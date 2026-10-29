David De Gea 6,5 - Non può nulla sui gol di De Ketelaere e Zalewski ma la parata sul colpo di testa di Krstovic a fine primo tempo è da vedere e rivedere. E quella nel finale su CDK non è da meno.

Alex Jimenez 6,5 - Spinge tantissimo in fase offensiva e fornisce un assist al bacio per Njie, ma commette qualche errore di troppo in fase di impostazione, soprattutto nel primo tempo.

Joao Mario 7 - La Fiorentina spinge con i suoi terzini. Se lo spagnolo ha fatto assist, il portoghese ha fatto gol. Rete da fuori area per l'ex Juventus, bravo a provarci e fortunato a trovare la deviazione che ha messo fuori causa Carnesecchi.

Nicolò Fagioli 5 - Da un suo errore nasce il gol del vantaggio dell'Atalanta. Prestazione non al livello per il centrocampista italiano, che non a caso è stato sostituito dopo appena 45 minuti di gioco.

Franco Mastantuono 6,5 - Da quella parte la Fiorentina sfonda spesso ed è sempre uno dei più pericolosi. Tanti dribbling e pericoloso costante, peccato un po' di imprecisione nell'ultima scelta. Sfortunato.

Alieu Njie 7,5 - Ha caratteristiche completamente diverse rispetto a Mastantuono ma è altrettanto pericoloso, anzi di più. Strappo fulminante e tanto aiuto in fase difensiva, ma anche un gol e un assist. A tratti per movenze e dribbling ricorda il primo Leao al Milan, ma con il doppio della voglia di aiutare la squadra. L'esterno perfetto, e non a caso era stato proprio Vanoli a farlo esordire in Serie A ai tempi del Torino.

Mateo Pellegrino 5 - Combatte tanto, si sbatte, ma non riesce a lasciare il segno. Non è ancora halloween, ma a tratti è già sembrato un fantasma.