Il presidente dell'Ugi ci aiuta a comprendere il valore terapeutico, etico e sociale del progetto che vede bambine e bambini accompagnare gli otto tennisti in campo alle Nitto Atp Finals

L’emozione più intensa è quella vissuta attraversi le bambine e i bambini capaci di prendere la mano del loro campione e avviarsi insieme nel tratto del tunnel da percorrere per accedere all’Inalpi Arena, davanti al pubblico in attesa delle partite Nitto Atp Finals. Anche in questa edizione, l’Ugi (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini) è Charity Partner dell’evento che coinvolge 26 piccoli pazienti in terapia o fuori terapia dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino e consente di incontrare, vedere e accompagnare gli otto migliori tennisti al mondo. Incontri desiderati, attivatori che rientrano e giovano alle stesse terapie e che consentono di abbinare le Finals e i tennisti più forti in un comune intento terapeutico, educativo e di supporto psicologico e umano. In primis viene restituito quel sogno, che abbiamo coltivato tutte e tutti in un passato non così remoto di impedirci di comprendere l’intensità delle sensazioni provate. Si attiva un moto virtuoso e positivo, che consente di rafforzare l’evidenza del contributo dello sport e del tennis al ritorno al mondo sociale come ci spiega e approfondisce il Prof. Enrico Pira, presidente Ugi e già professore ordinario di Medicina del Lavoro all’Università di Torino e alla guida della scuola di specializzazione. Nel suo racconto, il senso primo di questo progetto, come anche gli aspetti più vibranti e alcuni episodi legati a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Nitto Atp Finals e Ugi, come nasce questo rapporto

Il legame tra le Nitto Atp Finals e Ugi come nasce? Può illustrarci su quali bisogni si è concentrata la vostra attenzione e i presupposti che hanno portato 26 bambini accanto ai campioni?

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La nostra collaborazione è partita, non dico casualmente, ma quasi perché quando la Nitto ha portato le ATP Finals a Torino, ha adottato la procedura standard per scegliere una charity del luogo. Hanno scelto noi e ci hanno proposto questa collaborazione ed è nata così l’idea di far partecipare le bambine e i bambini direttamente alla manifestazione, con questo format di accompagnare i campioni in campo. Domenica scorsa sono andato io stesso: c’erano le famiglie con i ragazzini in terapia o usciti dalla terapia anche da lungo tempo. Siamo stati ospiti della lounge della Nitto, ci hanno invitati a pranzo e hanno incontrato Flavio Cobolli, l’anno scorso c’era Taylor Fritz, due anni fa Carlos Alcaraz che mi ha colpito. Stanno un po’ lì, chiacchierano con i bambini, fanno autografi e poi i bambini, quelli che sono stati scelti come mascotte, vanno negli spogliatoi, si cambiano e accompagnano i giocatori, e gli altri si sistemano nelle poltrone a fondo campo e assistono alle gare. Quindi sorridenti e felici tutti e noi per primi. L’evento ha una rilevanza particolare, sia ovviamente per il ritorno mediatico sia per il risvolto pratico. Oltre ad impegnarci per la malattia nella fase della diagnosi, della cura, dell’eventuale trapianto all’ospedale Regina Margherita, forniamo l’assistenza per le famiglie che non risiedono a Torino generalmente, oppure che risiedono in città ma hanno delle difficoltà a raggiungere l’ospedale. Offriamo ospitalità gratuita per tutto il periodo necessario: a volte anche anni, sia nella nostra casa alloggio che è a ridosso dell’ospedale dove abbiamo 22 alloggi e sia in altri alloggi che nel tempo abbiamo acquistato per poter allargare l’ospitalità. Qualora gli alloggi non siano sufficienti, affittiamo dei locali in residence, in convenzione con un’altra organizzazione che si occupa di volontariato e di assistenza, e li sistemiamo lì a nostre spese. Nel tempo, grazie al costante miglioramento delle cure e quindi, ad eccezione di alcuni tipi di tumore per cui è ancora difficile pervenire ad una guarigione, ad un tasso di guarigione altissima che arriva a più del 90% per i tumori del sangue (leucemie, linfomi), ci siamo resi conto che forse andasse affiancata un’altra attività, cioè quella di aiutare, guidare e pilotare questi bambini e le loro famiglie nel mondo sociale e poi in quello del lavoro. Abbiamo ritenuto che il veicolo migliore per farli sentire totalmente tornati alla normalità, senza stigma che potesse condizionare la loro vita, fosse lo sport. E quindi portare dei bambini a essere protagonisti, nell’evento sportivo più importante a Torino ma forse anche a livello nazionale, ci riempie di gioia. Il lavoro è intenso, ma la fatica non si sente.

Le bambine e i bambini coinvolti, nel rispetto della loro privacy, sono sia in terapia sia fuori terapia come lei stesso ha spiegato. Non sono la loro malattia, ma tifose e tifosi che accompagnano i campioni in campo e che desiderano realizzare un sogno.

Faccio il medico, nella mia vita. Mi sono occupato anche di tumore, perché ho una specialità in oncologia, però di base ho fatto il medico del lavoro arrivando a diventare ordinario di Medicina del Lavoro in questa università (Torino, ndr). Mi sono sempre domandato, da quando sono entrato in questa organizzazione vent’anni fa, quale potesse essere uno degli ostacoli al reinserimento lavorativo, a distanza, di un bambino o bambina con una storia di tumore in età pediatrica, perché applicare la medicina difensiva può contenere una precauzione esagerata sul piano dell’idoneità lavorativa. “Ci dobbiamo impegnare su questo tema”, ci siamo detti e progressivamente abbiamo capito che si poteva fare molto. Anche grazie alle nostre organizzazioni, alla Federazione, alla FIAGOP (Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti con tumori o leucemie, ndr), si è ottenuto un risultato legislativo come l’oblio oncologico, diritto delle persone guarite da una malattia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini sulla propria pregressa condizione patologica. Ovviamente ciò deve essere affrontato da tutte le parti in causa con molta cautela, per evitare qualunque impatto effettivamente dannoso sulla salute. Il sistema, ci sta suggerendo l’esperienza, però funziona. Oltre alle Atp Finals, abbiamo avuto anche dei momenti di grande rilevanza grazie al calcio, perché abbiamo formato, con l’aiuto della squadra del Torino Football Club, una squadra di calcio che si chiama 100% UGI Torino Football Club.

Che contributo fornisce una squadra di calcio a pazienti in terapia e fuori terapia?

Il club ci fornisce tute, sacche, ci fa andare al campo d’allenamento due volte al mese, ci ha fornito due allenatori. Partecipiamo a tornei, ma non è una cosa banale perché due anni fa siamo stati invitati e abbiamo partecipato a un evento in Sardegna, under 14 — quell’anno lì aveva vinto il Botafogo ed era stata una cosa eccezionale, perché la nostra squadra fa da sparring partner. Allora la notizia era giunta alle orecchie di Gianni Infantino e il presidente FIFA aveva riservato una dedica sul suo profilo Instagram alla bellezza di questa squadra che onorava i valori del calcio, l’inclusione, la partecipazione, l’amicizia, considerando che il calcio dovrebbe essere così e invece spesso ce ne dimentichiamo. Di lì si è aperta una nuova pagina. Un anno fa circa, ho accompagnato la squadra: siamo stati due giorni ospiti della FIGC, io ho parlato a un congresso in merito al ruolo dello sport nel recupero fisico, ma i ragazzi giocavano a calcio sui campi della Nazionale, andavano a vedere il museo… La felicità assoluta, è incredibile come i valori dello sport, l’aggregazione, la bellezza riescano a fare cose che spesso le medicine non riescono a fare. La settimana prossima avrò un incontro col presidente del CUS Torino per vedere cosa possiamo fare convenzionandoci, utilizzare palestre, occuparci del beach volley; lunedì 23 novembre avremo un incontro con il Volley Chieri. L’idea sta dando dei grandi successi, anche quando disputiamo i tornei della zona facciamo seguire grazie a una web radio qui nella nostra sede che abbiamo impiantato nell’ospedale ai bambini le partite. Rimangono attaccati alla radio per seguire la loro squadra e vogliono guarire più in fretta possibile per poter andare a far parte della squadra. Questo è un valore immenso dello sport.

L’incontro tra Zverev e il tennis e la bambina

Lo stesso Alexander Zverev, numero 1 del ranking e premiato a Torino, ha una sua Fondazione perché convive e gestisce il diabete a dimostrazione che lo sport e il tennis hanno una propria funzione mentale e fisica. Vederlo arrivare in campo con la piccola accompagnatrice che gli avete affiancato è stata un’immagine potente.

Certo, ha un grande significato. I tennisti diventano testimonial di un processo complesso e virtuoso. Salvo rare eccezioni, scambiano battute con i bambini e le bambine che li accompagnano e ogni tanto c’è qualche episodio particolarmente simpatico e straordinario. Un paio d’anni fa un bambino aveva chiesto a Djokovic di regalargli la racchetta, due anni fa quello che aveva accompagnato Sinner gli ha detto: “Guarda se hai paura non preoccuparti, perché se hai paura ti do un po’ del mio coraggio”. Tutti quei bambini di coraggio ne hanno proprio tanto e riescono a trasmetterlo. E con un rapporto diretto con loro, seppure mediato attraverso il torneo.

ANSA

Il supporto di Pecco Bagnaia

Vi avvalete anche di un testimonial speciale come Francesco Bagnaia, campione del mondo di MotoGP.

Abbiamo un rapporto costante e continuativo con uno sportivo di primaria importanza perché Pecco Bagnaia, campione di MotoGP, è il nostro testimonial, un testimonial molto vicino. Viene spesso in ospedale o nella nostra casa alloggio, fa giocare i bambini, è una persona deliziosa. Grazie alle risorse che ha destinato è stata costruita una palestra di rieducazione modernissima, all’interno dell’ospedale Regina Margherita, che da due anni è attiva ed è dovuta in grossa parte al regalo che ci ha fatto destinandoci i proventi dei suoi regali di nozze. Ha chiesto ai suoi amici di non donare regali materiali, ma di fare una donazione a noi e abbiamo raccolto una cifra considerevole e aggiunto quello che era necessario. Adesso al Regina Margherita c’è una palestra di rieducazione che penso sia difficile trovare in altri contesti.

L’auspicio è che una simile immagine possa essere un esempio anche di una sinergia virtuosa.

In tempi recenti, L’Espresso ha pubblicato un’inchiesta dedicata all’oncologia pediatrica, rilevando che è un settore dove la ricerca procede per iniziative dei ricercatori, ma non c’è un grande supporto, grande interesse perché fortunatamente, pur essendo molto gravi queste malattie, non sono altrettanto frequenti come nei tumori dell’adulto, quindi l’interesse anche dell’industria farmaceutica è limitato. Poi all’interno di questo articolo c’era uno specchietto, in cui era citata la migliore. “È l’Ospedale Regina Margherita, centro oncoematologico del Regina Margherita”, perché i medici sono bravissimi, hanno una lunga tradizione, anche perché al loro fianco c’è l’UGI, perché l’UGI fornisce all’ospedale tutto quello che di base il Servizio Sanitario Nazionale non riuscirebbe a offrire. Quindi abbiamo assunto dei fisioterapisti dedicati, degli ortottisti, dei logopedisti, dei tecnici della psicomotricità dell’età evolutiva, abbiamo tutta una serie di assistenti sociali, psicologi — cioè abbiamo uno staff che è ovviamente alle nostre dipendenze, che sta per una buona parte del tempo, alcuni totalmente dentro l’ospedale aiutando i dipendenti pubblici, e l’altra metà sta qui nella sede dove abbiamo questa palestra modernissima e qui vengono seguiti i bambini quando sono dimessi dall’ospedale, a titolo totalmente gratuito, per tutto quello che serve al loro recupero. E si hanno degli risultati che sono straordinari, non c’è nulla da dire.

Il coraggio donato a Sinner e le parole di Alcaraz

Ha citato tra gli altri anche Jannik Sinner, mi chiedevo vista la sua presenza a Torino in questi giorni, se avevate avuto un contatto con Jannik, il quale ha una sua Fondazione legata ai giovani e allo sport, per collaborare in futuro?

Un contatto diretto, in questo senso, con noi non c’è ancora stato pur essendo stato Jannik molto disponibile con i bambini e le bambine che lo accompagnavano. In questi giorni l’abbiamo visto impegnato a Torino, ma non abbiamo avuto un contatto diretto con lui. Ci piacerebbe, perché è una persona estremamente disponibile e simpatica e quindi mi auguro nelle prossime edizioni di avere l’occasione di incontrarlo e di scambiarci opinioni, possibilità di studiare insieme progetti perché so della sua Fondazione, quindi è molto sensibile rispetto a questi problemi. In questo momento, con lui non abbiamo avuto ancora occasione di incontrarci e tantomeno di ragionare su progetti. Ci sarà un momento in cui questo avverrà, io ne sono assolutamente certo e sarà una cosa che sarà veramente molto importante per noi. Ma penso anche per Sinner, perché di tutti questi giocatori che ho avuto modo di conoscere, la persona che mi ha impressionato di più è stato Alcaraz, perché è venuto due anni fa nella giornata di inaugurazione a giocare, a vedere, a salutare i bambini. E spesso questi passaggi sono passaggi formali, che lo chiede lo sponsor, vengono, firmano due autografi e via. Alcaraz si è messo a giocare coi bambini, è stato lì un sacco di tempo; io quindi mi sono sentito in dovere di ringraziarlo personalmente, dicendo che una persona così impegnata che potesse dedicare tutto questo tempo mi aveva sorpreso. E lui mi aveva risposto che lui è effettivamente una persona estremamente impegnata, ma se ha l’occasione e l’opportunità di far sorridere un bambino, il tempo non conta.