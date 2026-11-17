L'Italia U19, già qualificata al Round 3 di qualificazioni agli Europei, non sfonda il muro di Israele nonostante una buona ripresa: sugli scudi Elimoghale e Steffanoni (traversa)

Dopo il flop contro l’Ucraina (0-1), ma già qualificata al Round 3, l’Italia non va oltre lo 0-0 contro Israele nell’ultimo impegno del Round 2 delle qualificazione ai prossimi campionati europei. Il primo squillo è di Israele: dormita di Borasio sulla destra, Hayat si invola in area seguito da Bovio e calcia in diagonale senza trovare la porta. Elimoghale, baby talento della Juventus, lanciato da Ballanti, fa tutto bene, supera Lavi, ma appoggia male in area e l’azione sfuma (19′). Ci prova anche Fogliaro, sul cross di Borasio, ma il suo colpo di testa sfila abbondantemente sul fondo (27′). Israele prova a pungere da lonta: al 37′, Chosyd impegna Anelli alla prima parata della partita.

Nella ripresa la partita si accende al 13′, quando l’esterno destro di Mambuku sfila a un soffio dal palo alla sinistra di Golenkov. Quasi dalla stessa zolla, al 17′, Steffanoni lascia partire un destro a giro e scheggia la parte alta della traversa. L’Italia spinge sull’acceleratore e Israele, in qualche modo, si salva su Fogliaro e sul destro al volo di Elimoghale. Paura nel finale per una craniata tra Steffanoni ed Elimoghale, che costringe l’Italia a giocare qualche minuto in nove contro undici. Nel recupero chance per Liberali, sporcato da un avversario e bloccato a terra da Golenkov.