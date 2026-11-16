La Mannschaft di Klopp maltratta gli Oranje trascinata dal talento del Liverpool, rinato col nuovo c.t., e dalla rivelazione della Bundesliga. Due gravi errori dell’ex Inter in difesa

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Travolgente successo della Germania sull’Olanda, il 5-0 della nazionale di Klopp – trascinata dalla doppietta di Wirtz e dalle giocate di Gruda – vale il primo posto del girone 2 della Lega A: gli Oranje di un pessimo Dumfries passano ai quarti solo grazie alla differenza reti con la Grecia nella classifica avulsa a tre. Nelle altre divisioni altra brillante vittoria della Svizzera.

Germania a valanga sull’Olanda

La Germania di Klopp demolisce l’Olanda di Xavi e si prende il primo posto del girone 2 della Lega A, ma le due nazionali passano entrambe ai quarti grazie alla differenza reti nella classifica avulsa con la Grecia, che condanna gli ellenici. La Mannschaft domina sul piano del gioco, ma deve attendere la prodezza di Scherhant, rivelazione del Friburgo e scommessa del c.t. Klopp, che con un potente destro sul palo lungo che non lascia scampo a Lammens, segnando il suo primo gol in nazionale. Colpevole Dumfries che sta a guardare e non accorcia, errore simile a quello commesso nella ripresa sul 2-0 di Wirtz, a segno con un sinistro ancor più bello di quello di Scherhant. La Germania poi dilaga col 3-0 di Schlotterbeck, il 4-0 ancora di Wirtz su assist dello scatenato Gruda e il 5-0 di quest’ultimo: l’ultimo talento del calcio tedesco è il migliore in campo.

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Il poker tedesco rende inutile il successo della Grecia sulla Serbia firmato nella ripresa da Masouras: gli ellenici chiudono con gli stessi punti di Germania e Olanda, ma la differenza reti nella classifica avulsa li elimina dalla corsa ai quarti di finale. Douvikas e compagni, come l’Italia di Mancini, sono però sicuri di restare in Lega A senza passare dai playout.

Classifica Girone A2: Germania 11, Olanda 11, Grecia 11, Serbia 0.

Lega B: Svizzera inarrestabile, Slovenia ai playoff

Già promossa in Lega A, la Svizzera chiude il suo girone con 16 punti sui 18 disponibili grazie al secco 4-0 ai danni della Scozia, che parte bene e poi perde ritmo dopo l’autogol del bolognese Ferguson. Nella ripresa gli elvetici legittimano la vittoria con le reti di Boteli, Sanches e Amdouni: in Lega A e B solo Inghilterra e Spagna hanno segnato più della squadra di Yakin. Anche con un risultato migliore la Tartan Army sarebbe comunque rimasta in Lega B: il 2° posto è della Slovenia che passa in casa della Macedonia del Nord grazie alla doppietta del solito Sturm inframezzata dalla rete di Zec.

Classifica Girone B1: Svizzera 16, Slovenia 11, Scozia 7, Macedonia del Nord 0.

Slovacchia e Islanda promosse in B

Nella Lega C festeggia la promozione la Slovacchia, che chiude imbattuto il suo girone grazie al 2-2 in casa del Kazakistan; nell’altra sfida del girone C3, le Far Oer piegano la Moldavia per 1-0 e la scavalcano in classifica, soffiandole il posto ai playoff. Nel girone C4 l’Islanda si impone per 3-0 sul Lussemburgo difendendo il primo posto e centrando il salto diretto di categoria: a segno anche il genoano Ellertsson. Inutile il successo per 2-1 sulla Bulgaria dell’Estonia, che va agli spareggi.

In Lega D pari tra Malta e Gibilterra (1-1) e vittoria della Lituania sul Liechtenstein (2-1): successi che non cambiano la classifica dei due gironi, vinti dai maltesi e dell’Azerbaigian. Tutte le nazionali della Lega D sono promosse nella C, che nella prossima edizione diventerà l’ultima della Nations League.

Classifica Girone C3: Slovacchia 12, Far Oer 8, Moldavia 7, Kazakistan 3.

Classifica Girone C4: Islanda 14, Estonia 12, Bulgaria 4, Lussemburgo 3.

Classifica Girone D1: Malta 8, Andorra 4, Gibilterra 3.

Classifica Girone D2: Azerbaigian 8, Lituania 7, Liechtenstein 1.