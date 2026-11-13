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Nations League, le partite di oggi: dove vedere Serbia-Germania, il programma completo

Quinta giornata di Nations League: la nazionale di Jurgen Klopp va a caccia di una vittoria importante in chiave qualificazione, mentre il Portogallo si prepara alla prima senza Ronaldo

3 min di lettura

Pietro De Conciliis

Pietro De Conciliis

Giornalista

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Entra nel vivo il programma della quinta giornata della fase a gironi di Nations League, la penultima prima dei verdetti finali. Oggi, venerdì 13 novembre, riflettori puntati su Olanda-Grecia e Serbia-Germania, mentre domani toccherà al primo Portogallo senza Cristiano Ronaldo, a pochi giorni dall’addio alla nazionale di CR7. Apre il programma odierno la sfida tra Moldavia e Kazakistan alle ore 18. Qui di seguito tutte le info utili per seguire le partite di oggi in diretta tv e live in streaming.

Nations League, il programma completo di oggi

Si parte alle ore 18 con Moldavia-Kazakistan, prima di lasciare spazio alle gare in programma alle 20:45: tra queste Serbia-Germania e Olanda-Grecia, entrambe trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Le partite di Lega C delle 20:45 vanno in onda all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio.

Partita

Girone

Giorno

Orario

Tv
Moldavia-Kazakistan C3 Venerdì 13 novembre ore 18 Sky Sport Calcio
Olanda-Grecia A2 Venerdì 13 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Serbia-Germania A2 Venerdì 13 novembre ore 20:45 Sky Sport Uno
Scozia-Macedonia del Nord B1 Venerdì 13 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Slovenia-Svizzera B1 Venerdì 13 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Bulgaria-Islanda C4 Venerdì 13 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Lussemburgo-Estonia C4 Venerdì 13 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Slovacchia-Isole Far Oer C3 Venerdì 13 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)

Olanda-Grecia e Serbia-Germania: dove vederle in tv e streaming

Tra le grandi rivelazioni di questa edizione della Nations League c’è senza dubbio la nuova Olanda di Xavi Hernandez, pronta a giocarsi il primato nel gruppo A2 proprio contro la Grecia, appaiata agli Orange a quota 8. Tanti volti noti e alcune vecchie conoscenze del calcio italiano tra le fila della nazionale dei Paesi Bassi, con giocatori come Teun Koopmeiners spesso rivitalizzati dal canonico international break. Calcio d’inizio alle ore 20:45, diretta su Sky Sport Calcio, in formato Diretta Gol, e in streaming su Sky Go e NOW.

In contemporanea con Olanda-Grecia, spazio all’affascinante confronto tra Serbia e Germania, finora protagoniste di un percorso caratterizzato da alti e bassi. Male Milinkovic-Savic e compagni, mentre la selezione guidata da Jurgen Klopp ha ancora la possibilità di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. Obbligatorio vincere per continuare a sperare, in attesa dell’ultima giornata. Kick-off sempre alle 20:45, con diretta tv su Sky Sport Uno e live streaming su Sky Go e NOW.

Le partite di domani, 14 novembre: occhi su Portogallo-Danimarca

Domani, sabato 14 novembre, il programma si aprirà alle ore 15 con Kosovo-Israele, partita del gruppo 3 di Lega B. Poi, alle 18, spazio a Norvegia-Galles, con i riflettori puntati su Erling Braut Haaland, e Georgia-Ungheria. A partire dalle 20:45, però, occhi sull’attesissimo confronto tra Portogallo e Danimarca, con la nazionale lusitana alla prima apparizione senza Cristiano Ronaldo tra i convocati del ct Jorge Jesus.

Completano il programma Austria-Irlanda, Irlanda del Nord-Ucraina, Romania-Polonia e Svezia-Bosnia.

Partita

Girone

Giorno

Orario

Tv
Kosovo-Israele B3 Sabato 14 novembre ore 15 Sky Sport Max
Norvegia-Galles A4 Sabato 14 novembre ore 18 Sky Sport Max
Georgia-Ungheria B2 Sabato 14 novembre ore 18 Sky Sport 255
Portogallo-Danimarca A4 Sabato 14 novembre ore 20:45 Sky Sport Uno e TV8
Austria-Irlanda B3 Sabato 14 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Irlanda del Nord-Ucraina B2 Sabato 14 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Romania-Polonia B4 Sabato 14 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Svezia-Bosnia-Erzegovina B4 Sabato 14 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)

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