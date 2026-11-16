Italia-Belgio U21 2-2, le pagelle: Cherubini è ovunque (6,5), che impatto per Ekhator (7). Mirisola il migliore (7,5)

A pochi giorni dal successo esterno con la Francia, l’Italia U21 di Silvio Baldini pareggia allo stadio “Armando Picchi” di Livorno contro i pari età del Belgio, lasciandosi prima rimontare dai giovani Diavoli Rossi dopo l’iniziale vantaggio firmato da Cherubini e poi trovando il definitivo 2-2 con Ekhator, glaciale dagli 11 metri dopo aver subito fallo a tu per tu con il portiere belga sul lancio in profondità di Amatucci. Da sottolineare la doppietta di Mirisola tra primo e secondo tempo, con Daffara e Comuzzo che avevano tenuto a galla gli Azzurrini in avvio, con parate e chiusure di assoluto spessore.
L’Italia U21, tra intensità e nervosismo nell’ultimo terzo di gara, chiude imbattuta questa sosta di novembre, la seconda della stagione sportiva 2026/27. Serata speciale per Simone D’Uffizi, classe 2004 dell’Ascoli all’esordio assoluto con la nazionale Under 21. “Sembrava stesse con noi da sempre”, parola di Baldini nel post partita.