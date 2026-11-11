Turno infrasettimanale in Serie A1 di volley femminile, il big match è in Piemonte mentre Milano gioca in casa. Scandicci va a San Giovanni, insidie per Chieri e Vallefoglia.

Di nuovo in campo nella Serie A1 di volley femminile per l’ottava giornata. Si tratta del secondo turno infrasettimanale dall’inizio del campionato, un tour de force che diventerà ancora più intenso a breve, quando scatteranno pure gli incontri delle coppe europee. Il big match del turno è Novara-Conegliano, con la squadra di Barbolini – protagonista di un avvio di torneo condito da qualche battuta d’arresto imprevista – che proverà a fermare la corsa delle lanciatissime Pantere. L’altra squadra a punteggio pieno, Milano, si aspetta un “regalo” dalle piemontesi: per Egonu e compagne turno casalingo contro Brescia.

Tolok, Conegliano teme la beffa: doppia insidia

La giocatrice più attesa del big match è Tatiana Tolok, l’opposta russa di Novara che è nel mirino di Conegliano per la prossima stagione. Ma non solo: anche il Fenerbahce ha fatto delle offerte e Santarelli teme la beffa. Per ora, in ogni caso, il tecnico delle Pantere è concentrato sulla partita: “Novara è una squadra molto forte. Dobbiamo affrontare la trasferta sapendo che troveremo una squadra matura e in crescita. Dal canto nostro, tra rotazioni e giocatrici che stanno entrando in condizione, stiamo lievitando con l’obiettivo di diventare la vera Prosecco DOC”. Sul fronte novarese, parola a Squarcini: “Conosciamo il valore di Conegliano, ci troveremo di fronte una corazzata che tra l’altro sta giocando una grande pallavolo“.

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Milano in casa, Scandicci contro San Giovanni

Della sfida trappola che attende Conegliano può approfittare Milano, che ospita Brescia. “Durante i pochi giorni che abbiamo avuto per preparare la partita ci siamo concentrate molto su di noi e sul nostro gioco. Stiamo vivendo un buon momento, ma non dobbiamo abbassare la guardia e sottovalutare l’avversario”, il monito di Giulia Gennari. Per Scandicci, dopo il tonfo proprio con Milano, è in programma la trasferta contro San Giovanni: “Dobbiamo assolutamente rientrare in campo con fiducia e aggressività – spiega coach Gaspari – Questa partita rappresenta per noi un’occasione molto importante”. Sfide non facili per Chieri (a Firenze) e Vallefoglia (contro Busto Arsizio), chiude il programma il posticipo Bergamo-Cuneo.

Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri dell’ottava giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Nel weekend si è consumato l’ottavo turno con Antropova al solito devastante e con successi per Orro e Sylla.

Volley, ottava giornata

Macerata-Talmassons (11 novembre ore 20)

Firenze-Chieri (11 novembre ore 20.30)

Milano-Brescia (11 novembre ore 20.30)

UYBA-Vallefoglia (11 novembre ore 20.30)

San Giovanni-Scandicci (11 novembre ore 20.30)

Novara-Conegliano (11 novembre ore 20.30)

Bergamo-Cuneo (12 novembre ore 20.50)

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano 21 punti

Chieri 16 punti

Vallefoglia 15 punti

Scandicci, Novara 13 punti

Bergamo 12 punti

Talmassons 9 punti

UYBA 7 punti

Macerata 6 punti

San Giovanni, Firenze 4 punti

Brescia, Cuneo 3 punti

Serie A1, nona giornata (14-15 novembre)