Dall'arresto fino all'assoluzione: il racconto dell'ex attaccante bianconero e la nuova vita dopo il carcare e il caos giudiziario

L’ingiusta condanna, il carcere e l’assoluzione. Oggi Michele Padovano è un uomo libero ma quella macchia e quegli anni difficili resteranno per sempre. Terminato quell’incubo, ora l’ex attaccante della Juventus è opinionista per Sky Sport ma fa anche parte dello staff dell’Italia di Roberto Mancini. Il suo compito? Osservatore di giovani talenti. “È arrivato il momento che i bambini vedano l’Italia competere in un Mondiale – ha detto intervistato dal quotidiano spagnolo AS -. Penso che Mancini sia l’uomo giusto. Ha coraggio e dimostra un grande impegno nei confronti dei giovani, senza alcun dubbio. La Federazione ha fatto la scelta giusta affidandosi a questo allenatore. È il migliore. Per me è un onore ricoprire questo incarico. Ci sono tanti talenti, davvero tanti. Sono convinto che gli Azzurri giocheranno il prossimo Europeo e il prossimo Mondiale, e che saranno anche protagonisti”.

Il carcere e il lunghissimo processo: “Un inferno”

Nonostante tutto, però, quanto successo nel maggio 2006 è difficile da dimenticare. Padovano, infatti, è stato arrestato con l’accusa di aver finanziato una rete internazionale di traffico di droga, ma lui si è sempre professato innocente. Non a caso nel 2021, ben 17 anni dopo, la condanna è stata annullata dalla Corte Suprema, che ha rinviato a un nuovo processo e da qui è arrivata l’assoluzione definitiva. “Ho trascorso dieci giorni in isolamento a Cuneo, in Piemonte, e altri due mesi e ventiquattro giorni nel carcere di Bergamo – ha raccontato Padovano -. Questa vicenda mi ha segnato profondamente, così come ha segnato la mia famiglia. Ho combattuto come un leone perché sapevo che, prima o poi, sarebbe stata fatta giustizia. Ero innocente. Purtroppo sono passati diciassette anni. Troppi. È stato un inferno, un incubo terribile”.

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Non tutti gli innocenti in carcere possono avere la fortuna di Padovano di essere scarcerati: “Sarei potuto rimanere in carcere pur essendo innocente. Il rischio di morire o di ammalarsi è estremamente alto. Ho vissuto momenti impossibili da descrivere. Non riuscirei a raccontarli nemmeno attraverso un documentario o un’intervista. Quello che abbiamo vissuto è stato un incubo. In un Paese che funziona come dovrebbe, una cosa del genere non dovrebbe accadere. In Italia si verificano, in media, tre errori giudiziari al giorno. Sono circa mille all’anno. E tra tutte queste persone, alcune non sopravvivono. Punto. Sai di cosa è morto mio padre? Di dolore. Non ha potuto festeggiare insieme a tutti gli altri la mia assoluzione”.

Niente rabbia: l’importanza di vivere il presente

A distanza di anni sarebbe facile ora provare rabbia o risentimento, ma l’ex bianconero vuole lasciarsi tutto alle spalle: “Piano piano sto riprendendo in mano la mia vita. Stanno arrivando nuove opportunità di lavoro, come quella in nazionale con Mancini, mi piace vivere il presente. Questa vicenda mi ha insegnato che il passato non esiste più. Mettiamoci una pietra sopra. Sono tranquillo e sereno. Non penso nemmeno al futuro, perché chissà dove saremo tutti tra mezz’ora”.

“Ex compagni? Avrei voluto ricevere qualche messaggi di vicinanza, solo uno l’ha fatto”

La delusione più grande è stata non poter vedere con la sua famiglia i Mondiali 2006, dove hanno giocato anche alcuni suoi compagni della Juve. Amici che però, ad esclusione di Vialli, lo hanno deluso: “Mentre ero in carcere, nel 2006, si disputò il Mondiale, che l’Italia vinse. Sulla panchina c’erano i miei ex compagni della Juventus, oltre a Lippi. Del Piero, Ferrara, Buffon, Cannavaro… Con alcuni avevo giocato insieme, altri erano arrivati dopo. Non provavo invidia, anzi, facevo il tifo per loro come un qualsiasi tifoso. Avrei voluto ricevere qualche messaggio di stima e di vicinanza. Tuttavia, l’unico che chiamò la mia famiglia, mia moglie, fu Gianluca Vialli. Sapeva che il sabato era il giorno in cui venivano a trovarmi. La domenica chiamava sempre per chiedere loro come fosse andata la visita”.