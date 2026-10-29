Partita incredibile quella tra Fiorentina e Atalanta, terminata sul risultato di 2-2. Prima vanno in vantaggio i nerazzurri con De Ketelaere, poi la squadra di Vanoli la ribalta con Njie e Joao Mario. Quando tutto sembrava perso, però, ci ha pensato Zalewski a trovare la rete del definitivo pareggio. La squadra di Sarri sale quindi a quota 11 punti, mentre la formazione viola va a 5 punti ma spreca un’occasione per uscire dalla zona retrocessione.
Pagelle Fiorentina-Atalanta 2-2: mago De Ketelaere (8), Njie è imprendibile (7,5), Fagioli delude (5)
Incredibile pareggio tra la squadra di Vanoli e quella di Sarri, costrette ad accontentarsi di un punto a testa: tutti i voti e le pagelle della partita
Fiorentina, i top e flop
David De Gea 6,5 - Non può nulla sui gol di De Ketelaere e Zalewski ma la parata sul colpo di testa di Krstovic a fine primo tempo è da vedere e rivedere. E quella nel finale su CDK non è da meno.
Alex Jimenez 6,5 - Spinge tantissimo in fase offensiva e fornisce un assist al bacio per Njie, ma commette qualche errore di troppo in fase di impostazione, soprattutto nel primo tempo.
Joao Mario 7 - La Fiorentina spinge con i suoi terzini. Se lo spagnolo ha fatto assist, il portoghese ha fatto gol. Rete da fuori area per l'ex Juventus, bravo a provarci e fortunato a trovare la deviazione che ha messo fuori causa Carnesecchi.
Nicolò Fagioli 5 - Da un suo errore nasce il gol del vantaggio dell'Atalanta. Prestazione non al livello per il centrocampista italiano, che non a caso è stato sostituito dopo appena 45 minuti di gioco.
Franco Mastantuono 6,5 - Da quella parte la Fiorentina sfonda spesso ed è sempre uno dei più pericolosi. Tanti dribbling e pericoloso costante, peccato un po' di imprecisione nell'ultima scelta. Sfortunato.
Alieu Njie 7,5 - Ha caratteristiche completamente diverse rispetto a Mastantuono ma è altrettanto pericoloso, anzi di più. Strappo fulminante e tanto aiuto in fase difensiva, ma anche un gol e un assist. A tratti per movenze e dribbling ricorda il primo Leao al Milan, ma con il doppio della voglia di aiutare la squadra. L'esterno perfetto, e non a caso era stato proprio Vanoli a farlo esordire in Serie A ai tempi del Torino.
Mateo Pellegrino 5 - Combatte tanto, si sbatte, ma non riesce a lasciare il segno. Non è ancora halloween, ma a tratti è già sembrato un fantasma.
Atalanta, i top e flop
Relja Obric 5,5 - Molto sfortunato il difensore dell'Atalanta, schierato ancora una volta da Sarri vista la grande emergenza infortuni in difesa. Sua la deviazione che porta al gol del 2-1 della Fiorentina e per lui anche un giallo.
Davide Zappacosta 6 - Tanta, tantissima corsa sulla fascia destra. Il terzino italiano prima difende, poi si sovrappone e in un attimo è sulla trequarti avversaria. Trenino.
Ederson 5,5 - Il brasiliano non è riuscito a lasciare il segno, chiuso nella gabbia del centrocampo della Fiorentina. Il peggiore tra i suoi.
Gianluca Gaetano 6,5 - E pensare che fino a poco fa giocava trequartista. Il centrocampista italiano ha giocato un'altra ottima partita da metronomo davanti alla difesa e proprio da una sua palla recuperata è nato il gol dell'1-0.
Nicola Zalewski 7 - Gol, assist e tanto aiuto in fase difensiva. Cosa chiedere di più a un esterno d'attacco? Probabilmente nulla. Fondamentale per mantenere gli equilibri.
Nikola Krstovic 6,5 - Qualità ma anche quantità. Il centravanti montenegrino combatte su tutti i palloni con grinta, ma quando serve ha anche il piede curato per servire i compagni. Solo un miracolo di De Gea gli ha negato la gioia del gol.
MVP, il migliore in campo
Charles De Ketelaere 8 - È l'uomo in più dell'Atalanta di Sarri. Si muove tantissimo, non lascia punti di riferimento e fa impazzire la difesa avversaria a suon di dribbling: marcare uno come lui non deve essere semplice. Il belga è in un ottimo stato di forma e lo ha dimostrato con un gol e un assist al bacio. Qualità.
Il giudizio sull'arbitro
Federico La Penna 6 - Buona direzione di gara da parte dell'arbitro della sezione di Roma, che però è rimasto in campo soltanto 45 minuti. All'intervallo, infatti, è rimasto negli spogliatoi a seguito di un problema fisico, sostituito dal quarto uomo Marinelli. In ogni caso la partita non ha visto particolari episodi degni di nota, né in positivo né in negativo.