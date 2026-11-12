Fenomenale Cocconcelli, nuovo record agli Assoluti in vasca corta: bene Pilato e Quadarella, gli exploit di Mancini e Mao

Le finali della prima giornata di gare agli Assoluti mettono in mostra tanti giovani talenti: Gabriele Mancini si mette dietro Martinenghi e Cerasuolo, Mao a 15 anni vince il primo titolo. Bene anche Volpe

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il botto di giornata è arrivato proprio sul gong: Costanza Cocconcelli ha deciso di abbassare il proprio primato italiano sui 100 misti, stampando un favoloso 58”18 con la quale ha fatto partire i fuochi d’artificio nell’ultima gara della prima giornata dei campionati Assoluti in vasca corta di Riccione. È un tempo che le vale il pass automatico per i mondiali di Pechino, pass condiviso con Andrea Battista Candela e Leonardo Deplano (50 stile), Noemi Cesarano (1.500 stile) e Simone Stefanì (100 dorso). Molti big invece il biglietto per la Cina l’avevano già in tasca da un pezzo, ma non per questo hanno snobbato l’appuntamento con gli Assoluti, vedi Simona Quadarella, Benedetta Pilato, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo. Anche se le sorprese non sono mancate.

Mao e Mancini, una serata da ricordare

Soprattutto non sono mancati gli exploit dei giovani, a cominciare da Alessandra Mao e Gabriele Mancini. A 15 anni, Mao ha conquistato il titolo italiano nei 200 stile, nuotando a soli 3 centesimi dal suo personale (1’54”98) e garantendosi un posto per la staffetta ai mondiali di Pechino. Se il buongiorno si vede la mattino, la giovanissima veneta ha tutto per diventare una delle atlete di punta del nuoto azzurro, con la sensazione di essere già pronta per confrontarsi su palcoscenici di grande rilievo.

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Ricorderà invece vita natural durante la finale dei 100 rana Gabriele Mancini, che sul podio s’è lasciato immortale con alla sua destra Martinenghi e alla sua sinistra Cerasuolo. Vittoria clamorosa con un tempo nuotato davvero importante (56”46), che pure non gli consentirà di andare in Cina, dal momento che sia Tete che Cerasuolo avevano già ottenuto il pass nelle due slot riservate all’Italia.

“Battere due campioni come Martinenghi e Cerasuolo non è roba da tutti i giorni”, ha commentato il neo campione italiano. “Aspettavo questo momento da una vita, posso solo esprimere tutta la felicità del mondo, anche perché so di aver nuotato davvero un grande crono”. Tete e Cerasuolo però hanno lavorato tanto un funzione di Pechino, e tutto sommato sono sembrati abbastanza soddisfatti.

Pilato e Quadarella, solide certezze. Volpe si rivela

Anche Benedetta Pilato ha messo nel mirino i mondiali. I 100 rana restano però di sua proprietà, sebbene Sara Franceschi sia andata vicinissima a toglierle l’oro. La tarantina ha chiuso in 1’04”42, appena un decimo meglio della livornese, che nell’ultima vasca è risalita veramente forte, abbassando di oltre mezzo secondo il suo personale. “Sara ha fatto una grandissima gara, io un po’ ho controllato ma va bene così, perché siamo a due settimane dai mondiali e l’importante è sapere che tutto stia andando per il verso giusto”, il commento di una Pilato serena e soddisfatta.

Più tardi in vasca è scesa anche Simona Quadarella, regina incontrastata dei 1.500 in 15’33”80 davanti a un’ottima Cesarano, che ha ottenuto il tempo limite per salire sull’aereo verso la Cina, realizzando il proprio personale (non era mai scesa sotto i 15’40”). Stesso discorso fatto dal neo campione italiano dei 100 farfalla Simone Stefanì (48”92) e Andrea Battista Candela nei 50 stile libero (20”82), gara nella quale anche Leonardo Deplano ha ottenuto il tempo necessario per guadagnarsi il posto per i mondiali, toccato esattamente il 20”89 richiesto.

Non ha ottenuto il crono per Pechino il giovanissimo Francesco Volpe, classe 2008, oro nei 400 stile con il crono di 3’38”30 davanti a Luca De Tullio, che sperava di poter centrale la qualificazione in vasca (lui che viene dalle acque libere). Titoli nazionali senza pass mondiale anche per Lorenzo Mora (100 dorso), Francesca Pasquino (50 dorso), Elena Capretta (50 farfalla) e Lorenzo Glessi (100 misti): in quest’ultima gara è arrivato anche il congedo di Marco Orsi, settimo assoluto, all’ultima gara in carriera, con un palmares di 5 medaglie mondiali (tre argenti e due bronzi) e 27 europee (di cui 11 d’oro, tutte in vasca corta).