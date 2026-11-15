La Francia conquista i quarti di finale, ma l’infortunio del portiere del Milan preoccupa i rossoneri. Al Metropolitano si interrompe la lunga imbattibilità della Spagna

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Serata ricca di emozioni e colpi di scena in Nations League. La Francia di Zinedine Zidane supera la Turchia e stacca il pass per i quarti di finale, ma deve ringraziare il Var, decisivo con il gol del possibile pareggio annullato ad Arda Guler. Brutte notizie per il Milan: Mike Maignan è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo. Spettacolo e tensione anche al Metropolitano, dove l’Inghilterra batte la Spagna: per la Roja si interrompe una striscia d’imbattibilità che durava da 43 partite.

Francia-Turchia: Zidane ai quarti grazie al Var

La Francia di Zidane conquista la qualificazione ai quarti di Nations League, ma in casa contro la cenerentola Turchia deve fare i conti con qualche brivido di troppo. Dopo un primo tempo complicato, con Mbappé e compagni incapaci di far male agli avversari, i Bleus passano in vantaggio al 49’ grazie a un’autorete di Topcu, sugli sviluppi di un corner.

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La risposta turca arriva quasi subito: il madrileno Arda Guler trova il gol con una splendida conclusione al volo, ma l’esultanza viene interrotta dall’intervento del Var. Dopo una lunga revisione, la rete viene annullata per la posizione irregolare di Baris Alper Yilmaz. Nel finale il raddoppio di Kroupi ha messo il risultato in cassaforte; inutile la rete di Bardacki per i turchi.

Milan, allarme Maignan: il portiere ko, cosa è successo

La vittoria della Francia porta con sé una brutta notizia per il Milan. Maignan non è rientrato in campo dopo l’intervallo della sfida con la Turchia ed è stato sostituito da Restes. Il portiere rossonero aveva disputato regolarmente il primo tempo, nel quale si era anche reso protagonista di un intervento prodigioso.

All’inizio della ripresa, però, Zidane lo ha sostituito, facendo scattare l’allarme in casa Milan. Magic Mike ha accusato un problema alla coscia che dovrà essere valutato dallo staff medico: saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sull’entità dell’infortunio. Ma c’è preoccupazione.

Spagna-Inghilterra: rigori e polemiche, fine del record per la Roja

Clamoroso al Metropolitano: l’Inghilterra batte 3-2 la Spagna e interrompe la striscia d’imbattibilità della Roja, che durava da 43 partite, da 968 giorni. La serata è ricca di episodi arbitrali e colpi di scena. Gli inglesi sbloccano il risultato al 45’ con il solito Harry Kane, freddissimo dal dischetto dopo il rigore assegnato dal direttore di francese Clement Turpin per un fallo di Pau Cubarsí. I campioni del mondo hanno protestato per un precedente intervento di Elliot Anderson su Cucurella, non ritenuto però falloso.

Nella ripresa la squadra di Tuchel prende il largo con il colpo di testa di Konsa e il diagonale di White. La partita sembra chiusa, ma al 64’ Elliot Anderson viene espulso per un fallo su Lamine Yamal in area: altro rigore, trasformato da Oyarzabal. Nico Williams accorcia ulteriormente le distanze al 75’, ma non basta. L’Inghilterra resiste grazie alle super parate di Trafford e conquista il primo posto nel girone, mentre la Spagna incassa una sconfitta storica.

Nations League, i risultati odierni:

Lega A

A1 Belgio-Italia: 4-1

A1 Francia-Turchia: 2-1

A3 Croazia-Repubblica Ceca: 2-1

A3 Spagna-Inghilterra: 2-3

Lega C

C1 Bielorussia-Albania: 0-2

C1 Finlandia-San Marino: 7-2

C2 Cipro-Montenegro: 1-4

C2 Lettonia-Armenia: 0-0

Classifiche definitive dei gironi interessati:

Lega – Girone 1

Francia 13 (+4)

Belgio 12 (+5)

Italia 10 (+2)

Turchia 0 (-11)

Lega A – Girone 3

Inghilterra 15 (+13)

Spagna 15 (+8)

Croazia 6 (-10)

Repubblica Ceca 0 (-11)

Lega C – Girone 1

Albania 15 (+9)

Bielorussia 10 (+3)

Finlandia 10 (+10)

San Marino 0 (-22)

Lega C – Girone 2