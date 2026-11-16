Virgilio Sport

Italia-Belgio U21 2-2, le pagelle: Cherubini è ovunque (6,5), che impatto per Ekhator (7). Mirisola il migliore (7,5)

Gli Azzurrini riacciuffano il pari nel finale al "Picchi" di Livorno, con il calcio di rigore figlio del lancio di Amatucci per l'attaccante della Juve: grande prova di Daffara

4 min di lettura

Pietro De Conciliis

Pietro De Conciliis

Giornalista

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

A pochi giorni dal successo esterno con la Francia, l’Italia U21 di Silvio Baldini pareggia allo stadio “Armando Picchi” di Livorno contro i pari età del Belgio, lasciandosi prima rimontare dai giovani Diavoli Rossi dopo l’iniziale vantaggio firmato da Cherubini e poi trovando il definitivo 2-2 con Ekhator, glaciale dagli 11 metri dopo aver subito fallo a tu per tu con il portiere belga sul lancio in profondità di Amatucci. Da sottolineare la doppietta di Mirisola tra primo e secondo tempo, con Daffara e Comuzzo che avevano tenuto a galla gli Azzurrini in avvio, con parate e chiusure di assoluto spessore.

L’Italia U21, tra intensità e nervosismo nell’ultimo terzo di gara, chiude imbattuta questa sosta di novembre, la seconda della stagione sportiva 2026/27. Serata speciale per Simone D’Uffizi, classe 2004 dell’Ascoli all’esordio assoluto con la nazionale Under 21. “Sembrava stesse con noi da sempre”, parola di Baldini nel post partita.

1 di 4

Top e Flop dell'Italia U21

TOP

  • Ekhator voto 7: Voto e giudizio da condividere con Amatucci, autore del lancio in profondità che poi ha portato al fallo del portiere belga sul centravanti della Juve. Voglia, spirito di sacrificio e freddezza a tu per tu con l'estremo difensore avversario. Ottimo impatto.
  • Daffara voto 7: Decisivo in avvio di partita su un paio di tentativi del Belgio da distanza ravvicinata, poi è incolpevole sul doppio tap-in vincente di Mirisola. Miracoloso in due occasioni nei secondi 45 minuti.
  • Inacio voto 6,5: Grande approccio dell'esterno offensivo del Borussia Dortmund, che semina il panico sull'out mancino azzurro e partecipa attivamente all'azione del gol di Cherubini, che nasce proprio da una conclusione del ragazzo classe 2008. Cala alla distanza.
  • Cherubini voto 6,5: È sua la rete del momentaneo vantaggio azzurro, ma non solo. Galoppa sulla corsia destra con buona continuità, non dimenticandosi di dare una mano in fase difensiva, raddoppiando all'occorrenza su Mbangula.

FLOP

  • Faticanti 5,5: Marcato a uomo per gran parte del match, fatica a dettare i tempi di gioco in mezzo al campo. Prezioso in fase di non possesso, ma non riesce a valorizzare le sue caratteristiche principali.
  • Camarda voto 5,5: Battaglia come può in mezzo ai centrali del Belgio, sbagliando tanto sotto il profilo tecnico. Importante quando riesce a far salire i suoi, ma non riesce a ripetersi in zona gol, andando ad un passo dalla gioia personale sugli sviluppi di uno schema su palla inattiva.
  • Lipani voto 5: Paga le fatiche degli ultimi giorni, risultando meno brillante del solito. Prova a contenere le sortite offensive del Belgio sulla sua corsia di competenza, mentre è piuttosto impreciso in impostazione.

Top e flop del Belgio U21

TOP

  • Mirisola voto 7: È il più lesto di tutti sul tiro-cross da cui nasce il gol dell'1-1, sugli sviluppi del corner immediatamente successivo al vantaggio azzurro. In avvio di ripresa, è un gioco da ragazzi siglare la doppietta personale a porta completamente sguarnita.
  • Sagrado voto 7: In costante proiezione offensiva, il calciatore del Venezia conferma quanto di buono fatto in questo avvio di stagione, facendo valere atletismo e fisicità. Sempre presente in ambo le fasi.
  • Mbangula voto 6,5: Buona la prova dell'ex Juve, già abituato a certi palcoscenici internazionali. E si vede.

FLOP

  • Nonge voto 5,5: Talentuoso ma poco concreto. Rischia troppo in zone pericolose del campo, andando in difficoltà sulla pressione degli Azzurrini. L'assist per Mirisola, nella seconda frazione, lo avvicina alla sufficienza, ma costringe spesso i suoi a rincorrere.
  • Vermant voto 5,5: In attacco, a prendersi la scena è Robin Mirisola, che oscura anche la prova di uno dei compagni di reparto. Contenuto dal tandem Comuzzo-Chiarodia.
  • Pieklak voto 5: Non blocca il tiro di Inacio in occasione del gol di Cherubini e poi stende Ekhator in area di rigore nel finale, spingendo il direttore di gara a decretare il penalty poi realizzato dallo stesso attaccante della Juve.

Il migliore in campo: Robin Mirisola

È Robin Mirisola il migliore in campo di Italia-Belgio U21. L'attaccante cresciuto nel settore giovanile del Genk, classe 2006, conferma gli ottimi segnali lanciati quest'anno con la maglia dell'OH Leuven, facendosi trovare sempre al posto giusto al momento giusto. Doppio tap-in vincente per lui, freddissimo a pochi passi dal malcapitato Daffara, punito dal ragazzo originario di Sint-Truiden. Prezioso in appoggio e in fase di pressing, con i compagni che trovano in lui un riferimento importante nella serata di Livorno.

Italia U21, l'esordio di D'Uffizi

Al di là del risultato finale, sarà sicuramente una serata da ricordare per Simone D'Uffizi, talento classe 2004 attualmente in forza all'Ascoli. Il calciatore romano, che sta facendo benissimo con la squadra di Francesco Tomei in Serie B, ha fatto il suo ingresso in campo nell'ultimo terzo di gara, andando a completare il reparto offensivo degli Azzurrini. Chance importante per lui, caricato dai compagni in panchina e dallo staff tecnico di Baldini prima di godersi il minutaggio concesso dal ct. Buono l'impatto sul match, nonostante l'emozione del debutto, con velocità e inventiva subito al servizio della squadra.

1 di 4

Enel

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 EURO TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio