Va in archivio la prima delle due amichevoli degli Azzurrini di Baldini, protagonisti oggi a Laval: si riscatta l'attaccante del Milan, solo pochi minuti per Inacio

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Allo Stade Francis-Le Basser di Laval, l’Italia U21 di Silvio Baldini vince in casa della Francia di Gerard Baticle, conquistando una vittoria in terra transalpina che mancava dal 2024. Decisive le reti di Francesco Camarda e Luca Lipani, che rendono vano il gol del momentaneo pareggio dei padroni di casa, firmato da Versini. Segnali positivi per il ct degli Azzurrini, che ha avuto modo di provare l’undici tipo e di testare alcuni interpreti in cerca di maggiore minutaggio soprattutto nella ripresa. Dalla buona prova dell’attaccante del Milan, che lancia un messaggio forte e chiaro a Ruben Amorim, alla solidità del tandem difensivo formato da Comuzzo e Chiarodia, senza dimenticare gli interventi prodigiosi di Palmisani tra primo e secondo tempo. Nota di merito per il talentuosissimo Gomis, classe 2006 della nazionale francese che ha stupito tifosi e addetti ai lavori nell’arco dei 90 minuti. Finisce 2-1 a Laval. Lunedì, al “Picchi” di Livorno”, il secondo impegno amichevole con il Belgio.