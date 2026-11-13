Napoli al bivio, gli obiettivi Varela e Zirkzee due mondi opposti: ma il sogno dei tifosi è un talento della serie B       

I nomi per il mercato di gennaio tradiscono una certa confusione in casa azzurra: Manna dovrà schiarirsi le idee per offrire ad Allegri una vera soluzione per rafforzare l’attacco

Se riuscirà a sistemare Lorenzo Lucca, nel mercato di gennaio il Napoli affiancherà a Rasmus Hojlund un altro attaccante: gli obiettivi emersi finora, Gustavo Varela e Joshua Zirkzee, sono però centravanti molto diversi tra loro e il fatto che possano essere considerati come alternativi nasconde una certa confusione in casa azzurra. Intanto i tifosi sperano che il d.s. Giovanni Manna riporti a Castelvolturno Emanuele Rao, talento spedito in serie B che ha impressionato con l’Italia U20.

Napoli tra Varela e Zirkzee a gennaio

Il Napoli prende troppi gol e fatica a segnare, soprattutto con i suoi centravanti: Rasmus Hojlund ha appena 3 gol all’attivo in 14 presenze (con una media di una rete ogni 351 minuti) e Lorenzo Lucca continua a collezionare critiche e insulti da pubblico e critica. L’obiettivo del d.s. Giovanni Manna per gennaio è dunque quello di fare spazio in organico cedendo l’ex Udinese e di rimpiazzarlo con un’altra prima punta: secondo radiomercato Gustavo Varela del Monza e Joshua Zirzkee del Manchester United rappresentano gli obiettivi del direttore sportivo dei partenopei.

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Varela, un vero finalizzatore

Peccato, però, che Varela e Zirkzee rappresentino due soluzioni assai diverse per l’attacco del Napoli, quasi due mondi opposti per caratteristiche tecniche: in questo senso la distanza rivela una certa confusione in quelli che sono i piani del club di Aurelio De Laurentiis. Varela è un centravanti puro, una prima punta dotata tecnicamente che sa associarsi con i compagni di squadra ma che ha nella finalizzazione il suo vero punto di forza: per i problemi emersi finora nel Napoli di Massimiliano Allegri il portoghese rappresenterebbe di sicuro una soluzione valida, peccato che il Monza valuti il suo cartellino tra i 30 e i 40 milioni di euro e che anche la Juventus si sia messa sulle sue tracce. Per Manna, dunque, Varela rappresenterebbe un investimento davvero impegnativo.

I dubbi sul “9 e mezzo” Zirkzee

Zirkzee, al contrario, potrebbe costare meno: al Manchester United continua a giocare molto poco (appena 186 minuti e 2 gol in 10 presenze) e a gennaio potrebbe anche partire in prestito. Manna, inoltre, vanta ottimi rapporti con i Red Devils dopo gli affari McTominay e Hojlund degli scorsi anni. Tecnicamente, però, Zirkzee non è affatto un bomber: l’olandese è un “9 e mezzo”, un centravanti atipico eccellente nel gioco spalle alla porta e sul piano tecnico, ma che ama mandare in rete i compagni, più che cercare la rete. Zirzkee migliorerebbe probabilmente la qualità generale dell’attacco azzurro, ma è davvero l’uomo adatto a segnare quei gol di cui ha bisogno il Napoli?

Napoli, i tifosi sognano il ritorno di Rao a gennaio

Manna, inoltre, potrebbe modificare pure il reparto degli esterni d’attacco nel caso in cui riuscisse a trovare una sistemazione per Noa Lang o anche per David Neres, praticamente mai a disposizione di Allegri in questa stagione a causa degli infortuni. Jamie Bynoe-Gittens, 22enne attaccante del Chelsea che interessa anche alla Roma, è uno dei candidati a prendere il posto dell’olandese o del brasiliano, ma dopo ieri il vero sogno dei tifosi azzurri è… in serie B.

Si tratta di Emanuele Rao, attaccante classe 2006 già di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Pisa, protagonista ieri di una prestazione da urlo e di un gol favoloso con l’Italia U20 contro il Portogallo: tunnel al difensore e tiro a giro sul palo lontano. Una giocata “alla Insigne” che ha riacceso il fronte dei tifosi che, sui social, premono perché Manna riporti Rao al Napoli già a gennaio: nel Pisa di Paolo Bianco il 20enne gioca poco (un gol e un assist in 317 minuti) e inoltre il suo tesseramento non presenterebbe problemi di lista o alcun esborso economico per il club di ADL, se non probabilmente un indennizzo alla società toscana per l’interruzione anticipata del prestito.