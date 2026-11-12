Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul penultimo impegno della fase a gironi di Nations League degli Azzurri di Roberto Mancini: l'avversario di turno è la nazionale di Zidane

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Cresce l’attesa per una grande classica del calcio internazionale: a San Siro andrà in scena Italia-Francia, sfida che rappresenta l’ultimo impegno casalingo degli Azzurri in questa fase a gironi della Nations League. La squadra di Roberto Mancini ha riaperto il discorso qualificazione e ha la possibilità di giocarsi il pass per i quarti di finale nelle due gare contro l’undici di Zidane e il Belgio di Mark van Bommel (in trasferta). Scopri qui di seguito tutte le info utili per seguire il match del “Meazza” e le probabili formazioni di Italia-Francia.

Le probabili formazioni di Italia-Francia: 4-3-3 per Mancini e Zidane

Per età media, è l’Italia più giovane con Roberto Mancini nel ruolo di commissario tecnico. Contro la Francia, però, gli Azzurri proveranno a giocarsela anche con le certezze del presente, prima di lasciare spazio ai talenti del futuro: confermato il 4-3-3 visto tra settembre e ottobre, con capitan Donnarumma tra i pali, protetto dalla coppia Scalvini-Bastoni. A destra spingerà l’ex Fiorentina Kayode, mentre sull’out opposto agirà Riccardo Calafiori. In mezzo al campo il trio sarà formato da Barella, Tonali e Fagioli, con Sebastiano Esposito e Niccolò Cambiaghi a supporto di Pio Esposito.

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A specchio la Francia di Zinedine Zidane, con Kylian Mbappé che sarà il grande assente di serata: al suo posto prevista la presenza di Barcola, al fianco di Olise e Doué (falso 9). In mediana non si tocca Adrien Rabiot, con Tchouameni in cabina di regia e Cherki a completare il terzetto. Davanti a Mike Maignan, leader della nazionale transalpina e del Milan di Rubén Amorim, saranno Jacquet e Upamecano a guidare il pacchetto arretrato, con Malo Gusto a destra e Truffert sulla corsia mancina.

Ecco le probabili formazioni di Italia-Francia:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Ct: Zidane.

Dove vedere Italia-Francia in diretta tv e streaming

Italia-Francia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Rai Uno, a partire dalle ore 20:45. Il pregara avrà inizio subito dopo la fine del Tg1, con la super sfida che sarà raccontata come di consueto da Alberto Rimedio e Lele Adani. Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. È possibile assistere al match attraverso l’omonimo portale o scaricando gratuitamente l’applicazione di riferimento su Play Store e App Store, tramite smartphone e tablet. RaiPlay non necessita di alcun abbonamento.

Aggiornamenti in tempo reale anche qui su Virgilio Sport, grazie alla webcronaca testuale di Italia-Francia. La partita di Nations League degli Azzurri sarà poi visibile su Sky Sport, in differita, a partire da mezzanotte, con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi. Diretta radio su Rai Radio Uno, con radiocronaca affidata a Francesco Repice.

L’arbitro di Italia-Francia

Fischietto rumeno per Italia-Francia: si tratta di Istvan Kovacs, che guiderà la squadra arbitrale completata dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi come assistenti. Il quarto uomo, invece, sarà Szabolcs Kovacs. Al var agirà l’olandese Dennis Higler, coadiuvato dal rumeno Catalin Popa.

Kovacs ha già incrociato l’Italia in due occasioni in passato, sempre con Roberto Mancini ct. La prima gara risale al 2021: 0-0 a Belfast contro l’Irlanda del Nord, che costrinse gli Azzurri a giocarsi i playoff per qualificarsi ai Mondiali del 2022, a cui la Nazionale non partecipò. E poi, sempre nel 2022, anche allora in Nations League, la sconfitta per 5-2 contro la Germania.