Torino, con una lesione alla fascia plantare del piede sinistro, per poi proseguire a ottobre con un problema al soleo destro rimediato con la maglia azzurra dell’Italia. Il destino si è accanito ancora una volta al Maradona, sempre contro i granata, per un risentimento al flessore sinistro. A 23 anni il talento di Frattaminore cercava la consacrazione, ma il suo fisico lo ha tradito di nuovo.