Allo Stade Francis-Le Basser di Laval, l’Italia U21 di Silvio Baldini vince in casa della Francia di Gerard Baticle, conquistando una vittoria in terra transalpina che mancava dal 2024. Decisive le reti di Francesco Camarda e Luca Lipani, che rendono vano il gol del momentaneo pareggio dei padroni di casa, firmato da Versini. Segnali positivi per il ct degli Azzurrini, che ha avuto modo di provare l’undici tipo e di testare alcuni interpreti in cerca di maggiore minutaggio soprattutto nella ripresa. Dalla buona prova dell’attaccante del Milan, che lancia un messaggio forte e chiaro a Ruben Amorim, alla solidità del tandem difensivo formato da Comuzzo e Chiarodia, senza dimenticare gli interventi prodigiosi di Palmisani tra primo e secondo tempo. Nota di merito per il talentuosissimo Gomis, classe 2006 della nazionale francese che ha stupito tifosi e addetti ai lavori nell’arco dei 90 minuti. Finisce 2-1 a Laval. Lunedì, al “Picchi” di Livorno”, il secondo impegno amichevole con il Belgio.
Pagelle Francia-Italia U21 1-2, top e flop: Camarda e Comuzzo trascinatori (8), Fini sprecone (5,5)
Va in archivio la prima delle due amichevoli degli Azzurrini di Baldini, protagonisti oggi a Laval: si riscatta l'attaccante del Milan, solo pochi minuti per Inacio
Top e Flop della Francia U21: Gomis e Versini non bastano
TOP
- Gomis voto 7: Classe 2006, gioca nel Lipsia e farà parlare di sé. Talento cristallino, costante spina nel fianco della difesa azzurra, mette in evidenza tutte le sue qualità tecniche. Fortissimo nell'uno contro uno.
- Versini voto 6,5: Il meno frizzante dei suoi in zona offensiva nella prima frazione, ma è suo il gol che pareggia i conti al 61', quando tira fuori un pallonetto tanto bello quanto preciso a tu per tu con Palmisani.
- Danois voto 6,5: Cervello e motore della Francia. La squadra di Baticle passa sempre da lui, che detta i tempi di gioco in mezzo al campo. Bel giocatore.
FLOP
- Bahoya voto 5,5: Svaria su tutto il fronte offensivo, cercando di non dare punti di riferimento, ma viene contenuto alla grande dal tandem Comuzzo-Chiarodia.
- Belocian voto 5,5: Piuttosto impacciato quando è costretto a rincorrere, soffre i movimenti di Camarda e le incursioni del tandem Fini-Cacciamani.
Italia U21, top e flop della squadra di Baldini: finalmente Camarda, Comuzzo super
TOP
- Camarda voto 7: Prezioso. Tanto lavoro sporco per il 9 azzurro, chiamato ad una sorta di prova del 9, dopo un avvio di stagione complicato con la maglia del Milan. Da segnalare un paio di giocate da rifinitore, all'altezza della trequarti, e un gol annullato per posizione di offside al 26'. Peccato per la chance sprecata all'alba dell'intervallo, ma si riscatta con gli interessi al 54', punendo il portiere della Francia con un destro in scivolata da pochi passi.
- Lipani voto 6,5: Ordinato ma parzialmente a disagio nel ruolo di interno di centrocampo, essendo abituato a giocare in cabina di regia. La presenza di Amatucci lo costringe ad allargarsi e ad affrontare la straordinaria fisicità dei francesi. Lui non molla, correndo per due e togliendosi la soddisfazione di trovare il gol nel momento più complicato del match. Destro secco e 2-1 Italia.
- Comuzzo voto 7: Prestazione importante del centrale del Torino, che ingaggia il duello con Bahoya e presidia con autorità i 16 metri azzurri. Bravo ad uscire su Gomis, quando Mane ha bisogno di un aiuto sulla sua corsia di competenza.
- Chiarodia voto 7: È sempre al posto giusto nel momento giusto. Grande sinergia con Comuzzo e tante chiusure di rilievo nel cuore dell'area italiana.
- Dagasso voto 7: Il gioiello del Venezia si conferma uno dei talenti più interessanti di questa Nazionale, anche in prospettiva. Guida il pressing degli Azzurrini ed è bravo a liberarsi nello stretto quando è chiamato a duettare con Cacciamani sull'out mancino. Grande giocata e assist vincente in occasione del gol di Camarda.
FLOP
- Fini voto 5,5: Sempre molto attivo sulla corsia destra, ma poco concreto negli ultimi 20 metri. Grave l'errore nei primi 45 minuti sull'assist di Camarda, che lo aveva messo di fatto a tu per tu con il portiere francese. Attento, però, in fase difensiva, in raddoppio sul temibile Gomis. Rimpianti anche per l'occasione in avvio di ripresa.
- Amatucci voto 5,5: Timido, forse troppo. Preciso in fase di impostazione, ma senza mai rischiare la giocata in verticale. Aspettative alte su di lui, che sta facendo benissimo in Spagna con il Deportivo La Coruna.
- Cherubini voto 5,5: Pochi minuti per lui, ma avrebbe potuto sfruttare meglio alcuni spazi in contropiede.
Camarda man of the match: l'attaccante del Milan ritrova gol e spirito di sacrificio
Praticamente perfetto. Nonostante le voci e le polemiche che lo hanno accompagnato in questo avvio di stagione, vissuto sempre alle spalle di Gonçalo Ramos tra le fila del Milan, Francesco Camarda ritrova lo spirito giusto in maglia azzurra, ritagliandosi un ruolo da protagonista nell'arco dei 90 minuti di Laval. Prezioso nei primi 45 minuti, con un paio di giocate interessanti sulla trequarti offensiva dell'Italia, letale in avvio di ripresa sull'assist di Dagasso. Tanto lavoro per i compagni e uno spirito di sacrificio che si guadagna anche gli applausi del ct Baldini.
Comuzzo, il Toro dell'Italia U21
Sempre già pronto per la Nazionale maggiore. Autentico pilastro difensivo dell'Italia Under 21, Pietro Comuzzo si conferma punto di riferimento per Baldini e per i suoi compagni, sfornando una prova di spessore in tandem con Chiarodia. Ingaggia il duello con Bahoya e tiene a bada le sfuriate di Gomis, cliente a dir poco scomodo nella serata odierna. Fisicità e personalità nel cuore dell'area di rigore azzurra, senza mai strafare. Fondamentale.