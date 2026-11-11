Napoli, Varela come Vlahovic e Gabriel Jesus: Allegri aveva previsto i problemi di Hojlund, a gennaio De Laurentiis può rimediare 

Anche in estate il tecnico aveva chiesto un attaccante da alternare al danese, a cui aveva chiesto di migliorare sul piano della finalizzazione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Prima di Gustavo Varela, Massimiliano Allegri aveva già chiesto al Napoli di rafforzare il suo attacco con una punta che potesse giocare da titolare, con il club partenopeo che in estate aveva inseguito vanamente sia Dusan Vlahovic che Gabriel Jesus. Una richiesta, quella del tecnico, che si basa ancora oggi sui dubbi nei confronti di Rasmus Hojlund.

Napoli, Hojlund non segna più

Il Napoli di Massimiliano Allegri non gioca un calcio spettacolare o neanche fluido, ma la produzione offensiva della squadra non rappresenta in questo momento il suo problema principale, a differenza della tenuta difensiva. In attacco il vero gap degli azzurri – come dimostrato anche nel pareggio con la Lazio – pare essere in fase di finalizzazione. O almeno lo è secondo Allegri, che più volte si è lamentato delle occasioni sprecate. E parte del problema è sicuramente rappresentato da Rasmus Hojlund: il danese ha segnato 3 gol in 14 presenze, tutti in campionato, con una media di una rete ogni 351’.

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Napoli, Hojlund nervoso

Per i detrattori di Allegri la colpa è del tecnico, incapace di sviluppare un gioco in grado di mettere il centravanti in condizione di segnare. Ma anche Hojlund non sta attraversando un gran momento di forma, mostrandosi anche piuttosto nervoso: contro la Lazio il danese si è divorato un gol a pochi metri dalla linea di porta, salvo poi lamentarsi con Mathias Olivera per l’assist giudicato poco preciso. Dopo il flop di Porto, invece, Hojlund si era lamentato del gioco della squadra, contraddicendo l’analisi del suo allenatore. La sensazione, però, è che le difficoltà in zona gol dell’ex Manchester United non rappresentino una sorpresa per Allegri, che sin dall’estate ha chiesto al Napoli di inserire in organico un attaccante con maggiore confidenza col gol.

Allegri voleva Vlahovic o Gabriel Jesus

Sin dalle sue prime uscite in conferenza stampa come allenatore del Napoli, Allegri aveva chiesto a Hojlund soprattutto di migliorare sul piano della finalizzazione. E le notizie di calciomercato venute fuori in questi mesi non fanno che confermare come Max nutrisse sin dall’inizio dei dubbi sulla capacità di fare gol del danese ex Manchester United. In estate, infatti, al Napoli fu prima accostato il nome di Dusan Vlahovic, poi finito al Besiktas, e, successivamente, il d.s. Giovanni Manna si lanciò nella trattativa con l’Arsenal per Gabriel Jesus, poi sospesa per l’impossibilità di fare spazio al brasiliano in organico, a causa della mancata cessione di Lorenzo Lucca.

De Laurentiis può rimediare con Varela

Nel mercato estivo, dunque, il Napoli non riuscì a soddisfare la richiesta di Allegri. A distanza di mesi, il tecnico non ha cambiato le sue priorità: ecco perché il primo rinforzo chiesto per gennaio ad Aurelio De Laurentiis sia stato Gustavo Varela, centravanti rivelazione del Monza che alla sua prima stagione in serie A ha già collezionato 9 gol in 11 presenze. È ancora presto per sapere se Varela appartenga sul serio alla razza dei Vlahovic e dei Gabriel Jesus, di sicuro però ha dimostrato di avere caratteristiche diverse da Hojlund: il portoghese è forse una prima punta che lavora meno per la squadra, ma che in area non perdona.

Vedremo se, a differenza della scorsa estate, ADL stavolta darà retta ad Allegri e aprirà i cordoni della borsa per un investimento che si annuncia salato – ad oggi impossibile pensare a una valutazione inferiore ai 30 milioni di euro per Varela – ma che l’allenatore ritiene necessario da mesi.