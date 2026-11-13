Morte de Miguel, la squalifica più dura possibile per Owono: dovrà scontare 12 giornate. Il portiere pensa al ritiro, gaffe di Piqué

Il portiere dell’Andorra è stato squalificato per 12 giornate dopo l’intervento che ha portato alla morte di Jesus de Miguel. La commissione disciplinare ha tenuto in considerazione anche le conseguenze

La massima sanzione possibile nel calcio spagnolo. Jesus Owono, portiere dell’andorra, è stato squalificato per 12 turni dopo l’intervento avvenuto in Tenerife-Andorra del 2 novembre scorso. La sua uscita e lo scontro con Jesus de Miguel ha avuto conseguenze tragiche con il 30enne che a distanza di qualche ora ha perso la vita.

Il comunicato della Commissione disciplinare

La Commissione disciplinare del calcio spagnolo ha impiegato 11 giorni per prendere la decisione finale del caso che ha riguardato Owono con le conclusioni che sono state rese note attraverso un comunicato. “La Commissione ha deciso di spendere Jesus Lazaro Ferrer Owono, giocatore dell’Andorra, per 12 giornate di gara per il suo comportamento durante la partita Tenerife-Andorra. Dodici giornate rappresentano la sanzione massima prevista dal Codice disciplinare per le azioni descritte nel referto arbitrale. Il rapporto è l’unico documento presente nel fascicolo del procedimento disciplinare, la Commissione deve determinare la sanzione basandosi esclusiva su queste informazioni relative all’incidente. Il rapporto descrive un’azione violante con la gamba alzata e l’uso di forza eccessiva, mentre la palla era in gioco. Alla luce di queste circostanze, la Commissione ha stabilito che l’incidente rientra nell’ambito dell’articolo 102 del Codice disciplinare. Inoltre si è tenuto conto delle conseguenze al fine di inasprire la sanzione fino al massimo grado consentito dalla legge”.

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Owono pensa al ritiro

L’Andorra si prepara a tornare in campo, per la prima partita (contro l’Almeria) dopo la tragedia di de Miguel. Per la squadra non sarà una gara come tutte le altre e ovviamente non ci sarà Jesus Owono. Alla vigilia del match in programma sabato 14 novembre, è l’allenatore Carles Manso a parlare del momento della sua squadra e del giocatore: “La verità è che non è facile, nessuno ti insegna a vivere queste cose. Owono? Gli daremo spazio per decidere se e quando si sentirà pronto”. Il portiere nei giorni che hanno seguito la tragedia si è rifugiato nel conforto della famiglia per affrontare il momento più duro della sua vita e alcune fonti vicine al giocatore hanno rivelato che sta valutando anche la possibilità di non tornare più a giocare.

Il giocatore starebbe seguendo un percorso con gli psicologici e i medici dell’Andorra ma è ancora molto lontano dal riprendere l’attività, secondo quanto riportato da Marca avrebbe anche chiesto la possibilità di mettersi in contatto con la famiglia di Jesus de Miguel e di partecipare al funerale.

La gaffe di Piqué

Poche ore prima della decisione della Commissione disciplinare c’è stata anche quella che si può definire come una gaffe o un’uscita a vuoto di Piqué. L’ex difensore del Real Madrid, ora è il principale azionista dell’Almeria che affronta proprio Andorra e sui social si è lanciato all’attacco: “E’ venerdì, giochiamo domani e non sappiamo se ci sono squalificati o no. E’ una critica per farvi capire in che situazione ci troviamo”. In realtà le squalifiche erano già arrivate per Akman e Lautaro de Leon, entrambi fermati per una giornata, mentre solo in tarda serata di venerdì 13 novembre è arrivata la decisione su Owono. Le parole dell’ex difensore del Barcellona sono state giudicate come poco opportune in Spagna.