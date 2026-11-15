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Nations League, le partite di oggi: dove vedere Spagna-Inghilterra e Francia-Turchia

Sesta giornata di Nations League: riflettori puntati sui campioni del mondo e sull'ultimo avversario dell'Italia, reduce dalla prima sconfitta della gestione Zidane

3 min di lettura

Pietro De Conciliis

Pietro De Conciliis

Giornalista

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Si apre il programma della sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Nations League, pronta a fornire i verdetti finali in vista dei playoff del torneo continentale. Oltre all’Italia di Roberto Mancini, in campo i campioni del mondo della Spagna di De la Fuente, chiamati ad ospitare l’Inghilterra di Thomas Tuchel. Riflettori puntati anche sulla Francia, reduce dal primo ko della gestione Zidane. Qui di seguito tutte le info utili per seguire le partite di oggi in diretta tv e live in streaming.

Nations League, le partite di oggi, 15 novembre: riflettori puntati su Spagna-Inghilterra e Francia-Turchia

La sesta giornata di Nations League si apre questo pomeriggio alle ore 15, con due sfide importanti in Lega C. Occhi sulla Nazionale albanese, impegnata in Bielorussia. In serata, torna la Lega A: insieme a Belgio-Italia, alle ore 20:45, si giocheranno in contemporanea big match come Spagna-Inghilterra, senza dimenticare il confronto tra Francia e Turchia. Nel girone delle Furie Rosse, campioni del mondo in carica, c’è anche Croazia-Repubblica Ceca. Diretta tv sui canali Sky Sport, con servizio streaming sempre attivo su Sky Go e NOW.

Partita

Girone

Giorno

Orario

Tv
Cipro-Montenegro C2 Domenica 15 novembre ore 15 Sky Sport Max
Lettonia-Armenia C2 Domenica 15 novembre ore 15 Sky Sport 257
Bielorussia-Albania C1 Domenica 15 novembre ore 18 Sky Sport Max
Finlandia-San Marino C1 Domenica 15 novembre ore 18 Sky Sport 257
Belgio-Italia A1 Domenica 15 novembre ore 20:45 Rai Uno
Francia-Turchia A1 Domenica 15 novembre ore 20:45 Sky Sport Max
Spagna-Inghilterra A3 Domenica 15 novembre ore 20:45 Sky Sport Mix e Sky Sport 251
Croazia-Repubblica Ceca A3 Domenica 15 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)

Le partite di domani, 16 novembre: occhi su Germania-Olanda

Lunedì di calcio europeo che si apre alle ore 16 con Isole Far Oer-Moldavia e Kazakistan-Slovacchia, partite di Lega C seguite alle 18 da Estonia-Bulgaria e Islanda-Lussemburgo. Il piatto forte a partire dalle ore 20:45, quando tutti gli occhi saranno rivolti a Germania-Olanda. Nel medesimo raggruppamento, spazio a Grecia-Serbia. In Lega B, invece, affascinante la sfida tra Svizzera e Scozia, in contemporanea con Macedonia del Nord-Slovenia.

Partita

Girone

Giorno

Orario

Tv
Isole Far Oer-Moldavia C3 Lunedì 16 novembre ore 16 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Kazakistan-Slovacchia C3 Lunedì 16 novembre ore 16 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Estonia-Bulgaria C4 Lunedì 16 novembre ore 18 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Islanda-Lussemburgo C4 Lunedì 16 novembre ore 18 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Germania-Olanda A2 Lunedì 16 novembre ore 20:45 Sky Sport Arena
Grecia-Serbia A2 Lunedì 16 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Macedonia del Nord-Slovenia B1 Lunedì 16 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Svizzera-Scozia B1 Lunedì 16 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)

Le partite di martedì, 17 novembre: c’è Galles-Portogallo

Tutto su Danimarca-Norvegia e Galles-Portogallo. Sono senza dubbio queste le partite più interessanti del martedì dedicato alla sesta giornata della fase a gironi di Nations League. Girone A4 orfano di Cristiano Ronaldo dopo l’addio del fuoriclasse lusitano alla nazionale guidata da Jorge Jesus. Polonia-Svezia, invece, si prende la scena in Lega B.

Partita

Girone

Giorno

Orario

Tv
Danimarca-Norvegia A4 Martedì 17 novembre ore 20:45 Sky Sport Max
Galles-Portogallo A4 Martedì 17 novembre ore 20:45 Sky Sport 251
Bosnia-Erzegovina-Romania B4 Martedì 17 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Irlanda-Kosovo B3 Martedì 17 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Israele-Austria B3 Martedì 17 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Polonia-Svezia B4 Martedì 17 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Ucraina-Georgia B2 Martedì 17 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)
Ungheria-Irlanda del Nord B2 Martedì 17 novembre ore 20:45 Sky Sport Calcio (Diretta Gol)

Nations League, le partite di oggi: dove vedere Spagna-Inghilterra e Francia-Turchia Ronaldo, altro record: è il primo calciatore multimiliardario, staccato Messi. Mbappè insegue e Yamal è in rimonta Ansa

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