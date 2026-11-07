Entra nel vivo la Sultanlar Ligi, il massimo campionato di volley femminile della Turchia, ricco di stelle italiane in campo e in panchina. Domenica 8 novembre è in programma l’ottava giornata e il big match vede di fronte due protagonisti della Nazionale azzurra di ieri e di oggi: l’ex CT Davide Mazzarri, col suo Turk Hava Yollari, riceve il Fenerbahce di Alessia Orro, Stefano Lavarini e Melissa Vargas. Derby anche per Myriam Sylla e il suo Galatasaray contro una storica rivale cittadina, il Besiktas di Lorenzo Micelli. Kate Antropova gioca in casa con l’Eczacibasi contro il Goztepe, mentre Giovanni Guidetti e il suo Vakif capolista sono di scena sul parquet del Belediyespor, squadra di metà classifica.
- L'ex CT Mazzanti e Degradi aspettano Orro
- Derby anche per Sylla, Antropova gioca in casa
- Volley Turchia, risultati e classifica
L’ex CT Mazzanti e Degradi aspettano Orro
La quarta in classifica, il piccolo Turk Hava Yollari, contro la seconda (e potenzialmente prima, visto che ha giocato una partita in meno), la corazzata Fenerbahce: è il piatto forte del turno, match in programma alle 17 italiane. Oltre alla sfida tra tecnici italiani in panchina, il duello coinvolge le bocche da fuoco delle due squadre: Lazareva da una parte, Vargas dall’altra. Riflettori puntati anche su Arina Fedorotseva, schiacciatrice russa classe 2004 del Fener che pare al centro di un intrigo di mercato che coinvolge Scandicci e Milano, e su Alice Degradi, punto di forza del THY che spera di aggiungere scambi e minuti in campo dopo aver giocato piuttosto poco fino a questo momento.
Derby anche per Sylla, Antropova gioca in casa
Anche per Myriam Sylla è tempo di derby: a mezzogiorno è in programma la sfida contro il Besiktas, sentitissima anche a livello pallavolistico. Dopo i 14 punti messi a segno nell’ultima uscita, la schiacciatrice palermitana va a caccia di continuità e lo stesso obiettivo è inseguito da Kate Antropova, che ha ormai dimenticato l’inizio difficoltoso della sua esperienza in Turchia. Serie di prestazioni record per l’ex Scandicci, che s’è caricata sulle spalle l’Eczacibasi di Giulio Bregoli. Va a caccia di un’altra prestazione super anche Anna Nicoletti, che nell’ultimo turno ha firmato ben 31 punti: il suo Zeren riceve la visita del Kuzeyboru.
Volley Turchia, risultati e classifica
Questo nel dettaglio il programma degli incontri dell’ottava giornata del massimo campionato turco, con la classifica e il prossimo turno.
Sultanlar Ligi – Ottava giornata (8 novembre)
- Galatasaray-Besiktas
- Eczacibasi-Goztepe Izmir
- Afyon-Manisa
- Aras Kargo-Ilbank
- Zeren Ankara-Kuzeyboru
- Belediyespor-Vakif
- Turk Hava Yollari-Fenerbahce
Classifica
- Vakif 20 punti
- Fenerbahce* 17 punti
- Eczacibasi 15 punti
- Turk Hava Yollari 14 punti
- Goztepe Izmir*, Aras Kargo, Galatasaray 11 punti
- Belediyespor 9 punti
- Kuzeyboru 8 punti
- Besiktas, Zeren Ankara 7 punti
- Ilbank 6 punti
- Manisa 4 punti
- Afyon 2 punti
*1 partita in meno
Prossimo turno – Nona giornata (15 novembre)
- Fenerbahce-Belediyespor
- Vakif-Aras Kargo
- Zeren Ankara-Eczacibasi
- Manisa-Turk Hava Yollari
- Goztepe Izmir-Galatasaray
- Kuzeyboru-Ilbank
- Besiktas-Ilbank