Nations League, le partite di oggi: dove vedere Spagna-Inghilterra e Francia-Turchia

Si apre il programma della sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Nations League, pronta a fornire i verdetti finali in vista dei playoff del torneo continentale. Oltre all’Italia di Roberto Mancini, in campo i campioni del mondo della Spagna di De la Fuente, chiamati ad ospitare l’Inghilterra di Thomas Tuchel. Riflettori puntati anche sulla Francia, reduce dal primo ko della gestione Zidane. Qui di seguito tutte le info utili per seguire le partite di oggi in diretta tv e live in streaming.
- Nations League, le partite di oggi, 15 novembre: riflettori puntati su Spagna-Inghilterra e Francia-Turchia
- Le partite di domani, 16 novembre: occhi su Germania-Olanda
- Le partite di martedì, 17 novembre: c'è Galles-Portogallo
Nations League, le partite di oggi, 15 novembre: riflettori puntati su Spagna-Inghilterra e Francia-Turchia
La sesta giornata di Nations League si apre questo pomeriggio alle ore 15, con due sfide importanti in Lega C. Occhi sulla Nazionale albanese, impegnata in Bielorussia. In serata, torna la Lega A: insieme a Belgio-Italia, alle ore 20:45, si giocheranno in contemporanea big match come Spagna-Inghilterra, senza dimenticare il confronto tra Francia e Turchia. Nel girone delle Furie Rosse, campioni del mondo in carica, c’è anche Croazia-Repubblica Ceca. Diretta tv sui canali Sky Sport, con servizio streaming sempre attivo su Sky Go e NOW.
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Partita
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Girone
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Giorno
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Orario
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Tv
|Cipro-Montenegro
|C2
|Domenica 15 novembre
|ore 15
|Sky Sport Max
|Lettonia-Armenia
|C2
|Domenica 15 novembre
|ore 15
|Sky Sport 257
|Bielorussia-Albania
|C1
|Domenica 15 novembre
|ore 18
|Sky Sport Max
|Finlandia-San Marino
|C1
|Domenica 15 novembre
|ore 18
|Sky Sport 257
|Belgio-Italia
|A1
|Domenica 15 novembre
|ore 20:45
|Rai Uno
|Francia-Turchia
|A1
|Domenica 15 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Max
|Spagna-Inghilterra
|A3
|Domenica 15 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Mix e Sky Sport 251
|Croazia-Repubblica Ceca
|A3
|Domenica 15 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Le partite di domani, 16 novembre: occhi su Germania-Olanda
Lunedì di calcio europeo che si apre alle ore 16 con Isole Far Oer-Moldavia e Kazakistan-Slovacchia, partite di Lega C seguite alle 18 da Estonia-Bulgaria e Islanda-Lussemburgo. Il piatto forte a partire dalle ore 20:45, quando tutti gli occhi saranno rivolti a Germania-Olanda. Nel medesimo raggruppamento, spazio a Grecia-Serbia. In Lega B, invece, affascinante la sfida tra Svizzera e Scozia, in contemporanea con Macedonia del Nord-Slovenia.
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Partita
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Girone
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Giorno
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Orario
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Tv
|Isole Far Oer-Moldavia
|C3
|Lunedì 16 novembre
|ore 16
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Kazakistan-Slovacchia
|C3
|Lunedì 16 novembre
|ore 16
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Estonia-Bulgaria
|C4
|Lunedì 16 novembre
|ore 18
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Islanda-Lussemburgo
|C4
|Lunedì 16 novembre
|ore 18
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Germania-Olanda
|A2
|Lunedì 16 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Arena
|Grecia-Serbia
|A2
|Lunedì 16 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Macedonia del Nord-Slovenia
|B1
|Lunedì 16 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Svizzera-Scozia
|B1
|Lunedì 16 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Le partite di martedì, 17 novembre: c’è Galles-Portogallo
Tutto su Danimarca-Norvegia e Galles-Portogallo. Sono senza dubbio queste le partite più interessanti del martedì dedicato alla sesta giornata della fase a gironi di Nations League. Girone A4 orfano di Cristiano Ronaldo dopo l’addio del fuoriclasse lusitano alla nazionale guidata da Jorge Jesus. Polonia-Svezia, invece, si prende la scena in Lega B.
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Partita
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Girone
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Giorno
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Orario
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Tv
|Danimarca-Norvegia
|A4
|Martedì 17 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Max
|Galles-Portogallo
|A4
|Martedì 17 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport 251
|Bosnia-Erzegovina-Romania
|B4
|Martedì 17 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Irlanda-Kosovo
|B3
|Martedì 17 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Israele-Austria
|B3
|Martedì 17 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Polonia-Svezia
|B4
|Martedì 17 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Ucraina-Georgia
|B2
|Martedì 17 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
|Ungheria-Irlanda del Nord
|B2
|Martedì 17 novembre
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio (Diretta Gol)