Dalla pista da ballo agli spalti dello stadio: la nuova protagonista del sabato sera di Rai 1 e compagna dell’ex capitano della Roma è anche un’appassionata tifosa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ritrovarsi di colpo protagonista del sabato sera di Rai 1 dopo essere rimasta a lungo lontano dai riflettori. Noemi Bocchi sta vivendo una nuova fase della sua vita grazie a Ballando con le Stelle, dove ha accettato di mettersi in gioco svelando aspetti poco conosciuti della propria storia e della sua personalità. La partecipazione al programma di Milly Carlucci ha riportato l’attenzione sulla relazione con Francesco Totti, ma le ha anche offerto l’opportunità di mostrarsi sotto una luce diversa, andando oltre quell’etichetta di “compagna di” alla quale per lungo tempo è stata associata.

Noemi Bocchi, come sta andando l’avventura a Ballando con le Stelle

Noemi Bocchi è una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La compagna di Totti gareggia in coppia con il ballerino Giovanni Pernice, con il quale ha costruito un’intesa cresciuta settimana dopo settimana. Il debutto non è stato semplice dal punto di vista emotivo: già nelle prime puntate la concorrente si è lasciata andare alle lacrime, raccontando quanto il peso del gossip e l’etichetta di compagna dell’ex capitano della Roma abbiano condizionato la sua vita.

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Nella terza puntata, poi, ha parlato anche della dolorosa separazione dal precedente marito e del periodo difficile affrontato con due figli piccoli. L’avventura in pista sta però dando soddisfazioni: nella quinta puntata, lei e Pernice hanno conquistato la vittoria con un tango, chiudendo al primo posto sia nella classifica tecnica sia dopo il voto del pubblico.

La donna che ha sostituito Ilary Blasi nel cuore di Totti

La relazione tra Noemi Bocchi e Francesco Totti dura ormai da circa cinque anni. La loro relazione ha dato vita a una famiglia allargata: Noemi è mamma di due figli avuti dall’ex marito Mario Caucci, mentre Totti ha tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, nati dal matrimonio con Ilary Blasi.

Nel corso del tempo i due nuclei familiari si sono avvicinati, come rivelato dalla stessa Bocchi a Ballando. In un primo momento Totti ha accolto con preoccupazione la sua partecipazione al programma per via dell’esposizione mediatica della compagna. Ma poi è arrivato il sostegno pubblico: dopo il debutto ha pubblicato una dedica sui social, scrivendo “Fiero di te” e invitando i follower a votarla.

Per quale squadra tifa Noemi Bocchi

Nonostante sia diventata conosciuta soprattutto per la relazione col Pupone, Noemi Bocchi ha una passione per il calcio che precede l’incontro con l’ex capitano giallorosso. La flower designer, nata e cresciuta a Roma, è infatti una tifosa della squadra giallorossa. Una fede calcistica che condivide con il compagno e che negli ultimi anni ha avuto modo di coltivare anche sugli spalti. Le apparizioni allo stadio insieme a Totti non sono mancate: nel settembre 2023, per esempio, i due hanno seguito dal vivo Genoa-Roma al Ferraris, accompagnati anche dalla piccola Isabel. Tra gli interessi sportivi della coppia c’è inoltre il padel, disciplina che ha avuto un ruolo importante anche nella loro conoscenza. Noemi è stata vista con Totti pure agli Internazionali di tennis, confermando una passione che va oltre il calcio.