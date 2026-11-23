Secondo esonero in due stagioni per l'ex CT dopo quello al Galatasaray: torna in panchina 'Lollo', cacciato a marzo. Incertezza su Myriam: la voleva il tecnico appena licenziato.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nel giorno di Milano-Conegliano, dello storico record di Paola Egonu e del primato di presenze al palazzetto stabilito al Forum di Assago per la partitissima con le Pantere di Santarelli (12.925), a Novara sono riusciti in una piccola impresa, forse la prima di un avvio di stagione zeppo finora soltanto di amarezze: rubare la scena a Paoletta, a Haak, a Danesi, a De Gennaro e a Gabi. Nel mondo del volley, infatti, ha avuto l’effetto di un detonatore il comunicato con cui la Agil ha annunciato l’interruzione del rapporto con Massimo Barbolini. L’ex CT della Nazionale azzurra, attualmente nello staff di Julio Velasco, è stato esonerato.

Novara, Barbolini esonerato: torna Bernardi

“La Società AGIL VOLLEY SSD ARL comunica che a partire da domani, 23 novembre, Massimo Barbolini non sarà più l’allenatore IGOR Gorgonzola Novara Volley“, recita la nota del club piemontese, che ricorda vagamene un telegramma d’altri tempi. Più sentita e partecipata la seconda parte del breve comunicato: “Ringraziamo Massimo per tutto il percorso compiuto insieme e gli auguriamo un futuro ricco di successi professionali. Il comitato tecnico del club ha stabilito di affidare già da domani la guida tecnica della prima squadra a Lorenzo Bernardi, già sotto contratto con il club”.

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Per l’ex CT altro insuccesso dopo il Galatasaray

Via Barbolini, dunque. I risultati, del resto, sono sotto gli occhi di tutti. Il tecnico modenese, che per Novara aveva stracciato l’accordo con Los Angeles, una delle franchigie della nuova (e ricca) lega statunitense, non è riuscito a plasmare una squadra vincente. Nonostante Tatiana Tolok, fenomenale attaccante che tutti vogliono, Novara ha conquistato 16 punti in 10 partite e viaggia al settimo posto della classifica, a distanza siderale dal vertice. Per Barbolini, poi, si tratta del secondo flop in due anni. Lo scorso anno fu cacciato a stagione in corso dal Galatasaray, dopo esser finito ferocemente nel mirino della tifoseria turca.

Bernardi richiamato: era stato cacciato a marzo

La circostanza curiosa è che al posto di Barbolini è stato richiamato un altro mito del volley italiano: Lorenzo Bernardi, ‘Mister Secolo’, uno dei campionissimi della Generazione di Fenomeni di Velasco. Con cui erano quasi volati gli stracci, nel corso della passata stagione. ‘Lollo’ era stato messo alla porta da Novara a marzo nonostante il contratto in scadenza a giugno 2027, pare per questioni di scarso feeling con lo spogliatoio. O forse per degli atteggiamenti dello stesso Bernardi poco graditi alla proprietà. Fatto sta che, per cause di forza maggiore, adesso Novara e Lollo sono di nuovo legati. Le possibilità di raddrizzare una stagione nata male ci sono ancora tutte.

Sylla, ritorno in Italia a rischio? La voleva Barbolini

La squadra è competitiva, con Cambi in cabina di regia, Herbots e Alsmeier schiacciatrici, oltre a una top scorer come Tolok. Sulla carta, vale sicuramente di più del settimo posto occupato al momento. Dal mercato, inoltre, potrebbero arrivare rinforzi. A proposito di mercato: nelle scorse settimane erano rimbalzate indiscrezioni da Istanbul a proposito del ritorno in Italia – forse già a gennaio – di Myriam Sylla. La voleva fortemente proprio Massimo Barbolini, che già aveva caldeggiato il suo acquisto da tecnico del Galatasaray. Cosa succederà adesso che Barbolini è stato esonerato?