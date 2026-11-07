Big match tra il Turk Hava Yollari, dove gioca Degradi, e il Fenerbahce della palleggiatrice azzurra. Per Myriam il sentito impegno col Besiktas e Kate non vuol più fermarsi.

Entra nel vivo la Sultanlar Ligi, il massimo campionato di volley femminile della Turchia, ricco di stelle italiane in campo e in panchina. Domenica 8 novembre è in programma l’ottava giornata e il big match vede di fronte due protagonisti della Nazionale azzurra di ieri e di oggi: l’ex CT Davide Mazzarri, col suo Turk Hava Yollari, riceve il Fenerbahce di Alessia Orro, Stefano Lavarini e Melissa Vargas. Derby anche per Myriam Sylla e il suo Galatasaray contro una storica rivale cittadina, il Besiktas di Lorenzo Micelli. Kate Antropova gioca in casa con l’Eczacibasi contro il Goztepe, mentre Giovanni Guidetti e il suo Vakif capolista sono di scena sul parquet del Belediyespor, squadra di metà classifica.

L’ex CT Mazzanti e Degradi aspettano Orro

La quarta in classifica, il piccolo Turk Hava Yollari, contro la seconda (e potenzialmente prima, visto che ha giocato una partita in meno), la corazzata Fenerbahce: è il piatto forte del turno, match in programma alle 17 italiane. Oltre alla sfida tra tecnici italiani in panchina, il duello coinvolge le bocche da fuoco delle due squadre: Lazareva da una parte, Vargas dall’altra. Riflettori puntati anche su Arina Fedorotseva, schiacciatrice russa classe 2004 del Fener che pare al centro di un intrigo di mercato che coinvolge Scandicci e Milano, e su Alice Degradi, punto di forza del THY che spera di aggiungere scambi e minuti in campo dopo aver giocato piuttosto poco fino a questo momento.

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Derby anche per Sylla, Antropova gioca in casa

Anche per Myriam Sylla è tempo di derby: a mezzogiorno è in programma la sfida contro il Besiktas, sentitissima anche a livello pallavolistico. Dopo i 14 punti messi a segno nell’ultima uscita, la schiacciatrice palermitana va a caccia di continuità e lo stesso obiettivo è inseguito da Kate Antropova, che ha ormai dimenticato l’inizio difficoltoso della sua esperienza in Turchia. Serie di prestazioni record per l’ex Scandicci, che s’è caricata sulle spalle l’Eczacibasi di Giulio Bregoli. Va a caccia di un’altra prestazione super anche Anna Nicoletti, che nell’ultimo turno ha firmato ben 31 punti: il suo Zeren riceve la visita del Kuzeyboru.

Volley Turchia, risultati e classifica

Questo nel dettaglio il programma degli incontri dell’ottava giornata del massimo campionato turco, con la classifica e il prossimo turno.

Sultanlar Ligi – Ottava giornata (8 novembre)

Galatasaray-Besiktas

Eczacibasi-Goztepe Izmir

Afyon-Manisa

Aras Kargo-Ilbank

Zeren Ankara-Kuzeyboru

Belediyespor-Vakif

Turk Hava Yollari-Fenerbahce

Classifica

Vakif 20 punti

Fenerbahce* 17 punti

Eczacibasi 15 punti

Turk Hava Yollari 14 punti

Goztepe Izmir*, Aras Kargo, Galatasaray 11 punti

Belediyespor 9 punti

Kuzeyboru 8 punti

Besiktas, Zeren Ankara 7 punti

Ilbank 6 punti

Manisa 4 punti

Afyon 2 punti

*1 partita in meno

Prossimo turno – Nona giornata (15 novembre)

Fenerbahce-Belediyespor

Vakif-Aras Kargo

Zeren Ankara-Eczacibasi

Manisa-Turk Hava Yollari

Goztepe Izmir-Galatasaray

Kuzeyboru-Ilbank

Besiktas-Ilbank

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