Italia, la Polonia tenta Vavassori: Mancini rischia la beffa. L’agente di Calò punge: “Così muore la meritocrazia”

L’esclusione del talento del Palermo dalla lista azzurra apre un nuovo caso e la Polonia ci prova. Intanto, l’agente di Calò non nasconde la delusione per le scelte del Ct azzurro

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

L’Italia rischia di lasciarsi sfuggire un altro giovane talento. La mancata convocazione di Dominic Vavassori per i prossimi impegni della Nazionale ha, infatti, intensificato l’interesse della Polonia sull’attaccante del Palermo (ma di proprietà dell’Atalanta), che potrebbe così scegliere di rappresentare il Paese d’origine della madre. A rendere ancora più acceso il dibattito attorno alla nazionale azzurra ci ha pensato l’agente di Giacomo Calò che, dopo la mancata convocazione del suo assistito non ha nascosto il proprio disappunto.

Vavassori, la Polonia ci prova

Il nome di Dominic Vavassori è finito sul taccuino della Federcalcio polacca, che dopo la mancata convocazione vede crescere le speranza di assicurarsi le sue prestazioni. Il classe 2005, di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito al Palermo, sta vivendo una stagione da protagonista e ha inevitabilmente attirato l’attenzione. I suoi numeri, d’altronde, raccontano di un impatto importante, con sei gol e un assist in dieci presenze nel campionato cadetto, a cui vanno aggiunti una rete e due assist in Coppa Italia.

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Palla in mano al ragazzo

Prestazioni che non sono passate inosservate e che, vista la mamma polacca, hanno spinto la Polonia ad avviare i primi contatti. Secondo quanto riportato dai media locali, Vavassori si sarebbe preso del tempo per valutare la proposta, senza chiudere la porta a nessuna possibilità. La decisione finale spetterà naturalmente a lui, ma per l’Italia il rischio di un nuovo caso di talento conteso (vedi Tresoldi, anche se la situazione è completamente differente) è tutt’altro che trascurabile.

Caso Calò, la stoccata dell’agente a Mancini

A puntare il dito contro le ultime convocazioni di Mancini è anche Vincenzo Pisacane, agente del centrocampista del Frosinone, Giacomo Calò, che, ai microfoni di TMW, ha riconosciuto i meriti dei giovani scelti da Mancini, ma ha anche sottolineato come i numeri del suo assistito avrebbero meritato maggiore considerazione: “In questo momento, a numeri, Calò è il miglior centrocampista in Italia”, ha dichiarato Pisacane, manifestando sorpresa per la mancata chiamata.

La speranza di Pisacane

La frase più significativa, però, riguarda proprio il principio della meritocrazia: “Giacomo ha ancora 29 anni, non 33-34. Non è giovanissimo, ma una chiamata la meritava. Detto questo, mi auguro che la mancata convocazione di ieri non sia la morte della meritocrazia”, ha aggiunto il procuratore, auspicando che il rendimento sul campo possa continuare a rappresentare un criterio determinante nelle scelte del Ct.