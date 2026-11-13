Entra nel vivo il programma della quinta giornata della fase a gironi di Nations League, la penultima prima dei verdetti finali. Oggi, venerdì 13 novembre, riflettori puntati su Olanda-Grecia e Serbia-Germania, mentre domani toccherà al primo Portogallo senza Cristiano Ronaldo, a pochi giorni dall’addio alla nazionale di CR7. Apre il programma odierno la sfida tra Moldavia e Kazakistan alle ore 18. Qui di seguito tutte le info utili per seguire le partite di oggi in diretta tv e live in streaming.
- Nations League, il programma completo di oggi
- Olanda-Grecia e Serbia-Germania: dove vederle in tv e streaming
- Le partite di domani, 14 novembre: occhi su Portogallo-Danimarca
Nations League, il programma completo di oggi
Si parte alle ore 18 con Moldavia-Kazakistan, prima di lasciare spazio alle gare in programma alle 20:45: tra queste Serbia-Germania e Olanda-Grecia, entrambe trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Le partite di Lega C delle 20:45 vanno in onda all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio.
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Partita
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Girone
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Giorno
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Orario
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Tv
|Moldavia-Kazakistan
|C3
|Venerdì 13 novembre
|ore 18
|Sky Sport Calcio
|Olanda-Grecia
|A2
|Venerdì 13 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Serbia-Germania
|A2
|Venerdì 13 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Uno
|Scozia-Macedonia del Nord
|B1
|Venerdì 13 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Slovenia-Svizzera
|B1
|Venerdì 13 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Bulgaria-Islanda
|C4
|Venerdì 13 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Lussemburgo-Estonia
|C4
|Venerdì 13 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Slovacchia-Isole Far Oer
|C3
|Venerdì 13 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Olanda-Grecia e Serbia-Germania: dove vederle in tv e streaming
Tra le grandi rivelazioni di questa edizione della Nations League c’è senza dubbio la nuova Olanda di Xavi Hernandez, pronta a giocarsi il primato nel gruppo A2 proprio contro la Grecia, appaiata agli Orange a quota 8. Tanti volti noti e alcune vecchie conoscenze del calcio italiano tra le fila della nazionale dei Paesi Bassi, con giocatori come Teun Koopmeiners spesso rivitalizzati dal canonico international break. Calcio d’inizio alle ore 20:45, diretta su Sky Sport Calcio, in formato Diretta Gol, e in streaming su Sky Go e NOW.
In contemporanea con Olanda-Grecia, spazio all’affascinante confronto tra Serbia e Germania, finora protagoniste di un percorso caratterizzato da alti e bassi. Male Milinkovic-Savic e compagni, mentre la selezione guidata da Jurgen Klopp ha ancora la possibilità di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. Obbligatorio vincere per continuare a sperare, in attesa dell’ultima giornata. Kick-off sempre alle 20:45, con diretta tv su Sky Sport Uno e live streaming su Sky Go e NOW.
Le partite di domani, 14 novembre: occhi su Portogallo-Danimarca
Domani, sabato 14 novembre, il programma si aprirà alle ore 15 con Kosovo-Israele, partita del gruppo 3 di Lega B. Poi, alle 18, spazio a Norvegia-Galles, con i riflettori puntati su Erling Braut Haaland, e Georgia-Ungheria. A partire dalle 20:45, però, occhi sull’attesissimo confronto tra Portogallo e Danimarca, con la nazionale lusitana alla prima apparizione senza Cristiano Ronaldo tra i convocati del ct Jorge Jesus.
Completano il programma Austria-Irlanda, Irlanda del Nord-Ucraina, Romania-Polonia e Svezia-Bosnia.
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Partita
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Girone
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Giorno
|
Orario
|
Tv
|Kosovo-Israele
|B3
|Sabato 14 novembre
|ore 15
|Sky Sport Max
|Norvegia-Galles
|A4
|Sabato 14 novembre
|ore 18
|Sky Sport Max
|Georgia-Ungheria
|B2
|Sabato 14 novembre
|ore 18
|Sky Sport 255
|Portogallo-Danimarca
|A4
|Sabato 14 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Uno e TV8
|Austria-Irlanda
|B3
|Sabato 14 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Irlanda del Nord-Ucraina
|B2
|Sabato 14 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Romania-Polonia
|B4
|Sabato 14 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Svezia-Bosnia-Erzegovina
|B4
|Sabato 14 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)