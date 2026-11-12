Nations League, Spagna rullo compressore, Kane festeggia un altro record: risultati e classifiche

I campioni del mondo proseguono il percorso netto vincendo in casa della Repubblica Ceca, il centravanti inglese diventa il giocatore più presente (126 apparizioni) in Nazionale. Montenegro promosso in League B

La Nations League inizia ad assumere tutt’altro sapore per l’Italia, dopo una bella, meritata e insperata vittoria sulla Francia. Vanificato dunque il successo del Belgio in casa della Turchia, tutto rimandato all’ultima giornata domenica. Ma è stata una giornata ricca di spunti interessanti.

De Bruyne e De Ketelaere lanciano il Belgio

Nel pomeriggio il Belgio aveva vinto 2-1 in Turchia. Padroni di casa in vantaggio al 20′ del primo tempo grazie ad una bella punizione di Arda Guler, dopo soltanto sette minuti è arrivato il pareggio di Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli, rimasto in campo per 69 minuti, proprio oggi è tornato al centro dell’attenzione per delle voci di mercato che lo vorrebbero via dall’Italia sin da gennaio. Il 2-1 è arrivato solo tre minuti grazie a De Ketelaere, schierato nell’insolita posizione di prima punta, che sta confermando il suo ottimo momento di forma. Da segnalare l’ingresso, tra le fila turche, di Hakan Calhanoglu al 58′ al posto di Kocku: il giocatore dell’Inter ha sfiorato il gol del 2-2 nel finale. In campo anche Celik, che ha preso il posto di Aydin al 70′. Nel Belgio ottima prova anche di Moreira, in campo per 68 minuti.

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Classifica gruppo 1: Italia 10, Francia 10, Belgio 9, Turchia 0

Gruppo 3, vincono Spagna e Inghilterra

In campo anche il gruppo 3, con le sfide Inghilterra-Croazia e Repubblica Ceca-Spagna. Gli inglesi hanno vinto per 2-1: in gol Rogers, pareggio dell’interista Sucic, 2-1 del Pallone d’Oro Kane su rigore che ha celebrato nel migliore dei modi la sua 126esima presenza con la Nazionale dei Tre Leoni, record assoluto. Nello stesso girone, la Spagna ha vinto 2-0 in casa della Repubblica Ceca. Quinto successo di fila per i Campioni del Mondo in carica, quinta sconfitta su altrettante partite per i padroni di casa. Baena su rigore sigla il vantaggio, nella ripresa il capitano Ladislav Krejci, già espulso nella gara di andata, è stato nuovamente mandato anzitempo negli spogliatoi per aver trattenuto l’avversario da ultimo uomo. E nel finale è arrivato il raddoppio di Marc Pubill. La Spagna è imbattuta da 43 partite entro i 90 minuti (34V, 9N) e le basterà non perdere in casa contro l’Inghilterra domenica per vincere il girone.

Classifica gruppo 3: Spagna 15, Inghilterra 12, Croazia 3, Rep. Ceca 0

League C, Albania al comando

Nel gruppo 1 vola l’Albania di Hysaj, Berisha, Ismajli, Djimsiti, Asslani e Ramadani: 2-0 contro la Finlandia, gol di Muci al 35′ e Manaj al 50′. Nello stesso girone, la Bielorussia ha vinto 2-0 in casa del San Marino con i gol di Gomanov e Kontesevoy nel primo tempo.

Classifica gruppo 1: Albania 12, Bielorussia 10, Finlandia 7, San Marino 0

Krstovic in gol, Montenegro in League B

Il Montenegro conquista la promozione in League B battendo al fotofinish la Lettonia, pur essendo in dieci dal 57 per il rosso a Savic. Krstovic, dell’Atalanta, sigla l’1-0 al 70′, pareggio di Melniks dopo due minuti. Al 91′ il gol decisivo di Maras per la Nazionale di Vucinic che ha schierato Adzic titolare a centrocampo. Nel pomeriggio pareggio 1-1 tra Armenia e Cipro. Ospiti in vantaggio con Pikis al 9′, pareggio dei padroni di casa al 58′ con Gharibyan. Il pareggio sembra essere più prezioso per l’Armenia, che si porta a quattro punti di vantaggio sulla Lettonia, ultima in classifica.

Classifica gruppo 2: Montenegro 13, Cipro 8, Armenia 5, Lettonia 1