La promessa catanese sconfitta dall'ucraina Kochezhenko nel match per il titolo femminile Under 14, ma felice per aver coronato un sogno. Lo scatto del coach Stefano Inzirillo.

Ha perso la finale, ma ha coronato un sogno: incontrare Jannik Sinner. Non c’era mai riuscita prima, anche se in qualche occasione c’era andata davvero a un passo. Olivia Serena Conticello è riuscita a scambiare quattro chiacchiere col suo mito al Country Club di Montecarlo, nel bel mezzo del Tennis Europe Junior Masters, l’equivalente delle WTA Finals per la categoria Under 14. Uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram dal coach Stefano Inzirillo, che l’allena al Ts Monte Kà di Catania, è testimone di un momento atteso da tempo dalla baby promessa siciliana, uno dei talenti più interessanti del panorama tennistico nazionale.

Conticello-Sinner, incontro al Country Club di Montecarlo

“Con Olivia stavamo andando a vedere il campo su cui avrebbe giocato“, l’aneddoto raccontato proprio da Inzirillo a diverse testate. “Quando abbiamo visto Jannik non ci siamo fatti sfuggire l’occasione di salutarlo e strappargli un selfie. Lui è stato molto carino e le ha detto di divertirsi, Olivia era emozionatissima e non aveva quasi parole. Sperava di incontrarlo già a Roma quando lei era impegnata nel torneo giovanile che si gioca in contemporanea, ma non era mai riuscita a farsi una foto. È stata sicuramente una spinta in più per la ragazza che poi ha giocato un’ottima partita, conquistando il posto in finale”.

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Stefano Inzirillo Instagram

Le battute con Jannik e l’exploit all’Europe Junior Masters

I consigli di Jannik sono stati provvidenziali per Olivia, che naturalmente ci ha messo del suo per ribaltare il match contro la romena Eva Maria Boulai, numero 2 del ranking mondiale, interrotto per pioggia quando la giovanissima tennista catanese era sotto 2-4 e poi completamente “girato” dopo la ripartenza: 7-6 6-2 per Conticello. Terza vittoria in altrettante gare per la mancina classe 2012, bravissima soprattutto nel controllare il gioco da fondo campo e nell’aspettare il momento opportuno per piazzare i suoi colpi vincenti. Tattica che le ha consentito di arrivare prima nel suo girone e di centrare la finale per il titolo contro l’ucraina Mariia Kochezhenko.

Conticello ko in finale contro Kochezhenko: con qualche rimpianto

“Incontrare Sinner è stato emozionante e mi ha dato una grande carica. Non volevo deluderlo e adesso spero di rivederlo in campo da numero uno”, la confessione di Olivia al quotidiano La Sicilia. Pazienza se poi il match decisivo contro l’ucraina non sia poi andato a buon fine. Anche con qualche rimpianto. Per due volte Conticello ha potuto servire per il primo set, sul 5-4 e sul 6-5, ma non è riuscita a chiudere i conti cedendo poi al tie-break (7-5). Anche il secondo set è scivolato via: 6-3 per Kochezhenko. La “Sinner in gonnella”, come la chiamano in tanti, avrà comunque modo di rifarsi. E se avrà bisogno di qualche consiglio, le basterà fare un fischio a Jannik.