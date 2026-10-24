Il Borussia Dortmund lancia una sfida ai tifosi: basta selfie e riprese durante le partite, in cambio la possibilità di vincere maglie autografate e buoni per il merch ufficiale. In cosa consiste l’iniziativa dei tedeschi

Cosa succederebbe se, allo stadio, il modo migliore per ottenere un premio fosse smettere di guardare lo schermo del telefono? Il Borussia Dortmund ha scelto di provarci con ‘Fan Mode’, una funzione dell’applicazione ufficiale del club che trasforma la rinuncia allo smartphone nelle partite in casa.

Borussia Dortmund, cos’è Fan Mode?

Il progetto, realizzato con Vodafone, debutta il 24 ottobre 2026 in occasione della sfida casalinga tra Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte e sarà disponibile per le partite di Bundesliga al Signal Iduna Park. Attraverso l’app ufficiale del club, i tifosi possono attivare la ‘Modalità Fan’ e accumulare punti senza utilizzare il telefono: il tempo viene conteggiato mentre lo schermo resta bloccato e si interrompe durante l’intervallo.

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Non è un divieto, né un obbligo. È una partecipazione volontaria, che richiede anche la verifica della presenza allo stadio tramite la posizione del dispositivo. Ogni minuto senza utilizzare lo smartphone si trasforma in punti: tra i premi ci sono maglie autografate e buoni regalo per il negozio ufficiale del Borussia Dortmund. Più punti si accumulano, maggiori sono le possibilità di vincere.

Il sondaggio inquietante di Vodafone

“Lascia il tuo telefono in tasca quando sei allo stadio e goditi la partita con tutti i tuoi sensi” recita il comunicato del Borussia Dortmund. La scelta nasce anche da un dato: un sondaggio Vodafone, condotto su 1.000 frequentatori abituali degli stadi, rilevava che il 63% utilizzava regolarmente il cellulare durante le partite. Selfie, video e social non sono più soltanto un ricordo del match: in alcuni casi rischiano di diventare il centro dell’esperienza.

Da Dynamo Dresda a Hertha Berlino: tra restrizioni e divieti

Il Borussia Dortmund non è l’unico club tedesco a interrogarsi sul fenomeno. Ad agosto, la Dynamo Dresda, in accordo con ultras e associazioni dei tifosi, ha annunciato restrizioni alle riprese a scopo commerciale non autorizzate, richiamando sia la tutela dei diritti televisivi sia il rispetto per chi vuole seguire la partita senza ritrovarsi continuamente davanti a una telecamera.

A ottobre è intervenuto anche l’Hertha Berlino, ha direttamente vietando i vlog realizzati da parte dei content creators finalizzati alla monetizzazione social, consentendo però le foto e i video personali. Il nodo, dunque, non è eliminare ogni smartphone, ma distinguere il ricordo individuale dalla trasformazione dello stadio in un set.

Smartphone allo stadio, il paradosso degli influencer negli stadi

Le iniziative dei club di Bundesliga mettono in luce una contraddizione con gli altri principali campionati europei: mentre in Italia, Spagna, Inghilterra e Francia, i club continuano ad invitare sempre più celebrità e influencer per amplificare la propria visibilità, in Germania si tenta di limitare le telecamere sugli spalti.

Il confine è sottile: per una società, un influencer può essere uno strumento di marketing; per un tifoso, una telecamera puntata continuamente sugli spalti può diventare un’invasione e una banalizzazione dell’evento.

In più, quando il contenuto viene monetizzato da chi lo produce, entrano in gioco anche i diritti di sfruttamento delle immagini. Contenuti che garantiscono visibilità, ma che possono apparire fuori luogo quando il pubblico vive una sconfitta o una serata deludente.

Borussia Dortmund, vince chi si disconnette

Il ‘Fan Mode’ non risolverà da solo il rapporto complicato tra calcio e social network. Il telefono serve anche a condividere emozioni, coordinarsi con gli amici e soprattutto conservare ricordi. Ma il Borussia Dortmund prova a rimettere al centro una dimensione difficile da riprodurre online: l’importanza di vivere il ‘qui ed ora’ senza doverlo condividere con il mondo intero.

La domanda non è se gli smartphone debbano sparire dagli stadi, ma se, in un calcio che ha imparato a vendere ogni immagine, resti ancora spazio per vivere una partita senza sentire il bisogno di trasformarla subito in un contenuto.