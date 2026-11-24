Il Como conquista la quarta vittoria in cinque partite di Phase League di Champions League piegando l'Aek Atene con un gran gol di Milla, dopo il rigore sbagliato da Da Cunha

Il Como fa quattro su cinque nella Phase League di Champions League. Dopo il 9-1 al Lens stavolta basta un solo gol per avere la meglio dell’Aek Atene, battuto al Sinigaglia con una prodezza di Milla nella ripresa, dopo un rigore sbagliato da Da Cunha nel primo tempo.

Sanchez preferito a Butez, Valle riproposto sulla sinistra in difesa: sono queste le novità di Fabregas, che poi si affida a Milla e Perrone in mediana, a Nico Paz, Da Cunha e Baturina dietro Douvikas. Il Como fa subito la partita spinto dalla qualità di Nico Paz, che al 9′ manda in porta Douvikas: il greco non la inquadra in scivolata. La partita potrebbe sbloccarsi al 29′: Majer entra in ritardo su Valle e manda Da Cunha sul dischetto, conclusione da dimenticare del francese, che non becca la porta. Il Como è impreciso al tiro: un colpo di testa alto di Ramon e un sinistro sbilenco di Valle. L’Aek potrebbe fare: Sanchez si esalta sulle conclusioni di Gacinovic e Rota nel giro di pochi secondi.

Nella ripresa il Como entra in campo più concentrato, deciso a sbloccare la partita. E ci riesce al 12′: Baturina apparecchia per Milla, che calcia a giro dal limite dell’area e spedisce il pallone all’incrocio dei pali. La squadra di Fabregas legittimerà la vittoria con diverse altre occasioni da rete costruite: Nico Paz colpisce il palo esterno e manca il bersaglio di testa nel recupero, Ramon sfiora il 2-0 con un’inzuccata e Strakosha nega il raddoppio a Perrone dopo una serpentina spaziale del sudamericano.