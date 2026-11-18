Dalla mancata qualificazione della Nazionale di Mancini al paradosso che coinvolge Milinkovic-Savic e compagni, fino ad arrivare alle selezioni retrocesse e promosse in Lega A

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 è ormai giunta al termine e ha emesso tutti i suoi verdetti. Otto nazionali hanno conquistato il pass per i quarti di finale, mentre tra le grandi d’Europa l’unica assente è l’Italia di Roberto Mancini, costretta ad accontentarsi della permanenza in Lega A dopo la vittoria con la Francia e il sanguinoso ko in Belgio. Ma non mancano le sorprese: dalla clamorosa rimonta della Norvegia contro la Danimarca al caso della Serbia, sconfitta in tutte e sei le partite ma ancora in corsa per evitare la retrocessione. E all’orizzonte c’è già una nuova rivoluzione: dalla stagione 2028/29 cambierà nuovamente il format della competizione.

Nations League, le otto qualificate ai quarti: Italia unica grande esclusa

Sono Francia, Belgio, Germania, Olanda, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Norvegia le otto nazionali qualificate ai quarti di finale della Nations League 2026/27. Le vincitrici dei rispettivi gironi saranno teste di serie al sorteggio, con il vantaggio di disputare in casa la gara di ritorno.

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Tra le qualificate spicca soprattutto la Norvegia, protagonista di una rimonta incredibile a Copenaghen: sotto 2-0 contro la Danimarca, la nazionale scandinava è riuscita a imporsi 3-2 grazie al rigore trasformato da Erling Haaland al 96′. Anche il Portogallo di Jorge Jesus, seppur orfano di Cristiano Ronaldo, ha chiuso nel migliore dei modi, vincendo 3-2 in Galles e conquistando il primo posto nel proprio raggruppamento.

Resta fuori l’Italia, che dopo aver presidiato persino la vetta del girone è scivolata al terzo posto in seguito alla sconfitta contro il Belgio. Gli Azzurri hanno comunque raggiunto quota 10 punti, sufficienti per chiudere al secondo posto nella graduatoria delle terze classificate e mantenere così la Lega A senza dover affrontare gli spareggi. Stesso destino per la Grecia, terza con 11 punti nel raggruppamento che vedeva protagoniste anche Olanda e Germania.

Promozioni e retrocessioni: tutti i verdetti delle quattro leghe

Non ci sono soltanto i quarti di finale da definire. La Nations League ha stabilito anche le promozioni e le retrocessioni tra le diverse categorie. In Lega B, Svizzera, Irlanda del Nord, Austria e Svezia hanno conquistato la promozione diretta in Lega A. Slovenia, Ungheria, Irlanda e Bosnia ed Erzegovina si giocheranno invece il salto di categoria attraverso gli spareggi.

Sul fronte opposto, dopo le retrocessioni dirette di Turchia e Repubblica Ceca, dovranno difendere la permanenza in Lega A Danimarca, Croazia, Galles e Serbia. In Lega C hanno ottenuto la promozione diretta in Lega B Albania, Montenegro, Slovacchia ed Estonia. Gli spareggi coinvolgeranno invece le seconde classificate e le nazionali interessate alla permanenza nella categoria superiore.

Da segnalare anche un’altra particolarità: non sono previste retrocessioni dalla Lega C alla Lega D. Il motivo è legato proprio al futuro format del torneo, che comporterà un nuovo equilibrio tra le nazionali partecipanti. I quarti di finale si disputeranno tra il 25 e il 30 marzo 2027, mentre le semifinali sono in programma il 9 e 10 giugno. Finalissima e finale per il terzo posto si giocheranno il 13 giugno.

Il paradosso Serbia: sei sconfitte, zero punti e ancora una possibilità di salvezza

Uno dei verdetti più sorprendenti della Nations League riguarda la Serbia. La nazionale guidata dal ct Veljko Paunovic ha concluso il proprio girone con un bilancio disastroso: sei partite, sei sconfitte e zero punti conquistati. Eppure non è arrivata la retrocessione diretta in Lega B.

Il motivo? È legato al particolare regolamento di questa edizione, pensato anche in funzione della riorganizzazione della competizione prevista dal 2028/29. A retrocedere direttamente sono soltanto le due peggiori quarte classificate dei quattro gironi di Lega A. La Serbia ha chiuso con una differenza reti di -8, riuscendo a fare meglio di Turchia e Repubblica Ceca, entrambe ferme a zero punti ma con un passivo di -11. Proprio queste ultime due nazionali, infatti, sono retrocesse direttamente in Lega B.

Per i serbi resta dunque aperta la possibilità di conservare il proprio posto nell’élite europea attraverso gli spareggi. Il doppio confronto è previsto tra il 25 e il 30 marzo 2027, con il ritorno in casa contro una delle seconde classificate della Lega B. In sostanza, un vero paradosso sportivo: perdere tutte le partite e avere ancora una possibilità di salvezza.

Nations League, dal 2028/29 cambia tutto: tre leghe e nuovo format anche per le qualificazioni

La stagione 2026/27 rappresenta anche un passaggio intermedio verso una nuova era della Nations League. Dopo gli Europei del 2028, infatti, la UEFA vedrà concretizzarsi una riforma che coinvolgerà sia la Nations sia le classiche qualificazioni europee.

A partire dall’edizione 2028/29, le attuali quattro leghe saranno ridotte a tre, ciascuna composta da 18 squadre. Ogni categoria sarà suddivisa in tre gironi da sei nazionali, con sei partite previste contro cinque avversarie differenti. La Lega C, considerando le 55 federazioni partecipanti, avrà una particolarità: uno dei suoi raggruppamenti sarà composto da sette squadre. Resteranno invece sostanzialmente invariati i meccanismi della fase finale, con quarti di finale, Final Four e spareggi per promozioni e retrocessioni.

Cambierà anche il sistema delle qualificazioni agli Europei e ai Mondiali. Le European Qualifiers saranno infatti organizzate su due livelli: una Lega 1 con 36 nazionali, provenienti dalle attuali Leghe A e B della Nations League, e una Lega 2 con le restanti 18 o 19 selezioni. Le squadre meglio classificate nei gironi della Lega 1 conquisteranno direttamente la qualificazione, mentre gli altri posti disponibili saranno assegnati attraverso gli spareggi.

L’obiettivo dichiarato dalla UEFA è rendere le competizioni più equilibrate e interessanti, riducendo le partite prive di significato senza aggiungere ulteriori finestre al calendario internazionale. Una nuova rivoluzione che cambierà ancora una volta il percorso delle nazionali in Europa.