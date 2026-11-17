L'attaccante del City segna due gol e regala i quarti ai norvegesi, l'attaccante del Napoli tra i migliori in campo. L'erede di CR7 subito in gol nel successo lusitano in Galles

Volge al termine anche la fase ai gironi della Nations League A e B, che aveva quattro gironi in campo questa sera: il verdetto più importante è il sorpasso sul filo di lana della Norvegia ai danni della Danimarca al secondo posto, alle spalle del Portogallo.

Lega A, la Norvegia vince in Danimarca

Il “derby” scandinavo è il clou di giornata: vantaggio danese con Hojlund, raddoppio con Hojbjerg, ma prima dell’intervallo il solito Haaland accorcia le distanze. Ripresa scoppiettante nel finale: Odegaard sigla il pareggio all’83’, un rigore ancora di Haaland decreta il successo e il sorpasso della Norvegia, che scoprirà venerdì quale tra Inghilterra, Francia o Germania affronterà nei quarti di finale di marzo. La Danimarca, terza, sarà invece impegnata negli spareggi di Lega A/B il prossimo anno.

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Portogallo avanti tutta con Forbs

Nell’altro match del girone, ininfluente ai fini della classifica, il Portogallo ha vinto 3-2 in Galles, chiudendo al primo posto con 15 punti. Per i padroni di casa è la decima sconfitta nelle ultime 12 gare in questa competizione. Gol di Brooks e Thomas per i gallesi, Bruno Fernandes, Neto e Forbs per i lusitani che saranno teste di serie nei sorteggi dei quarti di finale. Il Portogallo ha giocato in dieci gli ultimi 20′ per il rosso a Pedro Neto.

Classifica: Portogallo 15, Norvegia 9, Danimarca 9, Galles 3

Lega B, Irlanda del Nord promossa, Ungheria ai playoff

Nel gruppo 2 di Lega B l‘Irlanda del Nord esce indenne dall’ultima trasferta in casa dell’Ungheria, ottenendo il punto necessario per assicurarsi la promozione in Lega A. Magiari in vantaggio con Varga al 35′ del primo tempo, pareggio britannico con Devenny al 65′. Per la selezione di Marco Rossi ora play off per il passaggio in Lega A.

Classifica: Irlanda del Nord 12, Ungheria 11, Ucraina 7, Georgia 2

Irlanda ai playoff, Austria promossa

Nel gruppo 3B l’Austria vince il girone, comodo pareggio 1-1 contro Israhele, gol di Peretz e Kalajdzic. L’Irlanda ha invece battuto 3-0 il Kosovo, scavalcandolo al secondo posto e raggiungendo i playoff. Due rigori di Parrott, e Moylan, kossovari in dieci dal 26′ per il rosso ad Hajrizi. Con questo risultato, la nazionale guidata da Heimir Hallgrimsson ha esteso a 11 partite la propria imbattibilità casalinga (6V, 5N).

Classifica: Austria 12, Irlanda 8, Kosovo 6, Israele 4

Svezia avanti, playoff Bosnia

Nel gruppo 4B già tutto deciso, con la Svezia prima e la Bosnia seconda. Pareggio 1-1 tra Polonia e Svezia, con i polacchi che evitano gli spareggi retrocessione grazie alla sconfitta della Romania. Con Lewandovski in panchina, l’esordiente Benedyczak porta in vantaggio la Polonia, gli ospiti hanno pareggiato con Larsson. Sarà la Romania ad affrontare i play-out tra Lega B e C: il gol di Birliges non è bastato, Tahirovic e Bajraktarevic hanno firmato la rimonta bosniaca.

Classifica: Svezia 14, Bosnia 11, Polonia 5, Romania 3

Venerdì i sorteggi

Queste le otto nazionali qualificate ai quarti di finale della UEFA Nations League 2026/27: Francia, Germania, Inghilterra e Portogallo come prime classificate nei rispettivi gironi; Belgio, Olanda, Spagna e Norvegia come seconde. Il sorteggio per gli accoppiamenti avverrà venerdì 20 novembre alle ore 12.00 presso la sede Uefa di Nyon, in Svizzera.