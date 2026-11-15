Nations League, Italia: cosa serve per arrivare primi e perché è importante. Tutte le combinazioni

Questa sera contro il Belgio gli azzurri si giocano il passaggio del turno ai quarti per mettere il punto esclamativo al proprio cammino

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Bisogna sempre provare a vincere, ma se non ci riesci è importante non perdere. La saggezza applicata al calcio, solo apparentemente lapalissiana, viene in soccorso all’Italia che stasera allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles si gioca la qualificazione ai quarti di finale di Nations League. Mancini disse prima della gara con la Francia: “Il passaggio ai quarti ce lo giochiamo nell’ultima giornata, se battiamo il Belgio ci qualifichiamo”. Bene, le cose sono andate un po’ meglio delle previsioni del ct azzurro, perché il successo sulla Nazionale di Zidane, ci consente adesso di avere due opzioni e non solo quella della vittoria. Pareggiando, l’Italia passerebbe in ogni caso il turno. Però questa sera (ore 20.45) si gioca anche per il pregio del primo posto, quindi quello è l’obiettivo principale degli azzurri che in caso di successo volerebbero a 13 punti in classifica e chiuderebbero in testa al girone.

Il pareggio è amico

Vediamo le altre possibili combinazioni. Se Italia e Belgio dovessero pareggiare, il primo posto dipenderebbe dall’esito di Francia-Turchia che si gioca in contemporanea. Un pareggio dell’Italia e un successo transalpino, ci condurrebbe in ogni caso alla qualificazione ma da secondi classificati, perchè sarebbe la squadra di Zidane a passare per prima in un contesto che direbbe: Francia 13, Italia 11.

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La sconfitta è quasi condanna

Nel malaugurato caso di successo del Belgio, l’Italia sarebbe quasi certamente fuori. Alla Francia, infatti basterebbe pareggiare con la Turchia e si qualificherebbe insieme ai belgi, asciando l’Italia terza. Per passare il turno, in caso di sconfitta a Bruxelles, l’Italia dovrebbe sperare che perda anche la Francia. In una situazione di ko per entrambe, L’Italia si qualificherebbe seconda dietro il Belgio eliminando i transalpini.

Vincere aiuta a vincere

Al di là delle varie combinazioni, che il fascino imprevedibile del calcio sa riservare, questa sera per l’Italia di Mancini sarebbe importante vincere non solo per il prestigio della leadership, ma anche per una condizione di privilegio ai sorteggi della fase finale. La prima classificata affronterà una delle seconde classificate degli altri gironi, con una alta probabilità di avere uno scontro più agevole. Ma non solo, c’è anche il fattore campo: la prima classificata ha il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno, potendo gestire sul proprio terreno il risultato dell’andata. Vincere il Girone, pertanto, offrirebbe alla Nazionale di Mancini delle potenziali condizioni favorevoli nella fase ad eliminazione diretta della Nations League.

Il percorso virtuoso del Mancio

Però, fatti i conti, resta da giocare una partita che per l’Italia significa tanto alla luce del nuovo percorso avviato da Mancini. Percorso che iniziò a handicap proprio contro il Belgio. Il 25 settembre scorso gli azzurri al debutto in Nations furono sconfitti dai diavoli rossi per 2-0. Da lì però partì la grande escalation della Giovane Italia del Mancio. Netta vittoria in Turchia 4-1, pareggio in Francia 1-1, ancora successo sui turchi 3-1, splendida vittoria coi transalpini a San Siro 3-1, tre giorni fa, per un totale di 10 punti e 11 reti segnate. Vincere anche l’ultima a Bruxelles avrebbe un significato che va oltre il risultato, perché certificherebbe che il nuovo ciclo del secondo mandato di Mancini ha basi solide e un futuro radioso. Vincere, quindi. Però se proprio non ci riesce, è importante non perdere…