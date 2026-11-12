Nations League, le partite di oggi: in campo anche Spagna e Inghilterra

Quinta giornata di Nations League: Kane verso il record di presenze contro la Croazia, la Spagna a punteggio pieno a Praga. Alle 18 Turchia-Belgio

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Torna la Nations League con la quinta giornata della fase a gironi, la penultima prima dei verdetti finali. I riflettori sono puntati sul Girone A3, il più equilibrato al vertice. A Wembley l’Inghilterra di Harry Kane riceve la Croazia, mentre la Spagna, finora a punteggio pieno, fa visita alla Repubblica Ceca. Apre il programma alle 18 Turchia-Belgio, nello stesso girone dell‘Italia che in serata affronterà la Francia. Qui di seguito tutte le info utili per seguire le partite di oggi in diretta tv e live in streaming.

Nations League, il programma completo di oggi

Si parte alle ore 18 con Turchia-Belgio e Armenia-Cipro. Alle ore 20:45 tocca alle altre sei gare: tra queste Inghilterra-Croazia e Repubblica Ceca-Spagna, oltre a Italia-Francia, trasmessa in chiaro su Rai 1. Le sfide della Lega A sono in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Le partite di Lega C delle 20:45 vanno in onda all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio.

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Partita Girone Giorno Orario Tv Turchia-Belgio A1 Giovedì 12 novembre ore 18 Sky Armenia-Cipro C2 Giovedì 12 novembre ore 18 Sky Italia-Francia A1 Giovedì 12 novembre ore 20:45 Rai 1 Repubblica Ceca-Spagna A3 Giovedì 12 novembre ore 20:45 Sky Inghilterra-Croazia A3 Giovedì 12 novembre ore 20:45 Sky Albania-Finlandia C1 Giovedì 12 novembre ore 20:45 Sky (Diretta Gol) San Marino-Bielorussia C1 Giovedì 12 novembre ore 20:45 Sky (Diretta Gol) Montenegro-Lettonia C2 Giovedì 12 novembre ore 20:45 Sky (Diretta Gol)

Inghilterra-Croazia e Repubblica Ceca-Spagna: dove vederle in tv

A Wembley Harry Kane può entrare nella storia: se scenderà in campo supererà Peter Shilton e diventerà il giocatore con più presenze nella storia della nazionale inglese. Il fresco Pallone d’Oro guida anche la classifica marcatori della competizione. Occhi puntati pure su Bellingham, per la prima volta in nazionale insieme al fratello Jobe. All’andata i Tre Leoni hanno travolto la Croazia 7-0. Ora la squadra di Bilić, che punta sulla coppia centrale Gvardiol-Vušković, cerca una prova di maturità . Calcio d’inizio alle ore 20:45, diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW.

Alla stessa ora la Spagna di Luis de la Fuente fa visita alla Repubblica Ceca di Santi Denia, ancora a caccia dei primi punti. Le Furie Rosse sono imbattute da 43 gare ufficiali. A ottobre si sono imposte 3-1, ma soffrendo più del solito, come ha ammesso lo stesso commissario tecnico. Dovrebbe mancare Lamine Yamal per infortunio. Con ogni probabilità, toccherà a Mikel Merino, già decisivo con la doppietta alla Croazia, trascinare l’attacco. Diretta su Sky Sport 251, streaming su Sky Go e NOW.

Turchia-Belgio e le sfide di Lega C

Alle 18 apre la serata Turchia-Belgio, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. I turchi del nuovo ct Sergen Yalçin sono ancora a zero punti e sicuri della retrocessione. Ma si affidano alla fantasia di Arda Güler per provare a chiudere la competizione a testa alta. Il Belgio di Mark van Bommel arriva dal 4-1 subito in Francia. Ritrova Kevin De Bruyne, autore di una doppietta nel 3-0 dell’andata, ma deve fare a meno dello squalificato Roméo Lavia.

In Lega C riflettori su Albania-Finlandia. Completano il programma San Marino-Bielorussia e Montenegro-Lettonia, tutte alle 20:45 su Diretta Gol, oltre ad Armenia-Cipro alle 18.