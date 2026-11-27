La prova dell’arbitro Kavanagh al Georgios Karaiskakis di Atene nella V giornata della phase di Europa League ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Gara difficile per l’inglese Kavanagh che non si è mai potuto distrarre: pochi errori e tanta severità. Vediamo cosa è successo al Georgios Karaiskakis di Atene nella V giornata della phase di Europa League.

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Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 31′ il gol dei greci: Angolo battuto da Gustavo Sá, Maignan non esce e Pirola sceglie il tempo giusto per saltare e colpire. Palla sulla traversa, addosso a Maignan e poi dentro. Al 43′ ammoniti per reciproche scorrettezze Joao Silva e De Winter.

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L’errore di De Winter

Valido al 49′ il raddoppio di Joao Silva: palla orribile di De Winter in uscita, immediata verticalizzazione per il portoghese che fulmina Maignan. Regolare al 56′ il gol di Hutchinson che si libera di due uomini, si accentra e trova il palo lontano. Al 56′ ammonito Freuler per fallo su Pulisic. Al 61′ ammonito Diawara per un fallo in fase offensiva, giallo anche per Retsos che ha protestato eccessivamente. Al 63′ Cisse di testa segna il 2-2 su assist di Hutchinson.

Hutchinson scatenato

Sorpasso rossonero al 71′: altra azione di Hutchinson a destra, che va via e crossa in mezzo, Pulisic gira al volo col destro e mette all’angolino. Al 77′ ancora grande azione di Hutchinson dopo un cambio gioco di Moreira, Cisse prova la girata sul cross dell’inglese, ma non colpisce bene. Al 94′ Moreira fissa il 4-2 finale e si accendono gli animi: rissa sfiorata per l’esultanza scomposta del giocatore rossonero ma ormai la gara è finita.

Chi è l’arbitro Kavanagh

Chris Kavanagh, inglese, intraprende la carriera arbitrale nel 1998 e, dopo gli anni passati nelle serie minori inglesi, nel 2012 giunge alla National League. Due anni dopo, nel 2014 viene invece promosso alla English Football League, in cui arbitra fino al 2017, anno in cui viene promosso alla massima serie nazionale, la Premier League Ad aprile esordisce in massima divisione, dirigendo l’incontro tra West Bromwich e Southampton. Nel 2019, invece, diventa arbitro internazionale, affiliato a UEFA e FIFA

I precedenti tra le due squadre

Una vittoria per parte nei precedenti.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cook e Hussin con Jones IV uomo, Salisbury al Var e Bankes all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Joao Silva, De Winter, Freuler, Diawara, Retsos.