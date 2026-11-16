Italia-Belgio U21 2-2, le pagelle: Cherubini è ovunque (6,5), che impatto per Ekhator (7). Mirisola il migliore (7,5)

Al di là del risultato finale, sarà sicuramente una serata da ricordare per Simone D'Uffizi, talento classe 2004 attualmente in forza all'Ascoli. Il calciatore romano, che sta facendo benissimo con la squadra di Francesco Tomei in Serie B, ha fatto il suo ingresso in campo nell'ultimo terzo di gara, andando a completare il reparto offensivo degli Azzurrini. Chance importante per lui, caricato dai compagni in panchina e dallo staff tecnico di Baldini prima di godersi il minutaggio concesso dal ct. Buono l'impatto sul match, nonostante l'emozione del debutto, con velocità e inventiva subito al servizio della squadra.