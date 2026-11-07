Padova-Empoli 7 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 11ª giornata: Padova-Empoli si gioca il 7 novembre alle 15. La classifica, le ultime partite, l'arbitro, i precedenti e le statistiche.

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Padova–Empoli mette in palio punti pesanti tra metà classifica e lotta salvezza. Si gioca sabato 7 novembre 2026 alle 15 allo stadio Euganeo di Padova, per l’11ª giornata di Serie B 2026-27. I veneti sono decimi con 14 punti: 4 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, 10 gol segnati e 11 subiti. I toscani, diciottesimi a quota 8, contano 2 successi, 2 pareggi e 6 ko, con 10 reti fatte e 17 incassate. I biancorossi cercano continuità; gli azzurri devono interrompere un digiuno di vittorie che pesa e che sta facendo risuonare campanelli d’allarme.

Le ultime partite giocate da Calcio Padova ed Empoli

Il momento delle due squadre racconta prospettive differenti. Il Calcio Padova ha conquistato 7 punti nelle ultime cinque partite, tutti nelle tre più recenti: dopo due sconfitte interne sono arrivati due successi e un pareggio. L’Empoli, invece, nello stesso arco di cinque incontri ha raccolto soltanto 2 punti, senza mai vincere e incassando complessivamente 11 reti. La tabella riassume il rendimento recente; i risultati negli elenchi sono riportati dal meno recente al più recente.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Calcio Padova 2 1 2 7 5 5 Empoli 0 2 3 2 6 11

Le ultime cinque partite del Calcio Padova:

Calcio Padova – Carrarese 0-2: sconfitta.

– 0-2: sconfitta. Calcio Padova – Virtus Entella 1-2: sconfitta.

– 1-2: sconfitta. Avellino – Calcio Padova 0-1: vittoria.

– 0-1: vittoria. Calcio Padova – Südtirol 2-0: vittoria.

– 2-0: vittoria. Catanzaro–Calcio Padova 1-1: pareggio.

Le ultime cinque partite dell’Empoli:

Empoli – Palermo 2-4: sconfitta.

– 2-4: sconfitta. Ascoli – Empoli 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Empoli – Vicenza 0-2: sconfitta.

– 0-2: sconfitta. Cesena – Empoli 2-1: sconfitta.

– 2-1: sconfitta. Empoli–Juve Stabia 2-2: pareggio.

L’arbitro di Calcio Padova–Empoli

A dirigere l’incontro sarà Giuseppe Mucera, affiancato dagli assistenti Mokhtar e Pistarelli. Migliorini sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Massimi, con Aureliano nel ruolo di AVAR. Nelle 4 gare dirette in questa stagione di Serie B, Mucera ha fischiato 61 falli e assegnato 9 ammonizioni: una media di 2,25 cartellini gialli a partita. Non ha ancora estratto cartellini rossi né concesso rigori.

Precedenti e curiosità: le pillole di Calcio Padova–Empoli

La sfida dell’Euganeo intreccia una tradizione favorevole ai padroni di casa e un presente che chiede risposte soprattutto agli ospiti. Il Calcio Padova ha vinto l’ultimo confronto diretto e ora può inseguire una coppia di successi consecutivi contro i toscani che in Serie B manca dagli anni Ottanta. Per l’Empoli, questo campo è stato spesso avaro di soddisfazioni: appena due vittorie in undici trasferte e sei partite senza segnare. Anche il rendimento recente sposta l’attenzione sui veneti, capaci di raccogliere sette punti nelle ultime tre giornate, mentre gli azzurri sono senza successi da sette turni. Un passaggio delicato potrebbe essere l’ultima mezzora: i toscani vi hanno incassato dieci reti, contro le tre dei biancorossi. Sul piano individuale, Alessandro Capelli e Bohdan Popov ritrovano un’avversaria legata ai rispettivi inizi in cadetteria. Il primo cerca la terza gara consecutiva con una partecipazione al gol, il secondo vuole dare seguito alla rete dell’ultimo turno.

Il Calcio Padova ha spezzato l’equilibrio sfavorevole vincendo l’ultimo incrocio con l’ Empoli : nei quattro precedenti aveva ottenuto un solo pareggio e tre sconfitte. Due successi consecutivi contro gli azzurri in Serie B mancano dalla sequenza del 1985-1988, quando entrambe le vittorie arrivarono per 1-0.

ha spezzato l’equilibrio sfavorevole vincendo l’ultimo incrocio con l’ : nei quattro precedenti aveva ottenuto un solo pareggio e tre sconfitte. Due successi consecutivi contro gli azzurri in Serie B mancano dalla sequenza del 1985-1988, quando entrambe le vittorie arrivarono per 1-0. L’ Empoli ha espugnato il campo del Calcio Padova soltanto due volte in undici trasferte cadette, con tre pareggi e sei sconfitte. L’ultimo successo, per 1-0 nel febbraio 2014, coincide anche con l’unica gara senza reti subite su questo campo. In sei occasioni i toscani sono rimasti a secco, compreso il ritorno dello scorso campionato.

ha espugnato il campo del soltanto due volte in undici trasferte cadette, con tre pareggi e sei sconfitte. L’ultimo successo, per 1-0 nel febbraio 2014, coincide anche con l’unica gara senza reti subite su questo campo. In sei occasioni i toscani sono rimasti a secco, compreso il ritorno dello scorso campionato. Il Calcio Padova ha cambiato passo: sette punti nelle ultime tre giornate, dopo quattro sconfitte nelle cinque precedenti. Un altro risultato utile porterebbe a quattro la serie positiva, traguardo che nello stesso torneo cadetto non raggiunge da novembre-dicembre 2025.

ha cambiato passo: sette punti nelle ultime tre giornate, dopo quattro sconfitte nelle cinque precedenti. Un altro risultato utile porterebbe a quattro la serie positiva, traguardo che nello stesso torneo cadetto non raggiunge da novembre-dicembre 2025. Sette giornate senza vittorie hanno fruttato all’ Empoli appena due punti, con cinque sconfitte, una rete segnata e due subite di media. Gli azzurri rischiano di restare a quota otto anche dopo l’11ª partita: soltanto nel 2011-12, con otto punti, e nel 1949-50, con tre ricalcolati assegnando sempre tre punti a vittoria, non superarono questo bottino dopo undici gare.

appena due punti, con cinque sconfitte, una rete segnata e due subite di media. Gli azzurri rischiano di restare a quota otto anche dopo l’11ª partita: soltanto nel 2011-12, con otto punti, e nel 1949-50, con tre ricalcolati assegnando sempre tre punti a vittoria, non superarono questo bottino dopo undici gare. L’ultima mezzora è il momento più fragile dell’ Empoli : dieci dei diciassette gol incassati sono arrivati in questa fase, dato peggiore del campionato insieme all’ Arezzo . Il Calcio Padova , nello stesso intervallo, ne ha subiti soltanto tre.

: dieci dei diciassette gol incassati sono arrivati in questa fase, dato peggiore del campionato insieme all’ . Il , nello stesso intervallo, ne ha subiti soltanto tre. Alessandro Capelli debuttò in Serie B proprio contro l’ Empoli , il 23 agosto 2025. Dopo il gol al Südtirol e l’assist contro il Catanzaro , l’esterno del Calcio Padova può partecipare a una rete per tre presenze consecutive per la prima volta nella competizione.

debuttò in Serie B proprio contro l’ , il 23 agosto 2025. Dopo il gol al e l’assist contro il , l’esterno del può partecipare a una rete per tre presenze consecutive per la prima volta nella competizione. Anche Bohdan Popov conserva un ricordo speciale del confronto del 23 agosto 2025: contro il Calcio Padova segnò il suo primo gol in Serie B. A bersaglio nell’ultimo turno con la Juve Stabia, l’ucraino è tra i soli tre calciatori nati dal 2007 ad aver realizzato almeno otto reti nelle ultime due stagioni nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni: con lui ci sono Lamine Yamal, a quota 26, e Francis Onyeka, a nove.

Le statistiche stagionali di Calcio Padova ed Empoli

Dieci gol segnati a testa, ma sei punti di distanza: a separare Calcio Padova ed Empoli è soprattutto la tenuta difensiva. I veneti hanno subito 11 reti e mantenuto la porta inviolata quattro volte; i toscani hanno incassato 17 gol, con due partite senza subirne. Gli ospiti registrano un possesso medio leggermente superiore, 45,2% contro 43%, e una maggiore precisione al tiro, 47,37% contro 39,19%. Non basta, però, a compensare le difficoltà nella gestione delle gare: l’Empoli ha perso 13 punti da situazioni di vantaggio, contro gli 8 dei biancorossi. Anche le espulsioni incidono sul confronto: quattro per gli azzurri, una per i padroni di casa.

Nel Calcio Padova la classifica dei marcatori è condivisa a quota un gol da Gabriele Artistico, Alessandro Capelli, Pietro Fusi, Nicolas Galazzi, Christian Pastina, Marco Pompetti, Kevin Varas ed Emanuele Zuelli. Il miglior assistman è Matteo Cocchi, con 2 passaggi vincenti. Nell’Empoli guida Edoardo Saporiti con 4 reti, davanti a Bohdan Popov, a 3; a quota uno figurano Joseph Ceesay, Stiven Shpendi e Gerard Yepes. Il primato degli assist è condiviso da Dawid Bembnista, Cristian Cauz, Matteo Egan e Luca Magnino, tutti a uno. I più ammoniti sono Giovanni Giunti e Luca Magnino, con 5 gialli ciascuno nelle rispettive squadre; per i rossi spiccano Lorenzo Carissoni, uno, e Marco Curto, due. Tra i portieri, Alessandro Sorrentino conta 4 gare senza subire gol e 43 parate, contro le 2 porte inviolate e le 37 parate di Jacopo Seghetti.

Statistica Calcio Padova Empoli Partite giocate 10 10 Posizione in classifica 10ª 18ª Punti 14 8 Vittorie 4 2 Pareggi 2 2 Sconfitte 4 6 Gol segnati 10 10 Gol subiti 11 17 Media gol segnati a partita 1,0 1,0 Media gol subiti a partita 1,1 1,7 Partite senza subire gol 4 2 Possesso palla medio 43,0% 45,2% Precisione nei passaggi 80,05% 80,52% Tiri nello specchio 29 36 Precisione al tiro 39,19% 47,37% Calci d’angolo 42 43 Assist 5 4 Falli commessi 126 141 Cartellini gialli 22 19 Cartellini rossi 1 4 Punti persi da situazioni di vantaggio 8 13 Miglior assistman Matteo Cocchi: 2 Dawid Bembnista, Cristian Cauz, Matteo Egan, Luca Magnino: 1 Giocatore con più ammonizioni Giovanni Giunti: 5 Luca Magnino: 5 Giocatore con più espulsioni Lorenzo Carissoni: 1 Marco Curto: 2 Portiere: gare senza subire gol Alessandro Sorrentino: 4 Jacopo Seghetti: 2 Parate del portiere Alessandro Sorrentino: 43 Jacopo Seghetti: 37

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Empoli? Calcio Padova-Empoli si gioca sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00, nell’11ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Calcio Padova-Empoli? La partita si disputa allo stadio Euganeo di Padova. Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Empoli? L’arbitro è Giuseppe Mucera. Gli assistenti sono Mokhtar e Pistarelli, il quarto ufficiale è Migliorini. Al VAR c’è Massimi, con Aureliano come AVAR.