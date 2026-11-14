La prima senza Cristiano Ronaldo si trasforma in un incubo per il Portogallo, travolto 4-1 da una Danimarca trascinata da un Hojlund protagonista di una doppietta. Vittoria facile per la Norvegia sul Galles

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

La notte di festa per la celebrazione di Cristiano Ronaldo si è trasformata in un incubo per il Portogallo, che alla prima dal ritiro del suo fenomeno è stato protagonista di una vera e propria figuraccia in casa contro il Danimarca, che trascinata da Ramus Hojlund ha trionfato con un netto 4-1. Una vittoria che non cambia più di tanto la situazione in classifica nel gruppo D, con i lusitani già certi della qualificazione ai quarti di finale e gli scandinavi che invece se la dovranno giocare all’ultima giornata contro la Norvegia, vincitrice per 3-1 contro il Galles.

L’omaggio del Portogallo a Cristiano Ronaldo

Da oggi inizia l’era post Cristiano Ronaldo per il Portogallo, che ha voluto celebrare il proprio leggendario capitano che ha di recente dato l’addio alla Nazionale. Per l’occasione i suoi ormai ex compagni di squadra sono entrati in campo per la sfida contro la Danimarca con la sua maglia numero 7, un numero che rimarrà per sempre legato a Ronaldo. Tanto che, non potendo ritirare il numero, il Portogallo ha comunque trovato un modo per far sì che nessuno possa indossare il suo n°7. D’ora in poi infatti il numero fino a poco tempo fa indossato da Cristiano cambierà grafica, con la nuova versione che avrà un segno orizzontale a metà. Un gesto simbolico, per rendere ancora più iconico il numero che ha accompagnato Ronaldo per tutta la sua carriera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La prima senza Ronaldo è un disastro per il Portogallo: la Danimarca vince 4-0

La prima senza Ronaldo è stata però tutt’altro che memorabile per il Portogallo, travolto in casa davanti al proprio pubblico dalla Danimarca, che ha trionfato nettamente per 4-1. Una vera e propria figuraccia per i Lusitani, mai in partita e travolti dall’uragano Hojlund, che prima si procura il rigore trasformato al 43’ da Hojbjerg e poi realizza una doppietta in meno di dieci minuti tra il 49’ e il 57’, prima del poker di testa di Anderson. Nel finale arriva poi il gol della bandiera del nuovo capitano lusitano, Bernardo Silva. Una debacle che ha trasformato la notte di festa in onore di Ronaldo in un incubo per i tifosi portoghesi, che hanno iniziato ad abbandonare lo stadio in massa a un quarto d’ora dal termine dell’incontro.

La Norvegia supera il Galles

Vittoria importante della Norvegia, che stacca così il Galles in classifica e si regala un’ultima chance di strappare il pass per i quarti di finale della Nations League martedì 17 novembre contro i cugini scandinavi della Danimarca. Dopo un primo tempo senza reti a portare avanti i norvegesi ci pensa al 59’ Nusa. Circa dieci minuti più tardi arriva il raddoppio di Schjelderup, ma al 79’ arriva la rete per gli ospiti di Brooks, che riporta l’incontro in equilibrio. A mettere al sicuro il risultato però ci pensa il solito Haaland, che all’88’ trasforma il rigore del definitivo 3-1 per gli scandinavi.