Nations League, Olanda a valanga, doppio assist e gol per Malen, Reijnders esagera. Germania ok ma ancora i bilico

Gli Oranje travolgono la Grecia con un Reijnders scatenato e un Malen protagonista tra gol e assist. La Germania passa a Belgrado, mentre la Svizzera festeggia la promozione

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

È un’Olanda dilagante, quella che travolge la Grecia alla Johan Cruijff Arena Amsterdam e resta in testa il Girone 2 della Lega A di Nations League. Vince anche la Germania, che supera la Serbia 3-1 e si giocherà tutto nell’ultima gara proprio contro gli olandesi, sperando in un altro passo falso della Grecia. In campo in serata anche il Gruppo 1 della Lega B, i Gruppi 3 e 4 della Lega C e l’1 e il 2 della Lega D.

Reijnders e Malen si prendono la scena

Gli Oranje di Xavi archiviano la pratica ellenica già nella prima frazione, con uno scatenato Reijnders, capace di mettere a segno tre gol in 33’. Ad aprire la contesa prima dello show dell’ex Milan è però il grande sogno sfumato dell’estate giallorossa, Summerville, freddo davanti a Tzolakis. A cinque minuti dal riposo c’è gloria anche per Timber, che concede il bis in avvio di ripresa siglando il punto del 6-0. A fissare il risultato sul definitivo 7-0 per i padroni di casa è il solito Malen, che si regala la gioia personale all’ora di gioco, dopo aver già messo a referto due assist per i compagni.

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Germania tris, ma può non bastare

Nello stesso Girone, vince anche la Germania, che supera la Serbia. A Belgrado, la squadra di Klopp si impone 3-1, con la sfortunata deviazione di Babic che insacca nella sua rete e mettere subito in discesa la gara dei teutonici. Il raddoppio arriva appena prima del quarto d’ora con Wirtz che supera il portiere del Napoli e della nazionale serba, Vanja Milinkovic-Savic.

Nel secondo tempo, Gruda chiude i giochi prima del gol della bandiera di Babic, che si fa perdonare almeno in parte l’autogol. Nel finale, gli animi si scaldano e arrivano i cartellini rossi a Dragojevic e Zivkovic, subentrati subito dopo l’intervallo. La Germania ora è terza in classifica con 8 punti, alle spalle dell’Olanda, prima a 11 punti e della Grecia, che ha sempre otto punti, ma è avanti grazie agli scontri diretti. Nell’ultima giornata del girone, Klopp è costretto a vincere contro l’Olanda e sperare in un aiuto della Serbia, se vuole passare il turno ed evitare i playout.

Le altre gare di oggi

In serata, è sceso in campo anche il Gruppo 1 della Lega B, che ha visto Slovenia e Svizzera pareggiare 0-0 e McGinn trascinare la Scozia con una doppietta alla Macedonia del Nord, che era riuscita a pareggiare i conti con Rastoder prima di capitolare. Grazie a questi risultati, gli elvetici chiudono matematicamente al primo posto e salgono nella Lega A. Slovenia e Scozia giocheranno il playoff promozione.

Nella Lega C in campo il Gruppo 3, che ha visto il 2-1 della Moldavia al Kazakistan e il divertente pareggio 2-2 tra Slovacchia e Faroe. Un pari che permette agli slovacchi di conquistare la promozione in Lega B. La Moldavia è già certa del playoff, mentre Kazakistan e Faroe proveranno a evitare l’ultimo posto nel girone.

Restando il Lega C, il Gruppo 4 ha visto l’Islanda andare a imporre un rotondo 5-0 alla Bulgaria. Vittoria, anche per l’Estonia, che supera di misura il Lussemburgo e resta seconda con due punti di ritardo sull’Islanda capolista. A chiude la serata sono i due match dei Gruppi 1 e 2 della Lega D, che hanno visto l’Andora vincere 2-0 contro Gibilterra e l’Azerbaigian imporsi con il minimo scarto sul Liechtenstein.