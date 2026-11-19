Clamoroso in Turchia: i vertici di Sultanlar Ligi hanno deciso di rimandare a data da destinarsi la sfida tra Aras Argo-Fenerbahce: la squadra di Smirne è ko. per via di un'intossicazione alimentare

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Attenzione a quel che trovi nel piatto. Specialmente se sei albergato dalle parti di Istanbul, dove la cucina è un must ma dove a più di una componente della formazione femminile dell’Aras Argo è passata decisamente la voglia di mangiare dopo l’intossicazione alimentare che ha mandato ko. mezzo spogliatoio. Talmente grave da convincere persino i vertici di Sultanlar Ligi a prendere una decisione abbastanza clamorosa: la sfida contro il Fenerbahce, in programma sabato 21 novembre alle 13 italiane, è stata rinviata, ufficialmente per via dell’intossicazione che ha colpito la formazione di casa, che avrebbe ospitato quella allenata dallo scorso settembre dall’ex Numia Milano, Stefano Lavarini.

I sintomi già prima della sfida di Coppa con l’Eczacibasi

I primi sintomi di malesseri diffusi da parte delle giocatrici dell’Aras Argo erano già apparsi a ridosso dell’ultima sfida di Coppa, quella che ha visto la formazione di Smirne affrontare in trasferta l’Eczacibasi di Ekaterina Antropova (che ha avuto vita facile, imponendosi per 3-0).

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In un comunicato emesso dal club di Smirne si sottolinea come già prima della gara alcune giocatrici non stessero bene, ma che al netto delle difficoltà hanno comunque deciso di portare a termine l’incontro, seppur sul campo (come prevedibile) non c’è stata storia (25-17, 15-12, 25-16 i parziali).

Successivamente però per alcune atlete c’è stato bisogno di ricorrere anche alle cure ospedaliere per recuperare dallo sforzo compiuto, e pertanto la società ha chiesto ai vertici di lega di posticipare la sfida di campionato in programma sabato con il Fenerbahce, che si sarebbe dovuta giocare ad appena 68 ore di distanza da quella di mercoledì contro l’Eczacibasi.

Il comunicato del club di Smirne

L’intossicazione alimentare ha avuto un certo riscontro nei media locali, tenuto conto che il campionato di pallavolo femminile in Turchia ha un seguito enorme. Nel comunicato che l’Aras Argo ha pubblicato sul proprio sito web si legge che “prima della partita disputata in trasferta contro l’Eczacibasi le nostre atlete e i componenti dello staff tecnico hanno manifestato sintomi che hanno fatto sospettare un’intossicazione alimentare.

Nonostante i disturbi siano peggiorati durante l’incontro, le atlete hanno portato a termine la partita con senso di responsabilità. Al termine dell’incontro sono state avviate le cure, alcune giocatrici sono state sottoposte a cure in ospedale. A causa dei problemi di salute è stato presentate richiesta di rinvio della partita in programma questo fine settimana”.

Fenerbache, adesso le gare da recuperare sono due

Il Fenerbahce non ha avuto molta possibilità di scelta: reduce dal facile successo per 3-0 nel match di Coppa contro il Turk Hava Hollari (la squadra allenata da Davide Mazzanti), il club di Orro e Fedorovtseva (probabile prossimo colpo di Milano) osserverà un fine settimana di riposo, pronta poi a tornare in campo martedì 24 nel debutto di Champions contro il Vasas.

In Sultanlar Ligi il Fener è secondo, ma virtualmente primo, poiché a punteggio pieno dopo 8 partite (il Vakifbank ne ha giocate 9) con una differenza set di 24 vinti e 3 persi, mentre la capolista ha 27 set vinti e 4 persi. Al Fenerbahce resta da disputare il recupero con il Goztepe, match non disputato nella terza giornata per problemi di infiltrazioni d’acqua al palazzo dello sport.

E tenuto conto del calendario bello ingolfato, trovare spazio non per uno, ma per ben due recuperi non sarà affatto semplice. Chissà se la FIVB queste cose le vede, visto che sta portando avanti una riforma che vorrebbe collocare addirittura gli impegni delle nazionali in mezzo alla stagione dei club…

Volley Turchia, risultati e classifica

Questi nel dettaglio i risultati degli incontri della nona giornata del massimo campionato turco, con la classifica e il prossimo turno.

Sultanlar Ligi – Nona giornata

Fenerbahce-Belediyespor 3-0

Vakif-Aras Kargo 3-0

Zeren Ankara-Eczacibasi 1-3

Manisa-Turk Hava Yollari 1-3

Goztepe Izmir-Galatasaray 1-3

Kuzeyboru-Ilbank 2-3

Besiktas-Afyon 3-0

Classifica

Vakif 26 punti

Fenerbahce* 23 punti

Eczacibasi 21 punti

Turk Hava Yollari, Galatasaray 17 punti

Kuzeyboru, Aras Kargo 14 punti

Goztepe Izmir* 11 punti

Besiktas 10 punti

Belediyespor 9 punti

Ilbank 8 punti

Zeren Ankara 7 punti

Manisa 5 punti

Afyon 4 punti

*1 partita in meno

Prossimo turno – Decima giornata (21-22 novembre)

Eczacibasi-Kuzeyboru (21 novembre)

Aras Kargo-Fenerbahce RINVIATA

Galatasaray-Zeren Ankara (22 novembre)

Afyon-Goztepe Izmir (22 novembre)

Ilbank-Vakif (22 novembre)

Belediyespor-Manisa (22 novembre)

Turk Hava Yollari-Besiktas (22 novembre)

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