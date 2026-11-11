Curtis e Ceccon disertano gli Assoluti: che sfida tra Martinegnhi e Cerasuolo, occhi puntati su Pilato e Mao. E’ caccia al Mondiale

La stagione del nuoto non è finita, da giovedì 12 novembre si torna in acqua per il campionato italiano in vasca corta a Riccione: obiettivo puntato sui Mondiali di Pechino

La stagione del nuoto non è ancora finita, prima della fine del 2026 c’è ancora da nuotare tra le corsie a cominciare dagli Assoluti di Riccione in vasca corta al via da giovedì 12 novembre. Un appuntamento particolarmente importante per gli azzurri che devono ancora provare a conquistare un posto per i Mondiali in vasca corta di Pechino in programma dal 1 giugno, ma anche per chi quel pass ce l’ha già ma vuole testare la condizione in vista del grande evento. Non ci saranno due dei big azzurri: Sara Curtis e Thomas Ceccon.

Curtis e Ceccon, i grandi assenti

Niente Riccione per due delle stelle azzurre della nazionale di nuoto ma si tratta di assenti pienamente giustificati. Sara Curtis non ci sarà agli Assoluti, la primatista mondiale dei 50 dorso ha già in tasca da tempo il pass per i Mondiali grazie ai risultati di Parigi (50 e 100 dorso, 50 e 100 stile). L’azzurra è stata una delle più attive nell’ultimo periodo come richiedono gli impegni con la sua università, partecipare anche agli Assoluti avrebbe rappresentato un impegno gravoso anche in virtù dei suoi impegni fuori dalla piscina. Non ci sarà neanche Thomas Ceccon che ha la qualificazione iridata per 100 e 200 dorso e che nelle ultime interviste ha dato la sensazione di volersi concentrare proprio su queste due discipline anche in vista delle Olimpiadi di Los Angeles.

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Sfida Martinenghi-Cerasuolo, speranza Mao: gli azzurri al via

La lista delle stelle azzurre che sarà presente a Riccione è comunque lunghissima a cominciare da Niccolò Martinenghi che nella rana darà vita a una sfida tutta italiana con Simone Cerasuolo. Il campione olimpico dei 100 era già in possesso del pass (per 50 e 100 rana) ma vuole testare la sua condizione contro un avversario come Cerasuolo che ha grandissimi ambizioni. Tra le stelle azzurre ci sarà anche Benedetta Pilato iscritta in tutte e tre le distanze della rana (dai 50 ai 200). Tra le osservate speciali ci sarà anche la giovanissima Alessandra Mao, la classe 2011, è iscritta nei 100 e 200 misti, nei 50, 100 e 200 stile per quello che potrebbe essere un vero e proprio tour de force. E a proposito di atlete stakonoviste ci sarà anche Simona Quadarella che si è iscritta nelle gare di “fondo” in programma dai 400 ai 1500 stile. Le gare di Riccione rappresentano l’occasione per provare a strappare la qualificazione per i Mondiali, con la direzione tecnica della nazionale azzurra che si riserva comunque la possibilità di integrare la squadra che partirà in direzione di Pechino.

Le parole del dt Butini

A presentare la rassegna tricolore ci pensa il direttore tecnico della nazionale italiana Cesare Butini: “Siamo stati costretti dai Mondiali di Pechino ad anticipare gli Assoluti. Vogliamo onorare la manifestazione iridata con una squadra che sarà di 20-24 atleti. Da questi giorni di gara a Riccione mi aspetto un balzo in avanti soprattutto dagli specialisti della vasca corta soprattutto per comporre le eventuali staffette su cui puntiamo in vista di Los Angeles. So che sembra prematura ma le Olimpiadi sono distanti solo 18 mesi e dobbiamo avere le idee chiare per poter indirizzare le nostre attenzioni e le nostre risorse. Sarà un campionato a varie velocità, i qualificati avranno l’occasione di fare una prova di preparazioni e quelli che si devono ancora qualificare. E mi aspetto buone prestazioni dai giovani, è la stagione in cui devono fare il salto di qualità per entrare nella squadra assoluta”.