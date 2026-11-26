Il Milan si gioca una fetta importante del proprio futuro europeo ad Atene. Amorim punta su Jashari in mediana, Pulisic sulla trequarti e Gonçalo Ramos al centro dell'attacco.

Il Milan non può più permettersi passi falsi in Europa League. Dopo il mega successo in campionato contro il Frosinone, la trasferta contro l’Olympiakos rappresenta ora un punto cruciale di svolta in ambito europeo per i rossoneri di Ruben Amorim. Il Diavolo arriva in Grecia con una situazione di classifica più che complicata e con diverse assenze: le formazioni ufficiali di Olympiakos-Milan e le scelte dei tecnici per la gara della quinta giornata di Europa League.

Olympiakos-Milan, le formazioni ufficiali

Amorim sceglie ancora il 4-2-3-1: tra i pali c’è Mike Maignan, con una linea difensiva composta da Gila e De Winter al centro, Diawara e Estupinan sulle corsie laterali. In mezzo al campo spazio alla coppia Jashari-Rabiot: lo svizzero ha il compito di garantire ordine e gestione del possesso, mentre il francese mette a disposizione fisicità e capacità di inserimento.

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Sulla trequarti le scelte ricadono su Diego Moreira, Omari Hutchinson e Christian Pulisic. L’americano rappresenta il riferimento tecnico della manovra offensiva, chiamato a collegare centrocampo e attacco e a creare occasioni per Gonçalo Ramos, scelto come terminale offensivo. Alphadjo Cisse parte dalla panchina: il giovane attaccante resta una soluzione importante a gara in corso, soprattutto se il Milan avrà bisogno di aumentare il peso offensivo.

L’Olympiakos risponde con il 4-2-3-1. Ortega difende la porta, con Saliakas, Retsos, Pirola e Onyemaechi a comporre il reparto arretrato. In mediana agiscono Freuler e Gustavo Sá, mentre sulla trequarti spazio a Gelson Martins, Fortounis e Jota Silva. Gonzalez è il riferimento avanzato della formazione greca, che punta sulla velocità degli esterni e sulla qualità dei suoi uomini offensivi per mettere in difficoltà la retroguardia rossonera.

Olympiakos (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Gustavo Sa; Gelson Martins, Fortounis, Jota Silva; Gonzalez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Moreira, Jashari; Rabiot, Hutchinson, Pulisic; Gonçalo Ramos.

Come arriva il Milan: in Europa serve una svolta

Il rendimento europeo del Milan è stato finora decisamente al di sotto delle aspettative. Nelle prime quattro giornate della competizione i rossoneri hanno raccolto una sola vittoria, quella ottenuta sul campo del Salisburgo, incassando invece tre sconfitte contro Benfica, Bournemouth e Ferencvaros. Un percorso che ha fatto scivolare la squadra di Amorim nelle zone basse della classifica di Europa League, rendendo indispensabile una reazione immediata.

Il tecnico portoghese deve inoltre fare i conti con numerose indisponibilità: Modric, Pavlovic, Gabbia, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Chukwueze, Bartesaghi e Camarda sono tra gli assenti. Una situazione che riduce le alternative e rende ancora più importanti le prestazioni dei titolari.

Olympiakos, greci imbattuti e con il fattore campo

Situazione decisamente diversa per l’Olympiakos, protagonista di un ottimo avvio europeo. La formazione greca ha conquistato dieci punti nelle prime quattro partite, rimanendo imbattuta e dimostrando solidità sia in casa sia in trasferta. Tre vittorie e un pareggio hanno permesso alla squadra di collocarsi nelle posizioni che valgono l’accesso diretto agli ottavi.

Anche in campionato il rendimento è positivo: l’Olympiakos occupa le zone alte della classifica e insegue il Panathinaikos, distante quattro punti. L’ultimo risultato europeo è stato lo 0-0 sul campo del Rennes, una partita nella quale i greci hanno confermato la propria capacità di difendersi con ordine. Davanti al proprio pubblico, però, proveranno a fare la partita e a sfruttare le difficoltà di un Milan obbligato a cercare la vittoria.

Le curiosità di Olympiakos-Milan

La sfida di Europa League mette di fronte due squadre che stanno vivendo percorsi europei diametralmente opposti. L’Olympiakos ha raccolto dieci punti senza perdere una partita, mentre il Milan ne ha conquistati soltanto tre. I rossoneri sono quindi chiamati a interrompere una serie negativa che rischia di compromettere prematuramente il cammino nella competizione. Il calcio d’inizio è fissato alle 18.45 al Georgios Karaiskakis del Pireo.

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