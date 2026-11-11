Olanda, Xavi come Mancini: cerca baby col doppio passaporto, nel mirino anche un bomber del Como

Addai, una delle stelle di Fabregas, ha anche la cittadinanza ghanese: dopo aver perso Oufkir, che ha scelto il Marocco, gli Orange si affrettano a naturalizzare i talenti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Roberto Mancini fa scuola. Vero è che lui stesso non ha fatto altro che seguire la strada intrapresa da Francia, Marocco e Inghilterra, ma la tendenza a cercare giovani dal doppio passaporto che ancora non hanno scelto per quale nazionale giocare sta diventando una costante in tutti i principali paesi europei. Anche Xavi all’Olanda ha allertato la federcalcio degli orange per evitare di perdere altri potenziali big dopo che il talentuoso attaccante dell’AZ Ayoub Oufkir (20 anni) ha fatto la sua scelta definitiva per il Marocco . La KNVB avrebbe voluto trattenere il nativo di Rotterdam con radici marocchine per l’Olanda, ma non ci è riuscita.

Tutti i baby dalla doppia cittadinanza nel mirino

Finché i giocatori con doppia cittadinanza non avranno esordito ufficialmente nella nazionale maggiore olandese, sussiste il rischio che scelgano di giocare in un altro paese. Anche se hanno percorso tutte le categorie delle nazionali giovanili olandesi, la KNVB (Federazione calcistica olandese) potrebbe comunque perderli definitivamente. Questi i principali giovani sotto osservazione, c’è anche Addai del Como: Givairo Read (20). Il difensore del Feyenoord Givairo Read è in cima alla lista dei giocatori olandesi con doppia cittadinanza sotto i 23 anni in termini di valore di mercato. Non è ancora stato convocato dalla nazionale olandese ed è anche eleggibile per giocare con il Suriname. Nel 2025, Read dichiarò che i Paesi Bassi erano la sua priorità ma a questione del passaporto con il paese dei suoi genitori non aiuta di certo.

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Ernest Poku (22): è stato anche un titolare fisso della nazionale olandese Under 21 negli ultimi anni. L’attaccante ha lasciato l’AZ per il Bayer Leverkusen nel 2025 per 10 milioni di euro e in questa stagione gioca in Europa League con la squadra turca del Besiktas: potrebbe giocare per altre due nazionali oltre all’Olanda: è nato in Germania e i suoi genitori sono ghanesi . “Resta da vedere chi mi chiamerà. Sto ricevendo messaggi da almeno 15 persone diverse in Ghana. Non so più a chi o a cosa credere. Quindi ho detto loro di contattare il mio agente al momento opportuno”, ha dichiarato di recente-

Addai indeciso tra Olanda e Ghana

Jayden Addai (21). Con un valore di mercato di 20 milioni di euro, Jayden Addai è il prossimo olandese di origini ghanesi da tenere d’occhio per la KNVB. L’attaccante è nato nei Paesi Bassi, ma ha genitori ghanesi. Addai possiede entrambi i passaporti ed è ancora indeciso sulla sua scelta. Ha già disputato 15 partite in Serie A con il Como, dopo il trasferimento dall’AZ nel 2025.

Lamare Bogarde (22) – Anche Lamare Bogarde è in cima alla lista dei desideri del Suriname . Il centrocampista dell’Aston Villa, nipote dell’ex nazionale olandese Winston Bogarde, potrebbe seguire le orme del fratello maggiore Melayro, che ha già esordito in nazionale all’inizio di quest’anno. Anche Lamare sceglierà il Suriname?

Antoni Milambo (21) -L’ex giocatore del Feyenoord Antoni Milambo è stato convinto dal trequartista del Brentford Yoane Wissa a trasferirsi a Londra. Entrambi i giocatori hanno origini congolesi, il che significa che Milambo è anche eleggibile per giocare per la nazionale del paese di nascita dei suoi genitori. Questa scelta non sarebbe del tutto strana: anche la Repubblica Democratica del Congo ha partecipato ai Mondiali la scorsa estate. Sebbene la Federazione calcistica congolese lo abbia già contattato, Milambo per il momento continua a sognare la nazionale olandese.

L’ex talento del Barcellona, ​​Ludovit Reis, 26 anni, ha invece scelto di intraprendere la carriera internazionale con la Slovacchia. Altri nomi in lista, come scrive il portale Ad.nl, sono Elijah Dijkstra (20), AZ – Curaçao; Aaron Bouwman (20), Ajax – Inghilterra e Giamaica; Ro-Zangelo Daal (22), AZ – Curaçao: Sami Ouaissa (22), PSV – Marocco: Jay Enem (23), Bologna – Nigeria. Nella stessa nazionale olandese Under-17 ben diciassette dei 24 giocatori selezionati possiedono un doppio passaporto e possono quindi decidere di giocare per un altro paese in futuro. Per Xavi – come per Mancini – è l’ora delle scelte.